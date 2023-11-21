https://ukraina.ru/20231121/1051210760.html

Что в Киеве делал ревизор из Берлина? Эксперты о причинах визита Бориса Писториуса на Украину

Что в Киеве делал ревизор из Берлина? Эксперты о причинах визита Бориса Писториуса на Украину - 21.11.2023 Украина.ру

Что в Киеве делал ревизор из Берлина? Эксперты о причинах визита Бориса Писториуса на Украину

Министр обороны Германии приехал в Киев для того, чтобы провести аудит средств, направленных на военные нужды Украины и чтобы проверить, правильно ли Владимир Зеленский понимает пожелания партнеров из НАТО

2023-11-21T17:54

2023-11-21T17:54

2023-11-21T17:54

эксклюзив

борис писториус

германия

киев

визит

украина

военная помощь

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Раним утром 21 ноября в столицу Украины прибыл с необъявленным визитом министр обороны Германии Борис Писториус. По данным газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, у главы немецкого оборонного ведомства были запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.В Киев Писториус приехал на следующий день после министра обороны США Ллойда Остина. "Я снова здесь, во-первых, чтобы пообещать дальнейшую поддержку", — сказал он уже в украинской столице."Министр обороны Германии стал последним иностранным чиновником, посетившим Киев и пообещавшим увеличить помощь Украине", – прокомментировали его слова журналисты ABC News. По их мнению, визиты в Киев являются частью международных политических усилий, направленных на то, чтобы держать войну в сознании общественности, в то время как другие вопросы требуют внимания, включая конфликт между Израилем и Хамасом.Зеленскому приказали перейти к глухой оборонеПо мнению старшего научного сотрудника ИМЭМО РАН Александра Камкина, Борис Писториус поехал на Украину из-за паники, которая возникла у Зеленского на фоне снижения объемов финансирования военной помощи.Эксперт напомнил, что ранее в Евросоюзе заявили о том, что у них нет возможностей обеспечить нужный объем финансирования Украины, а позже и Конгресс США принял проект временного бюджета без учета помощи Украине и Израилю."Чтобы предотвратить какие-то несогласованные телодвижения и предотвратить углубляющийся конфликт Зеленского и Залужного, в Киев приехали министры обороны США и Германии Ллойд Остин и Борис Писториус. Их задача – дать определенные целевые установки, провести аудит уже предоставленной помощи и, скорее всего, обсудить изменение украинской стратегии, потому что уже сейчас западные кураторы прикажут Зеленскому переходить к глухой обороне", - рассказал Камкин Украина.ру.По словам эксперта, это подтверждает и воздвижение оборонных сооружений вокруг крупных городов на Украине, таких как Харьков и Днепропетровск. Это говорит о том, что Украина как минимум на ближайший год отказывается от крупных наступательных действий, отметил Камкин.О переходе на оборонную тактику говорит и повышение призывного возраста на Украине и отток наемников – это даст ВСУ приток резервистов, которые не способны активно воевать, сказал эксперт. Скорее всего Писториус приехал для того, чтобы проконтролировать, правильно ли Зеленский понял пожелания партнеров по НАТО, добавил Камкин."В немецком бюджете сейчас дыра примерно на 50-60 млрд евро, ее необходимо как-то заткнуть. Это препятствует даже планам на вооружение самого Бундесвера. Поэтому Германия, наверное, перейдет к режиму экономии и урежет социальные программы. Когда Писториус приходил на должность министра обороны, он анонсировал расширение численности Бундесвера и его превращение в самую крупную армию на европейском континенте. Поэтому в Германии будут пересматривать бюджетные расходы для пополнения именно оборонных статей", - подытожил Александр Камкин.Прежде, чем снова наполнять украинскую ванну финансами, нужно заткнуть все сливные дыркиОбозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов со своей стороны отметил, что в Киев Борис Писториус прибыл не как советник или советчик, а как куратор."Куратор-распорядитель и одновременно аудитор немецких денег, выделяемых на войну с Россией. Ни к каким переговорам он склонять Зеленского не собирается. Это вообще не его тема. Для уламывания укрофюрера есть другие специально обученные люди – это канцлер или глава МИДа. Но раз приехал военный, значит речь будет идти о продолжении войны", - заявил Борисов в комментарии для Украина.ру.По его словам, эту информацию косвенно вчера подтвердил журнал "Шпигель". В этом ведущем системном издании AHU вышла крайне воинственная статья, в которой говорилось о необходимости начать вести войну с Россией по всем фронтам, не боясь упреков в вовлечении Германии в прямой конфликт с Россией и расширять противостояние на украинском фланге, напомнил собеседник Украина.ру.Борисов считает, что пока нет признаков, что немцы собираются склонять Зеленского к перемирию. По данным Шпигеля речь идет о дальнейшем обучении солдат ВСУ и о другой военной поддержке, добавил он."Я исхожу из того, что продолжится снабжение системами ПВО. Писториус понимает, что Киеву жизненно необходимо срочны выработать противоядие против ракетных атак ВС РФ по тылам Украины. Это большая военная проблема, которую необходимо срочно решить", - отметил Борисов.В Берлине понимают, что русские ракеты легко могут создать кризис системы энергоснабжения, а зимой это предоставляет реальную угрозу для киевского режима, продолжил эксперт. Так что Писториус приехал в первую очередь решать свои прямые военные задачи – смотреть, какие системы вооружения необходимо поставить, какую номенклатуру вооружений обновить и совместно с ВСУ спланировать зимнюю кампанию, предположил обозреватель "Российской газеты"."Во вторую очередь, ему надо провести аудит, чтобы выделяемая немецкая помощь расходовалась наиболее эффективно. Прошли тучные времена, когда Киев заливали оружием и деньгами без счета. Сейчас помощь не иссякнет полностью, но надо искать внутренние резервы наилучшей эффективности", - сказал он.По словам Борисова, 20 ноября стало известно, что министр финансов Кристиан Линднер заложил в бюджет на 2024 год 4 миллиарда евро для ВСУ. Это, с одной стороны, не мало, но с другой стороны не много, считает эксперт."Все зависит от интенсивности ведения боев и от успехов ВСУ. Если у них, что-то начнет получаться, то денежный поток может снова значительно усилиться. Можно не сомневаться, что Запад и, прежде всего, немцы в случае успехов Зеленского на поле боя, урежут у себя все, что можно. Сэкономят на своем здравоохранении, на образовании, на спорте, транспорте, и даже священной корове – экологии. Но Киев в случае необходимости поддержат", - рассказал Борисов.Вполне возможно, что в итоге дельнейших переговоров в правительстве Германии Киеву выделят больше денег, чем озвучено сейчас, допустил эксперт."Я считаю это реальным сценарием. Резервы в финансировании найдут в ранее выделенном спецфонде в 100 миллиардов евро. Эта сумма с прошлого года освоена далеко не полностью. Суммы из фонда в частности тратятся на снаряды. Концерн "Райнметалл" еще в прошлом году заявлял, что в состоянии быстро и кратно нарастить производство дефицитных снарядов. И судя по тому, что сейчас Киеву поставляют все больше зенитных установок "Гепард", концерн "Райнметалл" сумел выполнить свое обещание", - подчеркнул Борисов.По словам эксперта, ранее 30 мм снаряды для "Гепарда" были в жутком дефиците, а теперь об этом даже речи нет. Та же ситуация со снарядами большого натовского калибра, добавил он."Их, конечно, не миллион, как обещалось ранее, но гораздо больше, чем было год назад. И можно быть уверенным, что производство снарядов в Германии будет только расти, причем ускоренными темпами. Деньги на это есть. Но это не отменяет задачу Писториуса, разобраться с тратами Киева. Берлин прекрасно осведомлен об уровне коррупции киевского режима. Поэтому, прежде чем снова наполнить украинскую ванну финансами, надо позатыкать все сливные дырки", - резюмировал Тимофей Борисов.

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Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, борис писториус, германия, киев, визит, украина, военная помощь