https://ukraina.ru/20231123/1051272826.html

Гражданин Украины получил 18 лет колонии за теракт в Мелитополе

Гражданин Украины получил 18 лет колонии за теракт в Мелитополе - 23.11.2023 Украина.ру

Гражданин Украины получил 18 лет колонии за теракт в Мелитополе

Гражданина Украины Дмитрия Голубева, устроившего взрыв в здании МРЭО в Мелитополе, Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы, передают 23 ноября РИА Новости.

2023-11-23T12:15

2023-11-23T12:15

2023-11-23T12:21

новости

запорожская область

мелитополь

суд

теракт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/17/1051273177_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_12d41b0af77cc6b78ec62fc0f0696aef.jpg

По версии следствия, в конце февраля – начале августа 2022 года Голубев, находясь в Запорожье, был завербован сотрудником главного управления разведки минобороны Украины. Он прошел обучение по изготовлению СВУ. Получив составные части взрывных устройств, Голубев привез их в Мелитополь и спрятал в тайнике. Позже он из них сделал три взрывных устройства.От сотрудника военной разведки Украины Голубев получил информацию об объектах, на которых нужно совершить взрывы. Речь шла об участке дороги и зданиях МРЭО и военно-гражданской администрации Запорожской области, расположенных в Мелитополе.Одно из ВСУ Голубев 8 августа установил на заборе рядом с участком дороги, где проходил маршрут следования представителей администрации Запорожской области. Взорвать его он планировал до конца месяца, но не смог, так как взрывчатку обнаружили сотрудники ФСБ.10 августа он установил взрывчатку с таймером на вечер того же дня на окно возле главного входа в отделения №2 МРЭО ГИБДД ГУВД России по Запорожской области. В результате взрыва был поврежден фасад и внутреннее помещение здания.Третий взрыв Голубев планировал устроить в августе у здания администрации, но силовики обнаружили его тайник со взрывчаткой."По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Голубеву окончательное наказание в виде 18 лет лишения свободы", - сказал судья.Голубеву вменялись статьи УК РФ "Акт международного терроризма", два покушения на акт международного терроризма и "Прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности".

https://ukraina.ru/20231110/1050918325.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запорожская область, мелитополь, суд, теракт