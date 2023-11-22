https://ukraina.ru/20231122/1051223812.html

Артём Жога о батальоне "Спарта", новых беспилотниках и "славянской соображалке"

Артём Жога о батальоне "Спарта", новых беспилотниках и "славянской соображалке" - 22.11.2023 Украина.ру

Артём Жога о батальоне "Спарта", новых беспилотниках и "славянской соображалке"

О жизни и работе в новом статусе, социальных гарантиях для ополченцев первой волны и многом другом изданию "Украина.ру" рассказал председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики, экс-командир батальона "Спарта", Герой ДНР Артем Жога

2023-11-22T12:07

2023-11-22T12:07

2023-11-22T12:07

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- Артем Владимирович, не так давно вы удостоились звания – Герой ДНР. Что эта награда значит для вас и личного состава батальона "Спарта"?- Хочу заметить, что эта награда не только моя, но и всего батальона. Это оценка всего нашего коллектива. Оценка того, как выполнялись поставленные перед нами задачи. А выполнялись они не одним бойцом, не двумя и даже не ротой. Все подразделение задействовано: от работников строевой службы, которые готовили приказы, до повара, кормившего бойцов обедом или ужином перед отбытием на боевую задачу.Это и медики, которые спасают людей, и водитель, который доставляет материальные средства, и работник штаба, который занимается картами, и оператор БПЛА, который проводит разведку в районах скопления противника и выявляет огневые точки.Вот как не упомянуть оператора, если от его острого глаза зависит столь многое? Чтобы скрыть передвижение своих войск, противник использует разнообразные средства радиоэлектронной борьбы, чтобы скрыть огневые точки и места подготовленных засад, он применяет средства маскировки.Именно поэтому я говорю, что награда не только моя, но и всех моих ребят из батальона, принимающих активное участие в освобождении и денацификации наших территорий.- Насколько плотно взаимодействуете с батальоном с тех пор, как были избраны на пост Председателя Народного Совета ДНР?- Взаимоотношения с батальоном хорошие, но другими они быть и не могут. Как иначе, если мы десять лет жили вместе? Это уже не просто боевое подразделение. Это семья.Для них я всегда на связи и всегда открыт для общения. У каждого есть мои контакты. Появляются вопросы – звонят по телефону, пишут в Телеграм или соцсети. У кого-то вопрос, кому-то помощь нужна, а кому-то – совет.Как и прежде, я помогаю в плане обеспечения и гуманитарной помощи. Через друзей, через неравнодушных граждан, которые активно отзываются и помогают с приобретением тех же беспилотников. Бабушки присылают носочки, которые вяжут собственными руками. Детские рисунки, которые ребятам довольно-таки приятно получать, люди присылают на адрес батальона через моих знакомых.В батальоне присутствую постоянно. При малейшей возможности стараюсь заехать в штаб и обсудить накопившиеся вопросы. На передний край, конечно, сейчас попадаю реже, поскольку накаленная обстановка не всегда позволяет оказаться там, когда у меня есть такая возможность. Либо обстрел идет, либо FPV-дроны противник активно применяет. Соответственно приходится как-то подгадывать, чтобы проведать ребят.Когда еду, обязательно беру для них какие-то вкусняшки: шоколад, энергетики, сыр, колбасу. Еду кормить парней вкусненьким.- Как изменилось снабжение за эти почти уже два года, и в чем сегодня нуждается "Спарта"?- Как у всякого подразделения, которое активно работает на переднем крае, у нас тоже имеет место повышенный расход материальных средств. В данный момент это FPV-дроны, которые может и не делают погоду, но совершенно точно вносят ощутимый вклад в решение тех или иных боевых задач. Они облегчают работу, облегчают дистанционное минирование.Если сравнивать с тем, что мы имели в прошлом году в части беспилотных летательных аппаратов, то безусловно ушли далеко вперед, усовершенствовав даже обыкновенные беспилотники, которыми пользуемся. Те же Мавик 3, Мавик 3Т и "Матрас".Мы разработали новое программное обеспечение, которое противодействует средствам РЭБ неприятеля, разработали новые сбросы, которые печатаем на 3D-принтерах. Сегодня наши квадрокоптеры дальше летают и дольше висят в небе за счет более емких батарей. К тому же сегодня они могут нести больше полезного веса.Начинали мы с полутора килограммов, а теперь несем три-четыре килограмма и на куда большее расстояние, поскольку стали применять разнообразные усилители сигналов. В результате "птица" может улететь дальше и унести больше, а потому мы имеем возможность наносить удары там, где противник не ожидает. К примеру, можем уничтожить опорный пункт или тыловой склад боеприпасов.- Много ли неприятностей нам доставляют квадрокоптеры и FPV-дроны противника? Развиваемся-то мы почти синхронно.- Развиваемся мы, в принципе, одинаково. Все технологии черпаем друг у друга, в Телеграм-каналах подсматриваем, в ТикТоке какие-то новшества. Они у нас подсматривают, мы – у них. Соображалка-то у нас одна и та же – славянская. Вот и решения схожие. Бывает, что сбиваем их беспилотник и смотрим, какие применяют решения. И они очень похожи на наши собственные. Точно также они сбивают или сажают наши беспилотники и смотрят, учатся.Это война. Тут на каждое новшество приходится искать противодействие. Они ищут что-то еще, мы отвечаем своим, а потом двигаемся семимильными шагами. Их беспилотники создают нам дискомфорт, но мы боремся и довольно успешно.Тут нужно поблагодарить те светлые умы, что разбираются в новых технологиях радиоэлектронной борьбы, меняют частоты, придумывают что-то новое. Очень много интересного в этой сфере, но обо всем не расскажешь.- Не раз и не два на разных участках фронта встречал пулеметчиков с нашивками "Спарты", проходивших ваши курсы. Очевидно, что за годы войны батальон приобрел колоссальный и во многом уникальный опыт. Существуют ли еще какие-то программы обмена опытом?- То, о чем вы говорите, не программа обмена опытом. Это курсы операторов ПК. Это началось уже очень давно. Каждые полгода проводились сборы. Приезжали инструкторы из числа друзей нашего батальона, имеющие богатый опыт работы с пулеметом.Они разрабатывали собственные программы и на протяжении семи-восьми лет у нас проводились такие сборы, на которые приглашали по два-три человека из других подразделений. А те, получив новые знания от наших инструкторов, делились ими с сослуживцами.Вообще, у Арсена Павлова была мечта – создать на базе батальона "Спарта" учебный центр, чтобы не просто делиться опытом, но обучать людей. То есть не просто повышение квалификации, а полный курс обучения.Володя поддерживал эту мысль, и когда Арсен погиб, он стал продвигать эту идею, но как-то не находил понимания. И тут нужно поблагодарить Дениса Владимировича (Пушилина) и Сергея Владиленовича (Кириенко) за ту поддержку, которую они оказали в ходе создания Республиканского центра беспилотных систем.В нем обучают не только работе с БПЛА. На его базе мы открыли курсы для пулеметчиков, через которые уже прошла не одна тысяча человек. Плюс – инженерная подготовка, медицинская подготовка, снайпинг, FPV-дроны. Уже теперь спектр достаточно широкий, но мы планируем расширять, расширять и расширять: привлекать больше инструкторов, набирать большие группы.На сегодняшний день можем осилить группу в двадцать-тридцать человек на курс, но если будут возможности и материальная база, то готовы увеличить поток в два-три раза.Соответственно - линия фронта у нас протяженная, а количество подразделений, которые нуждаются в квалифицированных операторах ПК, великое множество.- "Моторолу" трудно представить на чем-то, кроме квадроцикла. Насколько актуально это средство передвижения в войсках сегодня – после начала СВО?- Квадроцикл был актуален ранее и таковым остается сейчас. У нас в подразделении не один десяток квадроциклов, которые применяются в самых разных направлениях. В медицине – для эвакуации, как средство материально-технического обеспечения – для подвоза материальных средств, как средство передвижения командных групп, как средство доставки операторов БПЛА в какие-то удаленные точки.Также у нас есть квадроциклы с установленными ПТРК – для мобильного перемещения и нанесения огневого поражения технике противника. Это очень хорошая техника и спектр ее применения весьма широк. Опять же: спасибо "Народному фронту", спасибо Денису Владимировичу, а также всем, кто помогает с приобретением и поставками столь нужного транспортного средства.- Многое на законодательном уровне сегодня делается для поддержки участников СВО. Ведется ли законотворческая деятельность, направленная на защиту прав ополченцев Донбасса?- У вас очень узкая информация относительно того, что законодатель работает исключительно в интересах участников СВО. Абсолютно неправильная информация, поскольку работа ведется по всем категориям, включая ребят из первой волны ополчения. Это май-октябрь 2014 года.Работа ведется и с ними, и с семьями, и с родственниками. Сейчас есть несколько законопроектов, направленных на то, чтобы уровнять их в статусе с военнослужащими Минобороны Российской Федерации, со всеми социальными гарантиями, с выдачей удостоверений ветерана боевых действий семьям, если ребята погибли.Там и медицинское обеспечение, и возможность обучения в высших учебных заведениях на льготной основе для детей ветеранов, и тарифные льготы по ЖКХ, проезду в общественном транспорте. Программа обширная и все перечислить невозможно. Скажу лишь, что работа ведется и ребята, взявшие в руки оружие в 2014 году, государством забыты не будут.

https://ukraina.ru/20221110/1040688118.html

https://ukraina.ru/20231120/1051152454.html

https://ukraina.ru/20231116/1051036246.html

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Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

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