Зацепились за окраины Коксохима. Полковник Баранец рассказал, какую территорию контролируют ВС в Авдеевке - 23.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231123/1051240279.html
Зацепились за окраины Коксохима. Полковник Баранец рассказал, какую территорию контролируют ВС в Авдеевке
Зацепились за окраины Коксохима. Полковник Баранец рассказал, какую территорию контролируют ВС в Авдеевке - 23.11.2023 Украина.ру
Зацепились за окраины Коксохима. Полковник Баранец рассказал, какую территорию контролируют ВС в Авдеевке
Авдеевка - это один самых укрепленных оборонительных районов ВСУ. Российские подразделения пока не могут взять город под полный контроль, но уверенно продвигаются на данном направлении. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2023-11-23T05:50
2023-11-23T05:50
новости
авдеевка
днр
россия
завод
подвалы
бои
наступление
оборона
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103400/94/1034009485_287:0:1835:871_1920x0_80_0_0_01969ee862b1d463f9976792342b84b6.jpg
Сейчас ВС РФ пытаются взять коксохимический завод в Авдеевке. Это очень мощное укрепление с мощными бетонными стенами, их толщина достигает одного метра, рассказал военный обозреватель.Под Коксохимом есть серьезные углубления в несколько этажей на глубине в 100 метров, там скрываются украинские военные. Поэтому он напоминает "Азовсталь" в Мариуполе, добавил он.Это направление остается основным для армии РФ. Температура ярости боев там зашкаливает. Для России принципиально важно взять этот опорный пункт, резюмировал собеседник Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231122/1051227327.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103400/94/1034009485_481:0:1642:871_1920x0_80_0_0_ec584788d0092a19ed1ef0ea6f3dfc5a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, авдеевка, днр, россия, завод, подвалы, бои, наступление, оборона, вс рф, всу, авиабомбы
Новости, Авдеевка, ДНР, Россия, завод, подвалы, бои, наступление, Оборона, ВС РФ, ВСУ, авиабомбы

Зацепились за окраины Коксохима. Полковник Баранец рассказал, какую территорию контролируют ВС в Авдеевке

05:50 23.11.2023
 
© скриншот видео "hromadske"Авдеевский коксохимический завод АКХЗ
Авдеевский коксохимический завод АКХЗ
© скриншот видео "hromadske"
Читать в
Авдеевка - это один самых укрепленных оборонительных районов ВСУ. Российские подразделения пока не могут взять город под полный контроль, но уверенно продвигаются на данном направлении. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Сейчас ВС РФ пытаются взять коксохимический завод в Авдеевке. Это очень мощное укрепление с мощными бетонными стенами, их толщина достигает одного метра, рассказал военный обозреватель.
Под Коксохимом есть серьезные углубления в несколько этажей на глубине в 100 метров, там скрываются украинские военные. Поэтому он напоминает "Азовсталь" в Мариуполе, добавил он.
"Мы фактически зацепились. За окраины завода [в Авдеевке]. Скромно вам скажу, что до 40% этого объекта уже контролирует российская армия", - подчеркнул Баранец.
Это направление остается основным для армии РФ. Температура ярости боев там зашкаливает. Для России принципиально важно взять этот опорный пункт, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полностью интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Вчера, 11:00
Когда Россия будет готова к масштабному наступлению и как раздавить надежды ВСУ - КрапивникОфицер Вооруженных сил США в отставке, военный эксперт Станислав Крапивник в эфире Украина.ру объяснил, чем возможности ВСУ отличаются от возможностей армий европейских стран, а также рассказал, что России необходимо для крупномасштабного наступления
 
НовостиАвдеевкаДНРРоссиязаводподвалыбоинаступлениеОборонаВС РФВСУавиабомбы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:49Как Запад захватывает Балканы, обвиняя в этом Россию
06:30Каждый второй будет убит. Украинские эксперты о ситуации в стране
06:17Разрушенная экономика, потеря независимости, репрессии. Политические итоги 10-летия Майдана
06:00"Ярость там зашкаливает": полковник Баранец о том, что Россия на самом деле устроила ВСУ в Авдеевке
05:50Гарнизон Авдеевки в аду: российская авиация уничтожает его кассетными бомбами
05:50Зацепились за окраины Коксохима. Полковник Баранец рассказал, какую территорию контролируют ВС в Авдеевке
05:43Отдать талант тем, кто в нем нуждается. В Донбассе погибла русская актриса Полина Меньших
05:40Эксперт о том, почему ВСУ "вцепились зубами" в Авдеевку, но Россия должна взять укрепрайон к новому году
05:32НАТО намерено погрузить Балканы в состояние долгосрочного хаоса, считает Драгана Трифкович
05:30"Я был в шоке": полковник Баранец раскрыл, какой хитрый спектакль разыграли Залужный и Зеленский
05:24Александр Дугин: В Авдеевке, в Херсоне, под Бахмутом мы ежедневно сражаемся с дьяволом
05:20Военный эксперт о том, как Россия раздавит фронт ВСУ, устроив большой поход на Киев со стороны Белоруссии
05:10Полковник Баранец объяснил, как ВСУ вцепились "зубами" в плацдарм, чтобы "прогрызть" себе дорогу на Крым
05:00Офицер ВС США раскрыл, почему ВСУ еще удается держать фронт и где прячет "стратегический резерв" Украина
04:58Дмитрий Краснов о том, как Байден зарабатывает баллы на палестинцах и о появлении второго Зеленского
04:50Офицер ВС США объяснил, как Запад "накачивает" Польшу, чтобы она сменила Украину в войне с Россией
04:43Дмитрий Бабич: Зеленский заигрывает с Трампом, поэтому рискует лишиться поддержки своих спонсоров
04:40"США набросили поводок". Полковник Баранец объяснил, почему судьбу Залужного будут решать в Пентагоне
04:30Полковник Баранец объяснил, где и как проводится ротация и почему она может быть "опасным инструментом"
04:29Михаил Амерберг: Россия выбьет ВСУ из Авдеевки, чтобы спасти Приднестровье от хитрого фокуса Майи Санду
Лента новостейМолния