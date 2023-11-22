План ЕС о помощи Киеву на €20 млрд может провалиться – Bloomberg - 22.11.2023 Украина.ру
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План ЕС о помощи Киеву на €20 млрд может провалиться – Bloomberg
План ЕС о помощи Киеву на €20 млрд может провалиться – Bloomberg - 22.11.2023 Украина.ру
План ЕС о помощи Киеву на €20 млрд может провалиться – Bloomberg
Ввиду того, что страны-члены Евросоюза не могут договориться о выделении нового пакета помощи киевскому режиму, план ЕС о передаче Украине 20-ти миллиардов евро может провалиться. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на дипломата из Евросоюза
2023-11-22T02:01
2023-11-22T02:01
новости
украина
владимир зеленский
военная помощь
военная техника
сво
спецоперация
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евросоюз
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В этой ситуации Евросоюз рассматривает альтернативные варианты, а страны-члены ЕС надеются, по крайней мере, согласовать выделение Киеву пяти миллиардов евро в 2024 году. Другой дипломат обвинил во всём Венгрию, власти которой блокируют различные проекты по поддержке Киева, поскольку намерены первоначально обсудить стратегию по Украине в рамках Евросоюза. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в Брюсселе всё ещё надеются согласовать 20 миллиардов евро на военную помощь Украине на предстоящие четыре года. До этого депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк сообщал о намерениях Киева получить в следующем году от Запада около 46,2 миллиардов долларов. Как заявлял 17 ноября президент страны Владимир Зеленский, без поддержки со стороны партнёров украинской армии придётся отступать с фронтов Спецоперации.
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новости, украина, владимир зеленский, военная помощь, военная техника, сво, спецоперация, всу, евросоюз
Новости, Украина, Владимир Зеленский, военная помощь, военная техника, СВО, Спецоперация, ВСУ, Евросоюз

План ЕС о помощи Киеву на €20 млрд может провалиться – Bloomberg

02:01 22.11.2023
 
© CC0, Pixabay
© CC0, Pixabay
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Ввиду того, что страны-члены Евросоюза не могут договориться о выделении нового пакета помощи киевскому режиму, план ЕС о передаче Украине 20-ти миллиардов евро может провалиться. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на дипломата из Евросоюза
"Изначальный план ЕС выделить 20 миллиардов евро... рискует провалиться, потому что некоторые страны-члены, в том числе Германия, не смогли договориться об условиях", – сообщает источник.
В этой ситуации Евросоюз рассматривает альтернативные варианты, а страны-члены ЕС надеются, по крайней мере, согласовать выделение Киеву пяти миллиардов евро в 2024 году.
Другой дипломат обвинил во всём Венгрию, власти которой блокируют различные проекты по поддержке Киева, поскольку намерены первоначально обсудить стратегию по Украине в рамках Евросоюза.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в Брюсселе всё ещё надеются согласовать 20 миллиардов евро на военную помощь Украине на предстоящие четыре года.
До этого депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк сообщал о намерениях Киева получить в следующем году от Запада около 46,2 миллиардов долларов. Как заявлял 17 ноября президент страны Владимир Зеленский, без поддержки со стороны партнёров украинской армии придётся отступать с фронтов Спецоперации.
 
НовостиУкраинаВладимир Зеленскийвоенная помощьвоенная техникаСВОСпецоперацияВСУЕвросоюз
 
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