https://ukraina.ru/20231122/1051222246.html

"Прощупать Россию": депутат украинской Верховной рады призвал к компромиссу

"Прощупать Россию": депутат украинской Верховной рады призвал к компромиссу - 22.11.2023 Украина.ру

"Прощупать Россию": депутат украинской Верховной рады призвал к компромиссу

Киеву стоит рассмотреть вариант компромисса с Россией, если он вообще возможен. Об этом депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил в интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасеву

2023-11-22T07:53

2023-11-22T07:53

2023-11-22T07:54

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"Я бы рекомендовал провести разведывательные политические консультации для того, чтобы прощупать, а на что Россия готова согласиться, на какой компромисс. Или никакого компромисса вообще нет. Это очень важно, потому что вы сами говорили о точке успеха. Вот на точке успеха надо договариваться, потому что дальше идёт вниз", - сказал Шевченко.По его словам, с этим решением не стоит медлить, поскольку в случае избрания президентом США Дональда Трампа перспективы для Украины могут оказаться гораздо хуже."Мы же не знаем, какой он будет и что от него ожидать. Это будет другая ситуация. И тогда будет поздно вернуться к той точке, на которой мы сейчас находимся", - добавил депутат.Напомним, что Киев ввёл законодательный запрет на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

https://ukraina.ru/20231122/1051220152.html

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новости, украина, верховная рада, сво, россия, переговоры