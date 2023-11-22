"Ошибка маловероятна": артиллерия ВСУ накрыла позиции боевиков "Азова"* под Красным Лиманом - 22.11.2023 Украина.ру
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"Ошибка маловероятна": артиллерия ВСУ накрыла позиции боевиков "Азова"* под Красным Лиманом
"Ошибка маловероятна": артиллерия ВСУ накрыла позиции боевиков "Азова"* под Красным Лиманом - 22.11.2023 Украина.ру
"Ошибка маловероятна": артиллерия ВСУ накрыла позиции боевиков "Азова"* под Красным Лиманом
Артиллерия ВСУ открыла "дружественный" огонь по позиции боевиков "Азова"* в районе посёлка Червоная Диброва в ЛНР, причины произошедшего неизвестны, но ошибка украинских наводчиков или потеря управления маловероятны. Об этом со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 22 ноября сообщает РИА Новости
2023-11-22T08:15
2023-11-22T08:16
новости
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"В районе Червоной Дибровы отмечен "дружественный" огонь со стороны вооружённых формирований Украины по позициям "Азова"*. Позиции обстреливались в течение получаса с северо-западного направления. Ошибка наводчиков или потеря управления маловероятны, поскольку по этим координатам украинские боевики находятся довольно давно, а также на позициях есть проводная связь с командованием", - рассказал Марочко.Напомним, что действующие на Краснолиманском направлении подразделения российской группировки войск "Центр" регулярно отражают атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районах Червоной Дибровы и Кременной.* Запрещённая в России террористическая организация
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новости, россия, донбасс, всу, "азов", артиллерия, сво
Новости, Россия, Донбасс, ВСУ, "Азов", артиллерия, СВО

"Ошибка маловероятна": артиллерия ВСУ накрыла позиции боевиков "Азова"* под Красным Лиманом

08:15 22.11.2023 (обновлено: 08:16 22.11.2023)
 
© Телеграм @V_Zelenskiy_officialБоец ВСУ в окопе
Боец ВСУ в окопе
© Телеграм @V_Zelenskiy_official
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Артиллерия ВСУ открыла "дружественный" огонь по позиции боевиков "Азова"* в районе посёлка Червоная Диброва в ЛНР, причины произошедшего неизвестны, но ошибка украинских наводчиков или потеря управления маловероятны. Об этом со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 22 ноября сообщает РИА Новости
"В районе Червоной Дибровы отмечен "дружественный" огонь со стороны вооружённых формирований Украины по позициям "Азова"*. Позиции обстреливались в течение получаса с северо-западного направления. Ошибка наводчиков или потеря управления маловероятны, поскольку по этим координатам украинские боевики находятся довольно давно, а также на позициях есть проводная связь с командованием", - рассказал Марочко.
Напомним, что действующие на Краснолиманском направлении подразделения российской группировки войск "Центр" регулярно отражают атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районах Червоной Дибровы и Кременной.
* Запрещённая в России террористическая организация
Контрбатарейная борьба артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
05:50
"Противник скоро побежит": эксперт сообщил, хватит ли России ресурсов на Авдеевку, Львов и ОдессуПрорваться до Львова и Одессы — пока такие планы остаются за гранью военной целесообразности ВС России. Но им вполне по силам отодвинуть линию фронта от многострадального Донецка. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов
 
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