Зацепились за окраины Коксохима. Полковник Баранец рассказал, какую территорию контролируют ВС в Авдеевке
Авдеевка - это один самых укрепленных оборонительных районов ВСУ. Российские подразделения пока не могут взять город под полный контроль, но уверенно продвигаются на данном направлении. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Сейчас ВС РФ пытаются взять коксохимический завод в Авдеевке. Это очень мощное укрепление с мощными бетонными стенами, их толщина достигает одного метра, рассказал военный обозреватель.
Под Коксохимом есть серьезные углубления в несколько этажей на глубине в 100 метров, там скрываются украинские военные. Поэтому он напоминает "Азовсталь" в Мариуполе, добавил он.
"Мы фактически зацепились. За окраины завода [в Авдеевке]. Скромно вам скажу, что до 40% этого объекта уже контролирует российская армия", - подчеркнул Баранец.
Это направление остается основным для армии РФ. Температура ярости боев там зашкаливает. Для России принципиально важно взять этот опорный пункт, резюмировал собеседник Украина.ру.
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