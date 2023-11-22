Силы ПВО уничтожили три украинских БПЛА над территорией Крыма - МО - 22.11.2023 Украина.ру
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Силы ПВО уничтожили три украинских БПЛА над территорией Крыма - МО
Силы ПВО уничтожили три украинских БПЛА над территорией Крыма - МО - 22.11.2023 Украина.ру
Силы ПВО уничтожили три украинских БПЛА над территорией Крыма - МО
Российские средства ПВО сбили над Крымом три украинских беспилотника самолётного типа. Об этом пресс-служба Минобороны РФ утром 22 ноября сообщает в своём телеграм-канале
2023-11-22T08:58
2023-11-22T08:59
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"Сегодня около 07:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожено над территорией Республики Крым", - заявили в Минобороны.В западной части акватории Чёрного моря ранее были обнаружены и уничтожены четыре безэкипажных катера ВМС Украины, следовавшие в направлении Крыма.
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Новости, Россия, Крым, ПВО, БПЛА, ВСУ, Минобороны РФ, СВО

Силы ПВО уничтожили три украинских БПЛА над территорией Крыма - МО

08:58 22.11.2023 (обновлено: 08:59 22.11.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Читать в
Российские средства ПВО сбили над Крымом три украинских беспилотника самолётного типа. Об этом пресс-служба Минобороны РФ утром 22 ноября сообщает в своём телеграм-канале
"Сегодня около 07:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожено над территорией Республики Крым", - заявили в Минобороны.
В западной части акватории Чёрного моря ранее были обнаружены и уничтожены четыре безэкипажных катера ВМС Украины, следовавшие в направлении Крыма.
Города России. Севастополь - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
08:42
Севастопольский рейд утром перекрыли для пассажирских судовВ Севастопольской бухте и на рейде закрыто движение для паромов и катеров. Об этом утром 22 ноября дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города сообщает в своём телеграм-канале
 
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