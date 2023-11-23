Принудительная мобилизация. Военные напали на мужчину во Львовской области - 23.11.2023 Украина.ру
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Принудительная мобилизация. Военные напали на мужчину во Львовской области
Принудительная мобилизация. Военные напали на мужчину во Львовской области - 23.11.2023 Украина.ру
Принудительная мобилизация. Военные напали на мужчину во Львовской области
Трое мужчин в военной форме напали на украинца возле продуктового магазина и повалили его на землю. Соответствующую видеозапись опубликовало 23 ноября издание "Страна"
2023-11-23T08:05
2023-11-23T08:05
новости
мобилизация
всу
нападение
украина
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По информации издания, на кадрах запечатлен акт "силовой" мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).Пишут, что инцидент произошел в городе Дрогобыч Львовской области.Ранее другой случай принудительной мобилизации произошел во Львове и так же был заснят на видео. Сотрудники военкомата силой затолкали мужчину в микроавтобус, несмотря на сопротивление его знакомых.
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новости, мобилизация, всу, нападение, украина
Новости, мобилизация, ВСУ, нападение, Украина

Принудительная мобилизация. Военные напали на мужчину во Львовской области

08:05 23.11.2023
 
© dan-news.infoВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
ВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
© dan-news.info
Читать в
Трое мужчин в военной форме напали на украинца возле продуктового магазина и повалили его на землю. Соответствующую видеозапись опубликовало 23 ноября издание "Страна"
По информации издания, на кадрах запечатлен акт "силовой" мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Пишут, что инцидент произошел в городе Дрогобыч Львовской области.
Ранее другой случай принудительной мобилизации произошел во Львове и так же был заснят на видео. Сотрудники военкомата силой затолкали мужчину в микроавтобус, несмотря на сопротивление его знакомых.
Вчера, 13:38
Украинского блогера-уклониста преследуют за срыв мобилизацииОфис генпрокурора Украины сообщил о "подозрении" неназванному "блогеру, который сбежал за границу и призывает мужчин уклоняться от призыва". К расследованию дела привлечена СБУ
 
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