Железняк назвал сумму, которую Киев надеется получить от Запада в будущем году - 16.10.2023 Украина.ру
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Железняк назвал сумму, которую Киев надеется получить от Запада в будущем году
Железняк назвал сумму, которую Киев надеется получить от Запада в будущем году - 16.10.2023 Украина.ру
Железняк назвал сумму, которую Киев надеется получить от Запада в будущем году
Украина хочет получить от западных партнеров 46 миллиардов долларов помощи в будущем году. Об этом 16 октября сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем телеграм-канале
2023-10-16T13:23
2023-10-16T13:24
запад
киев
ярослав железняк
депутат
новости
помощь
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"О внешнем финансировании. Согласно документам в бюджет 2024 планируется получить средства: от правительства США и других официальных кредиторов 28 миллиардов долларов. Европейского Союза - 10 миллиардов долларов. Международного валютного фонда - 6 миллиардов долларов. Международного банка реконструкции и развития – 2,2 миллиарда долларов", - написал Железняк.Как добавил депутат, от ЕС хотелось бы больше получить, "но, возможно, первая категория включает часть", - отметил парламентарий, не пояснив, что имеет в виду.Ранее депутат Рады Елизавета Ясько заявила, что пессимистично оценивает готовность Запада продолжать поддерживать Украину.Высокопоставленный чиновник НАТО в свою очередь указывал, что еще до эскалации ситуации на Ближнем Востоке в альянсе "мрачно" смотрели на ситуацию с Украиной.
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запад, киев, ярослав железняк, депутат, новости, помощь
Запад, Киев, Ярослав Железняк, депутат, Новости, помощь

Железняк назвал сумму, которую Киев надеется получить от Запада в будущем году

13:23 16.10.2023 (обновлено: 13:24 16.10.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ярослав ЖелезнякЯрослав Железняк
Ярослав Железняк - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ярослав Железняк
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Украина хочет получить от западных партнеров 46 миллиардов долларов помощи в будущем году. Об этом 16 октября сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем телеграм-канале
"О внешнем финансировании. Согласно документам в бюджет 2024 планируется получить средства: от правительства США и других официальных кредиторов 28 миллиардов долларов. Европейского Союза - 10 миллиардов долларов. Международного валютного фонда - 6 миллиардов долларов. Международного банка реконструкции и развития – 2,2 миллиарда долларов", - написал Железняк.
Как добавил депутат, от ЕС хотелось бы больше получить, "но, возможно, первая категория включает часть", - отметил парламентарий, не пояснив, что имеет в виду.
Ранее депутат Рады Елизавета Ясько заявила, что пессимистично оценивает готовность Запада продолжать поддерживать Украину.
Высокопоставленный чиновник НАТО в свою очередь указывал, что еще до эскалации ситуации на Ближнем Востоке в альянсе "мрачно" смотрели на ситуацию с Украиной.
- РИА Новости, 1920, 13.10.2023
13 октября, 20:28
Всего – 165 млрд евро: Небензя оценил объёмы помощи Киеву от Запада Всего с начала проведения Специальной военной операции России на Украине, Киев получил от Запада 165 миллиардов евро. Об этом в пятницу, 13 октября, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН
 
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07:06Россия глубоко разочарована результатами голосования в СБ ООН – Небензя
06:41ВС России сорвали четыре попытки ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении
06:26Российская артиллерия уничтожила на Южно-Донецком направлении склад и две разведгруппы ВСУ
06:07Путин прибыл в Пекин для участия в форуме "Один пояс, один путь" в качестве главного гостя
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05:50"Отловили и на передовую": эксперт рассказал, как в ВСУ воюют "дедовские" отряды ТРО с Закарпатья
05:40Военный эксперт о том, как ВС после штурма "на плечах противника" заходят на позиции ВСУ под Купянском
05:36ВСУ за ночь трижды обстреляли Донецк
05:30Военный эксперт о том, как ВС РФ вцепились "мертвой хваткой" в ВСУ, чтобы "перегрызть" их под Купянском
05:20Политолог рассказал, кто управляет Германией и почему Шольц стал "могильщиком суверенитета"
05:10"Части вросли в траншеи": эксперт раскрыл главную проблему штурма позиций ВСУ в Авдеевке
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