Севастопольский рейд утром перекрыли для пассажирских судов - 22.11.2023 Украина.ру
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Севастопольский рейд утром перекрыли для пассажирских судов
Севастопольский рейд утром перекрыли для пассажирских судов - 22.11.2023 Украина.ру
Севастопольский рейд утром перекрыли для пассажирских судов
В Севастопольской бухте и на рейде закрыто движение для паромов и катеров. Об этом утром 22 ноября дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города сообщает в своём телеграм-канале
2023-11-22T08:42
2023-11-22T08:43
новости
россия
севастополь
пассажиропоток
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"Движение морского пассажирского транспорта остановлено", - говорится в сообщении ведомства.Причины, из-за которых были введены ограничения, не поясняются.Для удобства жителей на площадях Нахимова и Захарова по обе стороны бухты организована работа дополнительного наземного общественного транспорта.Ранее Минобороны РФ сообщило, что в западной части акватории Чёрного моря были обнаружены и уничтожены четыре безэкипажных катера ВМС Украины, следовавшие в направлении Крыма.
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новости, россия, севастополь, пассажиропоток
Новости, Россия, Севастополь, пассажиропоток

Севастопольский рейд утром перекрыли для пассажирских судов

08:42 22.11.2023 (обновлено: 08:43 22.11.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГорода России. Севастополь
Города России. Севастополь - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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В Севастопольской бухте и на рейде закрыто движение для паромов и катеров. Об этом утром 22 ноября дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города сообщает в своём телеграм-канале
"Движение морского пассажирского транспорта остановлено", - говорится в сообщении ведомства.
Причины, из-за которых были введены ограничения, не поясняются.
Для удобства жителей на площадях Нахимова и Захарова по обе стороны бухты организована работа дополнительного наземного общественного транспорта.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что в западной части акватории Чёрного моря были обнаружены и уничтожены четыре безэкипажных катера ВМС Украины, следовавшие в направлении Крыма.
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