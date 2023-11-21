https://ukraina.ru/20231121/1051211312.html

"Недоразумение в зелёном": Медведев назвал интервью Зеленского "цирком с конями"

"Недоразумение в зелёном": Медведев назвал интервью Зеленского "цирком с конями" - 21.11.2023 Украина.ру

"Недоразумение в зелёном": Медведев назвал интервью Зеленского "цирком с конями"

Интервью Зеленского напоминает "цирк с конями", написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале

2023-11-21T17:52

2023-11-21T17:52

2023-11-21T17:52

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Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью журналисту британского таблоида TheSun Джерому Старки. В интервью прозвучали не только его вечные темы о российской агрессии и американской поддержке, но и личные признания, свой взгляд на палестино-израильскую войну и предупреждение главкому ВСУ Валерию Залужному.Больше десяти покушений на его жизнь было совершено в первые недели боевых действий, утверждает Зеленский. На уточняющий вопрос журналистаукраинский президент ответил, что точную цифру не вспомнит, но около пяти или шести покушений, и с каждым разом становится все легче — "как ковид".Он подчеркнул, что даже для The Sun выглядит "как цирк с конями". При этом Зеленского на Западе уже давно не воспринимают всерьёз."Правда, вся эта дешёвая бравада навевает и одну вполне очевидную мысль: при таких мощных "пророчествах" вряд ли у этого дурачка есть шансы дожить до старости. Мысли ведь иногда материальны", - резюмирует Медведев.

https://ukraina.ru/20231121/1051197444.html

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новости, россия, украина, владимир зеленский, дмитрий медведев, покушение, покушения