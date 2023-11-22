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План ЕС о помощи Киеву на €20 млрд может провалиться – Bloomberg

План ЕС о помощи Киеву на €20 млрд может провалиться – Bloomberg - 22.11.2023 Украина.ру

План ЕС о помощи Киеву на €20 млрд может провалиться – Bloomberg

Ввиду того, что страны-члены Евросоюза не могут договориться о выделении нового пакета помощи киевскому режиму, план ЕС о передаче Украине 20-ти миллиардов евро может провалиться. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на дипломата из Евросоюза

2023-11-22T02:01

2023-11-22T02:01

2023-11-22T02:01

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В этой ситуации Евросоюз рассматривает альтернативные варианты, а страны-члены ЕС надеются, по крайней мере, согласовать выделение Киеву пяти миллиардов евро в 2024 году. Другой дипломат обвинил во всём Венгрию, власти которой блокируют различные проекты по поддержке Киева, поскольку намерены первоначально обсудить стратегию по Украине в рамках Евросоюза. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в Брюсселе всё ещё надеются согласовать 20 миллиардов евро на военную помощь Украине на предстоящие четыре года. До этого депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк сообщал о намерениях Киева получить в следующем году от Запада около 46,2 миллиардов долларов. Как заявлял 17 ноября президент страны Владимир Зеленский, без поддержки со стороны партнёров украинской армии придётся отступать с фронтов Спецоперации.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, владимир зеленский, военная помощь, военная техника, сво, спецоперация, всу, евросоюз