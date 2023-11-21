"Недоразумение в зелёном": Медведев назвал интервью Зеленского "цирком с конями" - 21.11.2023 Украина.ру
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"Недоразумение в зелёном": Медведев назвал интервью Зеленского "цирком с конями"
"Недоразумение в зелёном": Медведев назвал интервью Зеленского "цирком с конями" - 21.11.2023 Украина.ру
"Недоразумение в зелёном": Медведев назвал интервью Зеленского "цирком с конями"
Интервью Зеленского напоминает "цирк с конями", написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале
2023-11-21T17:52
2023-11-21T17:52
новости
россия
украина
владимир зеленский
дмитрий медведев
покушение
покушения
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Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью журналисту британского таблоида TheSun Джерому Старки. В интервью прозвучали не только его вечные темы о российской агрессии и американской поддержке, но и личные признания, свой взгляд на палестино-израильскую войну и предупреждение главкому ВСУ Валерию Залужному.Больше десяти покушений на его жизнь было совершено в первые недели боевых действий, утверждает Зеленский. На уточняющий вопрос журналистаукраинский президент ответил, что точную цифру не вспомнит, но около пяти или шести покушений, и с каждым разом становится все легче — "как ковид".Он подчеркнул, что даже для The Sun выглядит "как цирк с конями". При этом Зеленского на Западе уже давно не воспринимают всерьёз."Правда, вся эта дешёвая бравада навевает и одну вполне очевидную мысль: при таких мощных "пророчествах" вряд ли у этого дурачка есть шансы дожить до старости. Мысли ведь иногда материальны", - резюмирует Медведев.
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новости, россия, украина, владимир зеленский, дмитрий медведев, покушение, покушения
Новости, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев, покушение, покушения

"Недоразумение в зелёном": Медведев назвал интервью Зеленского "цирком с конями"

17:52 21.11.2023
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Интервью Зеленского напоминает "цирк с конями", написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале
Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью журналисту британского таблоида TheSun Джерому Старки. В интервью прозвучали не только его вечные темы о российской агрессии и американской поддержке, но и личные признания, свой взгляд на палестино-израильскую войну и предупреждение главкому ВСУ Валерию Залужному.
Больше десяти покушений на его жизнь было совершено в первые недели боевых действий, утверждает Зеленский. На уточняющий вопрос журналистаукраинский президент ответил, что точную цифру не вспомнит, но около пяти или шести покушений, и с каждым разом становится все легче — "как ковид".
"Господи, какое же убожество это бандеровское чучело. Бородатое недоразумение в зелёном, отвечая на вопрос британского таблоида The Sun о количестве неких "покушений", хрипловатым голоском, мотая своей нелепой головкой, пробормотало: not less … five–six", - прокомментировал Медведев.
Он подчеркнул, что даже для The Sun выглядит "как цирк с конями". При этом Зеленского на Западе уже давно не воспринимают всерьёз.
"Правда, вся эта дешёвая бравада навевает и одну вполне очевидную мысль: при таких мощных "пророчествах" вряд ли у этого дурачка есть шансы дожить до старости. Мысли ведь иногда материальны", - резюмирует Медведев.
Зеленский
14:14
Зеленский против Майдана, Залужного, Российской империи и магии. Главное из интервью The SunВо вторник, 21 ноября, британский таблоид The Sun опубликовал интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором прозвучали не только его вечные темы о российской агрессии и американской поддержке, но и личные признания, свой взгляд на палестино-израильскую войну и предупреждение Залужному
 
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