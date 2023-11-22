https://ukraina.ru/20231122/1051226129.html

Хабаровские волонтёры открыли пять пунктов для изготовления маскировочных сетей - МО

Хабаровские волонтёры открыли пять пунктов для изготовления маскировочных сетей - МО - 22.11.2023 Украина.ру

Хабаровские волонтёры открыли пять пунктов для изготовления маскировочных сетей - МО

Волонтёры общественных организаций "Воины-Дальневосточники" и "Своих не бросаем" с начала марта 2022 года начали в Хабаровске совместную работу по изготовлению маскировочных сетей для участников СВО, сейчас в столице региона открыто пять пунктов по их изготовлению. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба Восточного военного округа

2023-11-22T10:21

2023-11-22T10:21

2023-11-22T10:22

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Всего за время существования пунктов жителями Хабаровска было изготовлено несколько сотен маскировочных сетей."Ежедневно неравнодушные волонтёры общественных организаций "Воины-Дальневосточники" и "Своих не бросаем" собираются в небольшом помещении и под песни военных лет плетут маскировочные сети для наших бойцов", - говорится в сообщении на сайте Минобороны РФ.Отмечается, что на плетение одного метра маскировочных сетей уходит около часа работы одного человека. Достаточное число волонтёров позволит организовать такую работу в две смены.

https://ukraina.ru/20231122/1051222621.html

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новости, россия, хабаровский край, сво, волонтеры