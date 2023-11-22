https://ukraina.ru/20231122/1051222375.html

"Ошибка маловероятна": артиллерия ВСУ накрыла позиции боевиков "Азова"* под Красным Лиманом

"Ошибка маловероятна": артиллерия ВСУ накрыла позиции боевиков "Азова"* под Красным Лиманом - 22.11.2023 Украина.ру

"Ошибка маловероятна": артиллерия ВСУ накрыла позиции боевиков "Азова"* под Красным Лиманом

Артиллерия ВСУ открыла "дружественный" огонь по позиции боевиков "Азова"* в районе посёлка Червоная Диброва в ЛНР, причины произошедшего неизвестны, но ошибка украинских наводчиков или потеря управления маловероятны. Об этом со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 22 ноября сообщает РИА Новости

2023-11-22T08:15

2023-11-22T08:15

2023-11-22T08:16

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"В районе Червоной Дибровы отмечен "дружественный" огонь со стороны вооружённых формирований Украины по позициям "Азова"*. Позиции обстреливались в течение получаса с северо-западного направления. Ошибка наводчиков или потеря управления маловероятны, поскольку по этим координатам украинские боевики находятся довольно давно, а также на позициях есть проводная связь с командованием", - рассказал Марочко.Напомним, что действующие на Краснолиманском направлении подразделения российской группировки войск "Центр" регулярно отражают атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районах Червоной Дибровы и Кременной.* Запрещённая в России террористическая организация

https://ukraina.ru/20231122/1051217857.html

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новости, россия, донбасс, всу, "азов", артиллерия, сво