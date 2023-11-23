https://ukraina.ru/20231123/1051240279.html

Зацепились за окраины Коксохима. Полковник Баранец рассказал, какую территорию контролируют ВС в Авдеевке

Зацепились за окраины Коксохима. Полковник Баранец рассказал, какую территорию контролируют ВС в Авдеевке - 23.11.2023 Украина.ру

Зацепились за окраины Коксохима. Полковник Баранец рассказал, какую территорию контролируют ВС в Авдеевке

Авдеевка - это один самых укрепленных оборонительных районов ВСУ. Российские подразделения пока не могут взять город под полный контроль, но уверенно продвигаются на данном направлении. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2023-11-23T05:50

2023-11-23T05:50

2023-11-23T05:50

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Сейчас ВС РФ пытаются взять коксохимический завод в Авдеевке. Это очень мощное укрепление с мощными бетонными стенами, их толщина достигает одного метра, рассказал военный обозреватель.Под Коксохимом есть серьезные углубления в несколько этажей на глубине в 100 метров, там скрываются украинские военные. Поэтому он напоминает "Азовсталь" в Мариуполе, добавил он.Это направление остается основным для армии РФ. Температура ярости боев там зашкаливает. Для России принципиально важно взять этот опорный пункт, резюмировал собеседник Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231122/1051227327.html

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новости, авдеевка, днр, россия, завод, подвалы, бои, наступление, оборона, вс рф, всу, авиабомбы