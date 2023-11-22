"Прощупать Россию": депутат украинской Верховной рады призвал к компромиссу - 22.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231122/1051222246.html
"Прощупать Россию": депутат украинской Верховной рады призвал к компромиссу
"Прощупать Россию": депутат украинской Верховной рады призвал к компромиссу - 22.11.2023 Украина.ру
"Прощупать Россию": депутат украинской Верховной рады призвал к компромиссу
Киеву стоит рассмотреть вариант компромисса с Россией, если он вообще возможен. Об этом депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил в интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасеву
2023-11-22T07:53
2023-11-22T07:54
новости
украина
верховная рада
сво
россия
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102875/84/1028758485_0:60:1156:710_1920x0_80_0_0_b0d0e675d439bad72b3db0d79bb3a61f.jpg
"Я бы рекомендовал провести разведывательные политические консультации для того, чтобы прощупать, а на что Россия готова согласиться, на какой компромисс. Или никакого компромисса вообще нет. Это очень важно, потому что вы сами говорили о точке успеха. Вот на точке успеха надо договариваться, потому что дальше идёт вниз", - сказал Шевченко.По его словам, с этим решением не стоит медлить, поскольку в случае избрания президентом США Дональда Трампа перспективы для Украины могут оказаться гораздо хуже."Мы же не знаем, какой он будет и что от него ожидать. Это будет другая ситуация. И тогда будет поздно вернуться к той точке, на которой мы сейчас находимся", - добавил депутат.Напомним, что Киев ввёл законодательный запрет на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
https://ukraina.ru/20231122/1051220152.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102875/84/1028758485_66:0:1090:768_1920x0_80_0_0_b808c975425476c23d1a1baee7a056f4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, верховная рада, сво, россия, переговоры
Новости, Украина, Верховная Рада, СВО, Россия, переговоры

"Прощупать Россию": депутат украинской Верховной рады призвал к компромиссу

07:53 22.11.2023 (обновлено: 07:54 22.11.2023)
 
© rada.gov.uaВерховная рада заседание гимн поют депутаты
Верховная рада заседание гимн поют депутаты
© rada.gov.ua
Читать в
Киеву стоит рассмотреть вариант компромисса с Россией, если он вообще возможен. Об этом депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил в интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасеву
"Я бы рекомендовал провести разведывательные политические консультации для того, чтобы прощупать, а на что Россия готова согласиться, на какой компромисс. Или никакого компромисса вообще нет. Это очень важно, потому что вы сами говорили о точке успеха. Вот на точке успеха надо договариваться, потому что дальше идёт вниз", - сказал Шевченко.
По его словам, с этим решением не стоит медлить, поскольку в случае избрания президентом США Дональда Трампа перспективы для Украины могут оказаться гораздо хуже.
"Мы же не знаем, какой он будет и что от него ожидать. Это будет другая ситуация. И тогда будет поздно вернуться к той точке, на которой мы сейчас находимся", - добавил депутат.
Напомним, что Киев ввёл законодательный запрет на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Владимир Зеленский на Змеином - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
05:54
Это приговор. Эксперты о заявлениях Зеленского о ЗалужномВладимир Зеленский к годовщине Майдана дал большое интервью британскому таблоиду The Sun. Среди резонансных заявлений, прозвучала, наконец, реакция президента Зеленского на интервью главкома Залужного, в котором речь шла о тупике на фронте.
 
НовостиУкраинаВерховная РадаСВОРоссияпереговоры
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:17"Волки, смотрящие в лес". Как Екатерина Великая начинала интеграцию Малороссии
08:15"Ошибка маловероятна": артиллерия ВСУ накрыла позиции боевиков "Азова"* под Красным Лиманом
07:53"Прощупать Россию": депутат украинской Верховной рады призвал к компромиссу
07:30Бойцы батальона из бывших пленных ВСУ выехали на первое боевое задание
07:00В Чёрном море уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ, направлявшихся к Крыму - МО
06:40"Он улыбается": на Западе встревожились из-за хорошего настроения Путина
06:18Зеленский заявил о готовности выслушать Трампа
06:06Хроника энергетической войны: последние события
06:00"Авдеевка падет": Военный эксперт назвал два сценария взятия укрепрайона ВСУ армией России
05:54Это приговор. Эксперты о заявлениях Зеленского о Залужном
05:50"Противник скоро побежит": эксперт сообщил, хватит ли России ресурсов на Авдеевку, Львов и Одессу
05:44Российская артиллерия на Краснолиманском направлении поразила до 30 орудий ВСУ - МО
05:40"Кто-то белый и пушистый": харьковский политолог раскрыл, какое "существо" может прийти вместо Зеленского
05:36Российские войска поразили штурмовые группы "Азова"* у Серебрянского лесничества - МО
05:30Вкус жизни без обстрелов. Военный эксперт объяснил, нужна ли России временная "заморозка" СВО
05:20"ВСУ будут отступать": военный эксперт объяснил, как Зеленский устроил истерику и зачем шантажирует Запад
05:10Военный эксперт объяснил, как под "песни" Арестовича* Запад скрывает провалы ВСУ и готовит "заморозку"
04:55Доброволец батальона "Скиф" рассказал о подлости в действиях ВСУ
04:50Подполковник Шкурлатов о том, как РФ загнала ВСУ в позиционный тупик и когда падет гарнизон в Авдеевке
04:40Военный эксперт о том, как взятие Авдеевки и разгром ВСУ могут развеять "туман войны" в мозгах украинцев
Лента новостейМолния