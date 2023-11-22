Хабаровские волонтёры открыли пять пунктов для изготовления маскировочных сетей - МО - 22.11.2023 Украина.ру
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Хабаровские волонтёры открыли пять пунктов для изготовления маскировочных сетей - МО
Хабаровские волонтёры открыли пять пунктов для изготовления маскировочных сетей - МО - 22.11.2023 Украина.ру
Хабаровские волонтёры открыли пять пунктов для изготовления маскировочных сетей - МО
Волонтёры общественных организаций "Воины-Дальневосточники" и "Своих не бросаем" с начала марта 2022 года начали в Хабаровске совместную работу по изготовлению маскировочных сетей для участников СВО, сейчас в столице региона открыто пять пунктов по их изготовлению. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба Восточного военного округа
2023-11-22T10:21
2023-11-22T10:22
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Всего за время существования пунктов жителями Хабаровска было изготовлено несколько сотен маскировочных сетей."Ежедневно неравнодушные волонтёры общественных организаций "Воины-Дальневосточники" и "Своих не бросаем" собираются в небольшом помещении и под песни военных лет плетут маскировочные сети для наших бойцов", - говорится в сообщении на сайте Минобороны РФ.Отмечается, что на плетение одного метра маскировочных сетей уходит около часа работы одного человека. Достаточное число волонтёров позволит организовать такую работу в две смены.
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новости, россия, хабаровский край, сво, волонтеры
Новости, Россия, Хабаровский край, СВО, волонтеры

Хабаровские волонтёры открыли пять пунктов для изготовления маскировочных сетей - МО

10:21 22.11.2023 (обновлено: 10:22 22.11.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника
Работа расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Волонтёры общественных организаций "Воины-Дальневосточники" и "Своих не бросаем" с начала марта 2022 года начали в Хабаровске совместную работу по изготовлению маскировочных сетей для участников СВО, сейчас в столице региона открыто пять пунктов по их изготовлению. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба Восточного военного округа
Всего за время существования пунктов жителями Хабаровска было изготовлено несколько сотен маскировочных сетей.
"Ежедневно неравнодушные волонтёры общественных организаций "Воины-Дальневосточники" и "Своих не бросаем" собираются в небольшом помещении и под песни военных лет плетут маскировочные сети для наших бойцов", - говорится в сообщении на сайте Минобороны РФ.
Отмечается, что на плетение одного метра маскировочных сетей уходит около часа работы одного человека. Достаточное число волонтёров позволит организовать такую работу в две смены.
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