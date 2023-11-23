https://ukraina.ru/20231123/1051264342.html

Принудительная мобилизация. Военные напали на мужчину во Львовской области

Принудительная мобилизация. Военные напали на мужчину во Львовской области - 23.11.2023 Украина.ру

Принудительная мобилизация. Военные напали на мужчину во Львовской области

Трое мужчин в военной форме напали на украинца возле продуктового магазина и повалили его на землю. Соответствующую видеозапись опубликовало 23 ноября издание "Страна"

2023-11-23T08:05

2023-11-23T08:05

2023-11-23T08:05

новости

мобилизация

всу

нападение

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103357/25/1033572510_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_943cbfec46487a894b954d275cd6dced.jpg

По информации издания, на кадрах запечатлен акт "силовой" мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).Пишут, что инцидент произошел в городе Дрогобыч Львовской области.Ранее другой случай принудительной мобилизации произошел во Львове и так же был заснят на видео. Сотрудники военкомата силой затолкали мужчину в микроавтобус, несмотря на сопротивление его знакомых.

https://ukraina.ru/20231122/1051236714.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, мобилизация, всу, нападение, украина