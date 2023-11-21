https://ukraina.ru/20231121/1051203512.html

Украина развалится и без финала СВО. Политолог Павлив назвал последствия Майдана

Украина развалится и без финала СВО. Политолог Павлив назвал последствия Майдана - 21.11.2023 Украина.ру

Украина развалится и без финала СВО. Политолог Павлив назвал последствия Майдана

Майдан - это завершающий аккорд в процессе, который продолжался на Украине с 2002 года и в ходе которого США впервые применили там свои инструменты "мягкой силы"

2023-11-21T15:44

2023-11-21T15:44

2023-11-21T15:44

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Майдан – это определяющее, поворотное событие в истории украинского государства, которое завершает большой политический период, начавшийся в 2002 году. Такое мнение Украина.ру высказал политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив.По словам эксперта, тогда США впервые в полной мере применили на Украине свои инструменты "мягкой силы", экономические инструменты и международную дипломатию для того, чтобы оторвать Украину от России."Все началось еще с протестов "Украина без Кучмы", а финальным аккордом стал 2014 год. В моем понимании, это непрекращающийся целостный процесс, который в данной точке геополитического напряжения кульминировал в полномасштабный военный конфликт", - рассказал Павлив.По его словам, сам Евромайдан, который начался 21 ноября 2013 года в Киеве, оставил после себя множество долгосрочных последствий. Во-первых, это полномасштабный военный конфликт на Украине, отметил Павлив."Долгосрочным последствием неизбежно будет декомпозиция (разделение на части. - Ред.) и прекращение существования украинского государства в той форме, в которой оно существовало с 1991 года. Раньше или позже - это случится, даже если СВО сейчас не приведет к освобождению всей территории Украины. Эта страна уже сейчас не способна продержаться в экономическом смысле, и ее декомпозиция – это вопрос времени", - рассказал политолог.Среди прямых последствий Майдана Павлив отметил приход к власти в Киеве тех сил, которые активно эксплуатировали и эксплуатируют праворадикальные идеи и так называемый галицкий политический эпос.Также важный моментом было значительное ухудшение перспектив самого украинского народа, полагает эксперт."Благодаря своему Евромайдану, украинцы сократили перспективы своего существования в качестве политической украинской нации. У них перспектива превратиться либо в поляков, либо в румын или венгров, или снова стать русскими", - подытожил Михаил Павлив.Ровно десять лет назад, 21 ноября 2013 года, в центре Киева – на площади Независимости (майдане Незалежности) – сторонники евроинтеграции начали акцию протеста. Акция началась после того, как правительство заявило о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС.Позже Майдан стал эпицентром кровавого противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв.В феврале 2014 года украинский парламент (Верховная Рада) отстранила занимавшего тогда пост президента Украины Виктора Януковича от власти, он покинул Украину. Его пост потом занял Петр Порошенко.

https://ukraina.ru/20231121/1051194445.html

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Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

новости, михаил павлив, майдан, украина, украинцы, россия, запад