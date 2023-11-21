"Недоразумение в зелёном": Медведев назвал интервью Зеленского "цирком с конями"
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Интервью Зеленского напоминает "цирк с конями", написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале
Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью журналисту британского таблоида TheSun Джерому Старки. В интервью прозвучали не только его вечные темы о российской агрессии и американской поддержке, но и личные признания, свой взгляд на палестино-израильскую войну и предупреждение главкому ВСУ Валерию Залужному.
Больше десяти покушений на его жизнь было совершено в первые недели боевых действий, утверждает Зеленский. На уточняющий вопрос журналистаукраинский президент ответил, что точную цифру не вспомнит, но около пяти или шести покушений, и с каждым разом становится все легче — "как ковид".
"Господи, какое же убожество это бандеровское чучело. Бородатое недоразумение в зелёном, отвечая на вопрос британского таблоида The Sun о количестве неких "покушений", хрипловатым голоском, мотая своей нелепой головкой, пробормотало: not less … five–six", - прокомментировал Медведев.
Он подчеркнул, что даже для The Sun выглядит "как цирк с конями". При этом Зеленского на Западе уже давно не воспринимают всерьёз.
"Правда, вся эта дешёвая бравада навевает и одну вполне очевидную мысль: при таких мощных "пророчествах" вряд ли у этого дурачка есть шансы дожить до старости. Мысли ведь иногда материальны", - резюмирует Медведев.
14:14Зеленский против Майдана, Залужного, Российской империи и магии. Главное из интервью The SunВо вторник, 21 ноября, британский таблоид The Sun опубликовал интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором прозвучали не только его вечные темы о российской агрессии и американской поддержке, но и личные признания, свой взгляд на палестино-израильскую войну и предупреждение Залужному