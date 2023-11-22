https://ukraina.ru/20231122/1051223057.html

Силы ПВО уничтожили три украинских БПЛА над территорией Крыма - МО

Силы ПВО уничтожили три украинских БПЛА над территорией Крыма - МО - 22.11.2023 Украина.ру

Силы ПВО уничтожили три украинских БПЛА над территорией Крыма - МО

Российские средства ПВО сбили над Крымом три украинских беспилотника самолётного типа. Об этом пресс-служба Минобороны РФ утром 22 ноября сообщает в своём телеграм-канале

2023-11-22T08:58

2023-11-22T08:58

2023-11-22T08:59

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"Сегодня около 07:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожено над территорией Республики Крым", - заявили в Минобороны.В западной части акватории Чёрного моря ранее были обнаружены и уничтожены четыре безэкипажных катера ВМС Украины, следовавшие в направлении Крыма.

https://ukraina.ru/20231122/1051222510.html

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новости, россия, крым, пво, бпла, всу, минобороны рф, сво