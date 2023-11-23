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Николай Носов: "папа" Незнайки и его киевское детство

Николай Носов: "папа" Незнайки и его киевское детство - 23.11.2023 Украина.ру

Николай Носов: "папа" Незнайки и его киевское детство

Далеко не все знают, что помимо те же "незнаек" в творчестве Николая Носова есть совершенно замечательные реалистические рассказы – детские воспоминания о временах Гражданской войны на Украине. В городе сохранилось множество зданий, связанных с именем писателя, но табличек видеть не приходилось. Может оно и к лучшему в нынешние времена

2023-11-23T18:05

2023-11-23T18:05

2023-11-23T18:05

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Николай Николаевич Носов родился 115 лет назад – 23 ноября 1908 года в семье киевского эстрадного артиста.Коля был вторым ребёнком в семье, брат Пётр был на полтора года старше. Но мальчишки постоянно играли вместе, шкодили вместе, читать выучились одновременно и потому в частную гимназию отправились учиться в один класс.Семья жила в небольшом уютном домике в пригородном зелёном дачном городке Ирпень. Это сейчас за время независимости его застроили так, что население его выросло чуть ли не в 4–5 раз, отчего не справляются коммунальные сети и ведущие в Киев дороги в час пик забиты транспортом не хуже центральных улиц украинской столицы. А тогда состоятельные киевляне любили строить здесь фешенебельные дачи. В город постоянно ходил пригородный поезд, на котором старший Носов ездил на работу.Он любил подольше понежиться в постели и потому выработал привычку утренний чай пить на ходу. Пока Николай Петрович доходил до калитки, успевал съесть приготовленный женой бутерброд и выпить чай, после чего швырял чашку в специально выкопанную при входе ямку и спешил на вокзал.Он работал в квартете "Сибирские бродяги". Его участники переодевались в живописное рубище, обували лапти, изображая таёжных арестантов-беглецов, и исполняли популярные в те времена песни: "Дубинушку", недавно "завезенную" Шаляпиным, "Баргузина", "Глухой неведомой тайгою" и другие "песни тюрьмы и воли" (традиции русского шансона имеют очень глубокие корни).Фигурирующие в песнях Сибирь и Забайкалье были знакомы старшему Носову не понаслышке — он принимал участие в Русско-японской войне 1904–1905 годов и сначала месяц ехал через них из Киева на Дальний Восток, а потом столько же — обратно. Он любил и умел рассказывать своим детям сказки на ночь, и это очень сильно повлияло на судьбу его второго сына — Николая.Школьные годы Коли пришлись на период сотрясших до основания страну социальных катаклизмов: на Февральскую революцию, Октябрьскую, на появление Украинской Народной Республики, Гражданскую войну, на чехарду смены власти, когда Киев попеременно переходил из рук в руки белых, красных, жовто-блакытных, немцев, поляков…Все эти бурные события обошли большую семью Носовых (помимо Пети и Коли, были еще младшие брат Борис и сестра Лариса) стороной. Зато не обошел тиф, который за Гражданскую войну на пару с испанкой убил людей больше, чем боевые действия. Мать семейства — Варвара Петровна — не могла сдержать слёз, когда никто из ее семьи не умер. Носов написал по этому поводу: "Так я узнал, что плакать можно не только от горя".Чтобы выжить, молодому поколению Носовых приходилось работать: Николай с 14 лет продавал газеты, подрабатывал землекопом, косарем. С 1924 года трудился разнорабочим в Ирпене на бетонном заводе, а затем в соседней Буче — на кирпичном.Но постепенно ситуация в стране налаживалась — наступило время ее стремительного развития, время больших возможностей для поколения Николая. Он не знал, за что ему взяться, чему себя посвятить.В школьные годы Носов мечтал стать музыкантом и играть на скрипке по меньшей мере, как Паганини… или вроде того. Однако так не получалось, и скрипку Николай вскоре забросил — увлёкся химией, стал всерьёз готовиться к поступлению на химический факультет Киевского политехнического института. Однако перед самым поступлением вдруг передумал и в 1927 году поступил в Киевский художественный институт.Уже будучи студентом, он всерьёз увлёкся фотографией и добился своего перевода в Московский институт кинематографии — нынешний знаменитый ВГИК (Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова).После окончания в 1932 году учебы Николай Николаевич год работал на Московской студии "Совкино" режиссером по производству художественных мультипликационных фильмов, а потом перешёл на студию научных и учебных фильмов, где проработал более 20 лет, пока в 1952 году окончательно не ушёл на литературные "хлеба".Хоть Носов и занимался творческим делом, его пытливой натуре всё же хотелось какой-то значительной деятельности, и писательство для этого казалось более чем подходящим, но никак не удавалось найти свою тему, пока не подрос сын Петр.Николай Николаевич "увидел детство не в тумане далёкого прошлого (с чем, казалось, уже распростился окончательно и навсегда), а в непосредственной близости. Признаюсь, волшебная эта страна удивила меня, а творчество, как сказал один умный художник, начинается с удивления. Я увидел в ребенке то, чего не замечал раньше и чего, мне казалось, не замечали и другие. Отсюда — желание показать увиденное мною другим, желание писать о детях и для детей".Первый его рассказ "Затейники" опубликовали в детском журнале "Мурзилка", в № 9 за 1938 год. После этого произведения Носова регулярно публиковались не только в "Мурзилке", но и в "Затейнике", "Костре", в газете "Пионерская правда", выходили в издательстве "Детгиз" и др.Вскоре началась война, и Носов приступил к выпуску учебных материалов для танкистов.В 1943 году ему довелось снимать фильм "Планетарные трансмиссии в танках", в котором "принимал участие" полученный по ленд-лизу британский танк "Черчилль". Во время съемок возникла проблема: танк никак не хотел разворачиваться на месте. Механик-водитель не успел хорошо освоить импортную технику и, тихо чертыхаясь, дергал за непривычный штурвал — советские-то танки управлялись более привычными рычагами.Носов попросил, чтобы его пустили в отделение управления танком, понаблюдал за потугами взопревшего мехвода, а затем дал ему пару дельных советов, благодаря которым танк тут же послушно развернулся. Присутствовавшие на съёмочной площадке танкисты сначала со скепсисом отнеслись к что-то "строящему" из себя "гражданскому", но когда тот так легко и непринужденно помог им разобраться в сложном для них механизме, сразу зауважали.Носову уже доводилось снимать учебные фильмы о британской гусеничной технике, и он знал эту её особенность…За проявленную на съёмках самоотверженность Николая Николаевича наградили орденом Красной Звезды со следующей формулировкой: "Т. Носов Н.Н. работает в качестве режиссера на студии "Воентехфильм" с 1932 года. За время своей работы т. Носов, показывая высокое мастерство в своей работе, выдвинулся в ряды лучших режиссёров студии.Т. Носов — автор-постановщик учебного фильма „Планетарные трансмиссии в танках". Фильм этот является лучшим из выпущенных студией в 1943 году. Фильм принят вне существующих оценок качества Комитетом по делам кинематографии при СНК СССР.Т. Носов в работе над этим фильмом проявил образцы подлинного трудового героизма, по несколько суток не покидал производство, стараясь в наикратчайший срок выполнить свою работу.Даже будучи совершенно больным и едва держась на ногах, т. Носов не прекращал работ по фильму. Его нельзя было заставить уйти с производства домой".Занимаясь своей основной работой, Николай Николаевич не забывал о писательстве: увидели свет его новые рассказы "Мишкина каша", "Дружок", "Огородники"… В них нет войны, но она незримо присутствует: у главных героев нет отцов, одни мамы — все мужчины на войне. Последний рассказ цикла, написанный в конце 1944 года, Носов назвал "Тут-тук-тук". Такое же название получила и вышедшая в 1945 году его первая книжка — сборник рассказов.В 1952 году Носов получил Сталинскую премию III-й степени за повесть "Витя Малеев в школе и дома". Она позволила ему оставить работу и полностью погрузиться в писательство.В результате увидели свет произведения с его самым известным героем — Незнайкой. Сначала появилась сказка "Винтик, Шпунтик и пылесос". Потом Николай Николаевич написал свою знаменитую трилогию — повести "Приключения Незнайки и его друзей" (1953—1954), "Незнайка в Солнечном городе" (1958) и "Незнайка на Луне" (1964–1965). За нее в 1969 году его наградили Государственной премией РСФСР имени Н.К. Крупской, а двумя годами ранее в связи с 50-летием советской власти за заслуги в развитии советской литературы наградили орденом Трудового Красного Знамени.Первый иллюстратор "Незнайки" Алексей Михайлович Лаптев создал знакомый всем нам с детства образ этого героя, после чего он уже более полувека не сходит со страниц детских книжек, газет, журналов, с экранов телевизоров, по которым постоянно "крутят" мультфильмы, созданные по мотивам знаменитой трилогии.Сократ детской советской литературы, описавший собственный образ светлого коммунистического будущего в "Незнайке в Солнечном городе" и темный образ капиталистического прошлого в "Незнайке на Луне", Николай Николаевич все-таки остался в стороне от политики.Может, именно поэтому даже в донельзя заполитизированном современном Киеве ни у кого не возникло возражений, когда в 2018 году в Святошинском районе (самом близком к его родному Ирпеню) в честь писателя назвали одну из новых улиц. Вот он-то воистину этого достоин.

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Алексей Стаценко

Алексей Стаценко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Стаценко

история, киев, литература, история украины, литература, писатель