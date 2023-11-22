https://ukraina.ru/20231122/1051218801.html
План ЕС о помощи Киеву на €20 млрд может провалиться – Bloomberg
План ЕС о помощи Киеву на €20 млрд может провалиться – Bloomberg - 22.11.2023 Украина.ру
План ЕС о помощи Киеву на €20 млрд может провалиться – Bloomberg
Ввиду того, что страны-члены Евросоюза не могут договориться о выделении нового пакета помощи киевскому режиму, план ЕС о передаче Украине 20-ти миллиардов евро может провалиться. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на дипломата из Евросоюза
2023-11-22T02:01
2023-11-22T02:01
2023-11-22T02:01
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украина
владимир зеленский
военная помощь
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В этой ситуации Евросоюз рассматривает альтернативные варианты, а страны-члены ЕС надеются, по крайней мере, согласовать выделение Киеву пяти миллиардов евро в 2024 году. Другой дипломат обвинил во всём Венгрию, власти которой блокируют различные проекты по поддержке Киева, поскольку намерены первоначально обсудить стратегию по Украине в рамках Евросоюза. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в Брюсселе всё ещё надеются согласовать 20 миллиардов евро на военную помощь Украине на предстоящие четыре года. До этого депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк сообщал о намерениях Киева получить в следующем году от Запада около 46,2 миллиардов долларов. Как заявлял 17 ноября президент страны Владимир Зеленский, без поддержки со стороны партнёров украинской армии придётся отступать с фронтов Спецоперации.
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, военная помощь, военная техника, сво, спецоперация, всу, евросоюз
Новости, Украина, Владимир Зеленский, военная помощь, военная техника, СВО, Спецоперация, ВСУ, Евросоюз
План ЕС о помощи Киеву на €20 млрд может провалиться – Bloomberg
Ввиду того, что страны-члены Евросоюза не могут договориться о выделении нового пакета помощи киевскому режиму, план ЕС о передаче Украине 20-ти миллиардов евро может провалиться. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на дипломата из Евросоюза
"Изначальный план ЕС выделить 20 миллиардов евро... рискует провалиться, потому что некоторые страны-члены, в том числе Германия, не смогли договориться об условиях", – сообщает источник.
В этой ситуации Евросоюз рассматривает альтернативные варианты, а страны-члены ЕС надеются, по крайней мере, согласовать выделение Киеву пяти миллиардов евро в 2024 году.
Другой дипломат обвинил во всём Венгрию, власти которой блокируют различные проекты по поддержке Киева, поскольку намерены первоначально обсудить стратегию по Украине в рамках Евросоюза.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в Брюсселе всё ещё надеются согласовать 20 миллиардов евро на военную помощь Украине на предстоящие четыре года.
До этого депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк сообщал
о намерениях Киева получить в следующем году от Запада около 46,2 миллиардов долларов. Как заявлял 17 ноября президент страны Владимир Зеленский, без поддержки со стороны партнёров украинской армии придётся отступать с фронтов Спецоперации.