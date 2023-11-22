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"Прощупать Россию": депутат украинской Верховной рады призвал к компромиссу
"Прощупать Россию": депутат украинской Верховной рады призвал к компромиссу - 22.11.2023 Украина.ру
"Прощупать Россию": депутат украинской Верховной рады призвал к компромиссу
Киеву стоит рассмотреть вариант компромисса с Россией, если он вообще возможен. Об этом депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил в интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасеву
2023-11-22T07:53
2023-11-22T07:53
2023-11-22T07:54
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"Я бы рекомендовал провести разведывательные политические консультации для того, чтобы прощупать, а на что Россия готова согласиться, на какой компромисс. Или никакого компромисса вообще нет. Это очень важно, потому что вы сами говорили о точке успеха. Вот на точке успеха надо договариваться, потому что дальше идёт вниз", - сказал Шевченко.По его словам, с этим решением не стоит медлить, поскольку в случае избрания президентом США Дональда Трампа перспективы для Украины могут оказаться гораздо хуже."Мы же не знаем, какой он будет и что от него ожидать. Это будет другая ситуация. И тогда будет поздно вернуться к той точке, на которой мы сейчас находимся", - добавил депутат.Напомним, что Киев ввёл законодательный запрет на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
https://ukraina.ru/20231122/1051220152.html
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новости, украина, верховная рада, сво, россия, переговоры
Новости, Украина, Верховная Рада, СВО, Россия, переговоры
"Прощупать Россию": депутат украинской Верховной рады призвал к компромиссу
07:53 22.11.2023 (обновлено: 07:54 22.11.2023)
Киеву стоит рассмотреть вариант компромисса с Россией, если он вообще возможен. Об этом депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил в интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасеву
"Я бы рекомендовал провести разведывательные политические консультации для того, чтобы прощупать, а на что Россия готова согласиться, на какой компромисс. Или никакого компромисса вообще нет. Это очень важно, потому что вы сами говорили о точке успеха. Вот на точке успеха надо договариваться, потому что дальше идёт вниз", - сказал Шевченко.
По его словам, с этим решением не стоит медлить, поскольку в случае избрания президентом США Дональда Трампа перспективы для Украины могут оказаться гораздо хуже.
"Мы же не знаем, какой он будет и что от него ожидать. Это будет другая ситуация. И тогда будет поздно вернуться к той точке, на которой мы сейчас находимся", - добавил депутат.
Напомним, что Киев ввёл законодательный запрет на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.