Севастопольский рейд утром перекрыли для пассажирских судов
08:42 22.11.2023 (обновлено: 08:43 22.11.2023)
В Севастопольской бухте и на рейде закрыто движение для паромов и катеров. Об этом утром 22 ноября дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города сообщает в своём телеграм-канале
"Движение морского пассажирского транспорта остановлено", - говорится в сообщении ведомства.
Причины, из-за которых были введены ограничения, не поясняются.
Для удобства жителей на площадях Нахимова и Захарова по обе стороны бухты организована работа дополнительного наземного общественного транспорта.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что в западной части акватории Чёрного моря были обнаружены и уничтожены четыре безэкипажных катера ВМС Украины, следовавшие в направлении Крыма.