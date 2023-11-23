https://ukraina.ru/20231123/1051279371.html

Северный сектор газа. США воюют в Арктике с Францией и Японией

Северный сектор газа. США воюют в Арктике с Францией и Японией - 23.11.2023 Украина.ру

Северный сектор газа. США воюют в Арктике с Францией и Японией

Помощник государственного секретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт, который возглавлял американское посольство на Украине во время Евромайдана, анонсировал новые газовые санкции против России

2023-11-23T15:10

2023-11-23T15:10

2023-11-23T15:10

эксклюзив

сша

франция

япония

газ

сжиженный природный газ

санкции

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Выступая в американском Сенате, он заявил, что Вашингтон намерен "убить" международный газовый проект "Арктик СПГ – 2", который реализуется международным консорциумом во главе с компанией "Новатэк" в районе Обской губы."На минувшей неделе мы приняли решение ввести новые санкции против проекта "Арктик СПГ – 2" – одного из главных проектов "Новатэк" – и структур, задействованных в нем.Наша цель – убить этот проект. И мы делаем это, вводя санкции, работая с нашими партнерами по G7. Соединенные Штаты теперь являются крупнейшим в мире производителем СПГ. И мы будем сохранять этот статус годы и годы. Европа ожидает обеспечения своей энергобезопасности от США.Европа является крупнейшим рынком для американского СПГ. Это будет сохраняться годами. 70% экспорта нашего СПГ помогло Европе в прошлом году совершить побег от своей зависимости от России", – максимально агрессивно высказался по этому поводу Пайетт.Проект "Арктик СПГ – 2" предусматривает строительство крупнотоннажного завода по сжижению газа общей мощностью 19,8 млн тонн (более 27 млрд кубометров).Это предприятие должно заработать на полную мощность к 2026 году. Для разработки северного месторождения строятся новые ледоколы и танкеры ледового класса, способные доставить его продукцию практически в любую точку планеты – в первую очередь, в портовые терминалы Азии и Европы.США уже предпринимали попытки удушить "Арктик СПГ – 2" с помощью санкций, блокирующих поставки необходимого для строительства оборудования. Однако эти действия наткнулись на тихий саботаж со стороны европейских компаний.Как сообщили издания Le Monde и Spiegel, контрагенты из Великобритании, Италии и США продолжали поставлять свою продукцию для компании "Новатэк" после февраля 2022 года.Общая сумма этих контрактов составила около 400 миллионов долларов, и в результате российская сторона успешно запустила минувшим летом первую производственную линию газового проекта, избежав задержек по графику.Более того, страны Евросоюза продолжают покупать сжиженный природный газ из Сибири, несмотря на постоянно растущий градус антироссийской риторики, которую по всякому поводу озвучивают европейские политические элиты."За 7 месяцев 2023 года импорт российского сжиженного природного газа в ЕС вырос на 40% год к году – до 22 млн куб. м (эквивалент порядка 13,2 млрд кубов газа). В деньгах это примерно 6,1 млрд евро.С запуском проекта "Арктик СПГ – 2" объем производства СПГ в России к 2030 году мог бы утроиться, – пишет финансовый аналитик Евгений Коган.Новые санкции Госдепартамента США запрещают частным лицам и корпорациям владеть акциями российского арктического проекта и совершать с ним торговые сделки. Причем, в Белом доме требуют, чтобы любые инвестиционные и финансовые контакты с "Новатэком" должны быть ликвидированы уже до января.Однако ирония заключается в том, что главными объектами американской санкционной атаки являются упомянутые Пайеттом "партнеры по Большой семерке" – в лице Франции и Японии.Американцы беззастенчиво пытаются поставить под свой контроль европейский и японский газовый рынок, прибегая для этого к недобросовестной конкуренции.Под предлогом борьбы с влиянием Москвы они стараются посильнее надавить на своих союзников, заставляя их разорвать действующие соглашения с россиянами. Несмотря на то, что это повлечет для Токио и Парижа существенные убытки."Жертвами этих санкций в основном являются концерны двух стран из числа G7. "Арктик СПГ – 2" принадлежит компании "Новатэк" (60%), французской Total Energies (10%), китайским CNPC (10%) и CNOOC (10%), а также японским MITSUI и JOGMEC (также 10%). Санкции действительно наносят удар по французским и японским акционерам этого проекта.В официальном обосновании санкций можно прочитать, что их целью является "ограничение производства и экспорта российских энергоресурсов". Именно такие аргументы использует мировой энергетический жандарм, который несколько лет назад снова стал крупнейшим производителем нефти и природного газа в мире, и который в ближайшие годы откроет несколько новых экспортных терминалов СПГ.Одной рукой он строит свой собственный бизнес, другой душит конкурентов. Чем меньше проектов по сжижению газа, тем выше будут цены и тем больше положат себе в карман американские экспортеры", – рассказывает о задачах американской газовой политики издание Myśl Polska.Конечно, такие действия не вызывают понимания у младших партнеров США. Японцы и французы прекрасно осознают, что Вашингтон продвигает за их счет собственные корыстные интересы, маскируя их под призывами к борьбе за ценности демократии.Это в особенности касается Японии, потому что участие в совместных газовых проектах с Россией является для нее вопросом национальной энергетической безопасности.Токио не может отказаться от стабильных поставок российского газа, чтобы ее экономика не рухнула вследствие изменений на мировом газовом рынке – например, в случае очередного военного обострения в неспокойном Персидском заливе, которое автоматически взвинтит цены на СПГ.Несмотря на давление Белого дома Япония до сих пор отказывалась выходить из проектов "Арктик СПГ – 2", "Сахалин-1" и "Сахалин-2". А несколько месяцев назад японское правительство официально подтвердило намерения продолжить газовое сотрудничество с россиянами.Французская компания Total Energies по факту тоже продолжает работать в России, откуда она формально ушла в 2022 году.Она сохраняет свою двадцатипроцентную долю в головном предприятии "Новатэка" – "Ямал СПГ", получая в рамках этого проекта около 4 миллиона тонн газа в год. И такая позиция, скорее всего, в той или иной степени согласована с французским правительством.Таким образом, американцам будет непросто заблокировать поставки сжиженного природного газа из северных российских месторождений.Больше того, их действия объективно подталкивают Россию к более активному освоению зоны Северного Ледовитого океана, которая располагает огромными природными ресурсами и отличается важным стратегическим положением.Потому что битва за Арктику представляет собой битву за господство на глобальном газовом рынке. А ее последствия во многом предопределит исход экономической борьбы за будущее планеты.

https://ukraina.ru/20231019/1050320397.html

https://ukraina.ru/20230815/1048699857.html

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Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Сокуренко

эксклюзив, сша, франция, япония, газ, сжиженный природный газ, санкции