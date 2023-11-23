Гражданин Украины получил 18 лет колонии за теракт в Мелитополе - 23.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231123/1051272826.html
Гражданин Украины получил 18 лет колонии за теракт в Мелитополе
Гражданин Украины получил 18 лет колонии за теракт в Мелитополе - 23.11.2023 Украина.ру
Гражданин Украины получил 18 лет колонии за теракт в Мелитополе
Гражданина Украины Дмитрия Голубева, устроившего взрыв в здании МРЭО в Мелитополе, Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы, передают 23 ноября РИА Новости.
2023-11-23T12:15
2023-11-23T12:21
новости
запорожская область
мелитополь
суд
теракт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/17/1051273177_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_12d41b0af77cc6b78ec62fc0f0696aef.jpg
По версии следствия, в конце февраля – начале августа 2022 года Голубев, находясь в Запорожье, был завербован сотрудником главного управления разведки минобороны Украины. Он прошел обучение по изготовлению СВУ. Получив составные части взрывных устройств, Голубев привез их в Мелитополь и спрятал в тайнике. Позже он из них сделал три взрывных устройства.От сотрудника военной разведки Украины Голубев получил информацию об объектах, на которых нужно совершить взрывы. Речь шла об участке дороги и зданиях МРЭО и военно-гражданской администрации Запорожской области, расположенных в Мелитополе.Одно из ВСУ Голубев 8 августа установил на заборе рядом с участком дороги, где проходил маршрут следования представителей администрации Запорожской области. Взорвать его он планировал до конца месяца, но не смог, так как взрывчатку обнаружили сотрудники ФСБ.10 августа он установил взрывчатку с таймером на вечер того же дня на окно возле главного входа в отделения №2 МРЭО ГИБДД ГУВД России по Запорожской области. В результате взрыва был поврежден фасад и внутреннее помещение здания.Третий взрыв Голубев планировал устроить в августе у здания администрации, но силовики обнаружили его тайник со взрывчаткой."По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Голубеву окончательное наказание в виде 18 лет лишения свободы", - сказал судья.Голубеву вменялись статьи УК РФ "Акт международного терроризма", два покушения на акт международного терроризма и "Прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности".
https://ukraina.ru/20231110/1050918325.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/17/1051273177_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_bf14b4c05c48a65fa48e0c38428212d9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, запорожская область, мелитополь, суд, теракт
Новости, Запорожская область, Мелитополь, Суд, теракт

Гражданин Украины получил 18 лет колонии за теракт в Мелитополе

12:15 23.11.2023 (обновлено: 12:21 23.11.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкОглашение приговора гражданину Украины Д. Голубеву, обвиняемому в терроризме
Оглашение приговора гражданину Украины Д. Голубеву, обвиняемому в терроризме - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Читать в
Гражданина Украины Дмитрия Голубева, устроившего взрыв в здании МРЭО в Мелитополе, Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы, передают 23 ноября РИА Новости.
По версии следствия, в конце февраля – начале августа 2022 года Голубев, находясь в Запорожье, был завербован сотрудником главного управления разведки минобороны Украины. Он прошел обучение по изготовлению СВУ. Получив составные части взрывных устройств, Голубев привез их в Мелитополь и спрятал в тайнике. Позже он из них сделал три взрывных устройства.
От сотрудника военной разведки Украины Голубев получил информацию об объектах, на которых нужно совершить взрывы. Речь шла об участке дороги и зданиях МРЭО и военно-гражданской администрации Запорожской области, расположенных в Мелитополе.
Одно из ВСУ Голубев 8 августа установил на заборе рядом с участком дороги, где проходил маршрут следования представителей администрации Запорожской области. Взорвать его он планировал до конца месяца, но не смог, так как взрывчатку обнаружили сотрудники ФСБ.
10 августа он установил взрывчатку с таймером на вечер того же дня на окно возле главного входа в отделения №2 МРЭО ГИБДД ГУВД России по Запорожской области. В результате взрыва был поврежден фасад и внутреннее помещение здания.
Третий взрыв Голубев планировал устроить в августе у здания администрации, но силовики обнаружили его тайник со взрывчаткой.
"По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Голубеву окончательное наказание в виде 18 лет лишения свободы", - сказал судья.
Голубеву вменялись статьи УК РФ "Акт международного терроризма", два покушения на акт международного терроризма и "Прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности".
Исправительные колонии в Киргизии - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
10 ноября, 12:39
В Краснодарском крае осудили местного жителя, собиравшегося вступить в ряды ВСУЭтим летом мужчина попытался уехать на Украину для того, чтобы поступить в ряды ВСУ
 
НовостиЗапорожская областьМелитопольСудтеракт
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:14На Украине женщин отправляют в шахты, пока на вспомогательные работы
13:00Гибель журналиста, попытка теракта, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 23 ноября
12:47Украина – только начало. Запад готовится масштабировать войну
12:38Милей предложил Зеленскому провести "конференцию мира" в Южной Америке
12:28Два украинских водителей умерли на границе с начала блокады КПП польскими перевозчиками
12:17ВСУ атаковали село в Белгородской области с помощью дрона-камикадзе, есть пострадавшие — Гладков
12:15Гражданин Украины получил 18 лет колонии за теракт в Мелитополе
12:09"Их нужно вычеркивать, они захватчики" – актер Бенюк о русскоговорящих украинцах
12:07Взрывы повредили несколько украинских промышленных объектов - власти
11:59Der Tagesspiegel: Украина может не получить помощь из-за дыры в бюджете Германии
11:45Почему нужно победить Голландию, чего очень боится Зеленский и чего ждать от Польши - Корнилов
11:01Украинский агент под видом доставщика еды в Воронеже готовил месть – подрыв российского офицера
10:05СБУ "кинула" диверсанта из Тулы после пожара на железной дороге
09:57Взрыв повредил объект инфраструктуры в Кривом Роге
09:40Результаты "Рамштайна", права венгров. Главное на Украине на утро 23 ноября
09:32ЕС не должен давать приоритет Киеву перед Балканами в переговорах о членстве - МИД Австрии
09:25Сергей Шойгу, биография
09:20Мария Захарова, биография
09:15В Раде разработают закон о мобилизации - Арахамия
09:15Дмитрий Песков, биография
Лента новостейМолния