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Севастопольский рейд утром перекрыли для пассажирских судов

Севастопольский рейд утром перекрыли для пассажирских судов - 22.11.2023 Украина.ру

Севастопольский рейд утром перекрыли для пассажирских судов

В Севастопольской бухте и на рейде закрыто движение для паромов и катеров. Об этом утром 22 ноября дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города сообщает в своём телеграм-канале

2023-11-22T08:42

2023-11-22T08:42

2023-11-22T08:43

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"Движение морского пассажирского транспорта остановлено", - говорится в сообщении ведомства.Причины, из-за которых были введены ограничения, не поясняются.Для удобства жителей на площадях Нахимова и Захарова по обе стороны бухты организована работа дополнительного наземного общественного транспорта.Ранее Минобороны РФ сообщило, что в западной части акватории Чёрного моря были обнаружены и уничтожены четыре безэкипажных катера ВМС Украины, следовавшие в направлении Крыма.

https://ukraina.ru/20231122/1051215788.html

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новости, россия, севастополь, пассажиропоток