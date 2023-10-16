https://ukraina.ru/20231016/1050221570.html

Железняк назвал сумму, которую Киев надеется получить от Запада в будущем году

Железняк назвал сумму, которую Киев надеется получить от Запада в будущем году - 16.10.2023 Украина.ру

Железняк назвал сумму, которую Киев надеется получить от Запада в будущем году

Украина хочет получить от западных партнеров 46 миллиардов долларов помощи в будущем году. Об этом 16 октября сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем телеграм-канале

2023-10-16T13:23

2023-10-16T13:23

2023-10-16T13:24

запад

киев

ярослав железняк

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новости

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"О внешнем финансировании. Согласно документам в бюджет 2024 планируется получить средства: от правительства США и других официальных кредиторов 28 миллиардов долларов. Европейского Союза - 10 миллиардов долларов. Международного валютного фонда - 6 миллиардов долларов. Международного банка реконструкции и развития – 2,2 миллиарда долларов", - написал Железняк.Как добавил депутат, от ЕС хотелось бы больше получить, "но, возможно, первая категория включает часть", - отметил парламентарий, не пояснив, что имеет в виду.Ранее депутат Рады Елизавета Ясько заявила, что пессимистично оценивает готовность Запада продолжать поддерживать Украину.Высокопоставленный чиновник НАТО в свою очередь указывал, что еще до эскалации ситуации на Ближнем Востоке в альянсе "мрачно" смотрели на ситуацию с Украиной.

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запад, киев, ярослав железняк, депутат, новости, помощь