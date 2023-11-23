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Гражданин Украины получил 18 лет колонии за теракт в Мелитополе
Гражданин Украины получил 18 лет колонии за теракт в Мелитополе - 23.11.2023 Украина.ру
Гражданин Украины получил 18 лет колонии за теракт в Мелитополе
Гражданина Украины Дмитрия Голубева, устроившего взрыв в здании МРЭО в Мелитополе, Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы, передают 23 ноября РИА Новости.
2023-11-23T12:15
2023-11-23T12:15
2023-11-23T12:21
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мелитополь
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По версии следствия, в конце февраля – начале августа 2022 года Голубев, находясь в Запорожье, был завербован сотрудником главного управления разведки минобороны Украины. Он прошел обучение по изготовлению СВУ. Получив составные части взрывных устройств, Голубев привез их в Мелитополь и спрятал в тайнике. Позже он из них сделал три взрывных устройства.От сотрудника военной разведки Украины Голубев получил информацию об объектах, на которых нужно совершить взрывы. Речь шла об участке дороги и зданиях МРЭО и военно-гражданской администрации Запорожской области, расположенных в Мелитополе.Одно из ВСУ Голубев 8 августа установил на заборе рядом с участком дороги, где проходил маршрут следования представителей администрации Запорожской области. Взорвать его он планировал до конца месяца, но не смог, так как взрывчатку обнаружили сотрудники ФСБ.10 августа он установил взрывчатку с таймером на вечер того же дня на окно возле главного входа в отделения №2 МРЭО ГИБДД ГУВД России по Запорожской области. В результате взрыва был поврежден фасад и внутреннее помещение здания.Третий взрыв Голубев планировал устроить в августе у здания администрации, но силовики обнаружили его тайник со взрывчаткой."По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Голубеву окончательное наказание в виде 18 лет лишения свободы", - сказал судья.Голубеву вменялись статьи УК РФ "Акт международного терроризма", два покушения на акт международного терроризма и "Прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности".
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новости, запорожская область, мелитополь, суд, теракт
Гражданин Украины получил 18 лет колонии за теракт в Мелитополе
12:15 23.11.2023 (обновлено: 12:21 23.11.2023)
Гражданина Украины Дмитрия Голубева, устроившего взрыв в здании МРЭО в Мелитополе, Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы, передают 23 ноября РИА Новости.
По версии следствия, в конце февраля – начале августа 2022 года Голубев, находясь в Запорожье, был завербован сотрудником главного управления разведки минобороны Украины. Он прошел обучение по изготовлению СВУ. Получив составные части взрывных устройств, Голубев привез их в Мелитополь и спрятал в тайнике. Позже он из них сделал три взрывных устройства.
От сотрудника военной разведки Украины Голубев получил информацию об объектах, на которых нужно совершить взрывы. Речь шла об участке дороги и зданиях МРЭО и военно-гражданской администрации Запорожской области, расположенных в Мелитополе.
Одно из ВСУ Голубев 8 августа установил на заборе рядом с участком дороги, где проходил маршрут следования представителей администрации Запорожской области. Взорвать его он планировал до конца месяца, но не смог, так как взрывчатку обнаружили сотрудники ФСБ.
10 августа он установил взрывчатку с таймером на вечер того же дня на окно возле главного входа в отделения №2 МРЭО ГИБДД ГУВД России по Запорожской области. В результате взрыва был поврежден фасад и внутреннее помещение здания.
Третий взрыв Голубев планировал устроить в августе у здания администрации, но силовики обнаружили его тайник со взрывчаткой.
"По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Голубеву окончательное наказание в виде 18 лет лишения свободы", - сказал судья.
Голубеву вменялись статьи УК РФ "Акт международного терроризма", два покушения на акт международного терроризма и "Прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности".