Силы ПВО уничтожили три украинских БПЛА над территорией Крыма - МО
08:58 22.11.2023 (обновлено: 08:59 22.11.2023)
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Российские средства ПВО сбили над Крымом три украинских беспилотника самолётного типа. Об этом пресс-служба Минобороны РФ утром 22 ноября сообщает в своём телеграм-канале
"Сегодня около 07:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожено над территорией Республики Крым", - заявили в Минобороны.
В западной части акватории Чёрного моря ранее были обнаружены и уничтожены четыре безэкипажных катера ВМС Украины, следовавшие в направлении Крыма.