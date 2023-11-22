Такер Карлсон: "Украина не победит! Заставлять её воевать – исповедовать культ смерти" - 22.11.2023 Украина.ру
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Такер Карлсон: "Украина не победит! Заставлять её воевать – исповедовать культ смерти"
Такер Карлсон: "Украина не победит! Заставлять её воевать – исповедовать культ смерти" - 22.11.2023 Украина.ру
Такер Карлсон: "Украина не победит! Заставлять её воевать – исповедовать культ смерти"
Продолжение финансирования Украины равноценно "продлению человеческих страданий". С таким заявлением выступил Такер Карлсон. Текст выступления опубликован на RT
2023-11-22T19:01
2023-11-22T19:01
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Американский журналист, экс-ведущий Fox News Такер Карлсон опубликовал на своей странице в соцсетях видеозапись своего выступления. Оно стало ответом на призывы министра финансов США Йеллен продолжать оказывать поддержку Украине.Карлсон уверен, что делать ставку на победу Украины бессмысленно."Когда люди, определяющие политический курс США, когда министр финансов Джанет Йеллен вчера объявила, что мы должны продолжать эту войну… Что это такое?! Война без надежды на победу? Когда из этого не может выйти ничего лучше, чем истребление целого поколения дедушек? Что?! Почему?! Вы видите человека, который в восторге… Я имею в виду конкретно министра финансов Джанет Йеллен — она в восторге от того, что люди умрут! Смерть – сама по себе благо! То, что вы видите, это культ смерти! Именно так. Не обманывайтесь на этот счёт", – заявил Карлсон.Он подчеркнул, что продолжение финансирования Украины равноценно "продлению человеческих страданий"."И если вы поддерживаете это, спросите себя почему", – заключил Карлсон.
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новости, новости украины, такер карлсон, сша, военная помощь
Новости, Новости Украины, Такер Карлсон, США, военная помощь

Такер Карлсон: "Украина не победит! Заставлять её воевать – исповедовать культ смерти"

19:01 22.11.2023
 
© commons.wikimedia.org / Gage Skidmore
- РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© commons.wikimedia.org / Gage Skidmore
Читать в
Продолжение финансирования Украины равноценно "продлению человеческих страданий". С таким заявлением выступил Такер Карлсон. Текст выступления опубликован на RT
Американский журналист, экс-ведущий Fox News Такер Карлсон опубликовал на своей странице в соцсетях видеозапись своего выступления. Оно стало ответом на призывы министра финансов США Йеллен продолжать оказывать поддержку Украине.
"То, что вы видите, это зло ради зла. Людям вредят, просто чтобы навредить. Именно так. <…> Сегодня я смотрел видео с очередной партией украинских новобранцев. Они старше меня! <…> И по их лицам видно, что они это знают. Они выглядят несчастными. Это страна, в которой заканчиваются мужчины! И она не победит", – считает журналист.
Карлсон уверен, что делать ставку на победу Украины бессмысленно.
"Когда люди, определяющие политический курс США, когда министр финансов Джанет Йеллен вчера объявила, что мы должны продолжать эту войну… Что это такое?! Война без надежды на победу? Когда из этого не может выйти ничего лучше, чем истребление целого поколения дедушек? Что?! Почему?! Вы видите человека, который в восторге… Я имею в виду конкретно министра финансов Джанет Йеллен она в восторге от того, что люди умрут! Смерть сама по себе благо! То, что вы видите, это культ смерти! Именно так. Не обманывайтесь на этот счёт", – заявил Карлсон.
Он подчеркнул, что продолжение финансирования Украины равноценно "продлению человеческих страданий".
"И если вы поддерживаете это, спросите себя почему", – заключил Карлсон.
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Вчера, 20:37
Мантра о поддержке Украины "столько, сколько потребуется" уже неадекватна – Центр европейских реформ"Украинская усталость: плохо для Киева, плохо для Запада", говорит в аналитической записке директор по внешней политике лондонского Центра европейских реформ. В ней же он предложил варианты, как сделать хорошо, но в эффективности их тоже сомневается
 
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