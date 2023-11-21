Украина развалится и без финала СВО. Политолог Павлив назвал последствия Майдана - 21.11.2023 Украина.ру
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Украина развалится и без финала СВО. Политолог Павлив назвал последствия Майдана
Украина развалится и без финала СВО. Политолог Павлив назвал последствия Майдана - 21.11.2023 Украина.ру
Украина развалится и без финала СВО. Политолог Павлив назвал последствия Майдана
Майдан - это завершающий аккорд в процессе, который продолжался на Украине с 2002 года и в ходе которого США впервые применили там свои инструменты "мягкой силы"
2023-11-21T15:44
2023-11-21T15:44
новости
михаил павлив
майдан
украина
украинцы
россия
запад
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Майдан – это определяющее, поворотное событие в истории украинского государства, которое завершает большой политический период, начавшийся в 2002 году. Такое мнение Украина.ру высказал политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив.По словам эксперта, тогда США впервые в полной мере применили на Украине свои инструменты "мягкой силы", экономические инструменты и международную дипломатию для того, чтобы оторвать Украину от России."Все началось еще с протестов "Украина без Кучмы", а финальным аккордом стал 2014 год. В моем понимании, это непрекращающийся целостный процесс, который в данной точке геополитического напряжения кульминировал в полномасштабный военный конфликт", - рассказал Павлив.По его словам, сам Евромайдан, который начался 21 ноября 2013 года в Киеве, оставил после себя множество долгосрочных последствий. Во-первых, это полномасштабный военный конфликт на Украине, отметил Павлив."Долгосрочным последствием неизбежно будет декомпозиция (разделение на части. - Ред.) и прекращение существования украинского государства в той форме, в которой оно существовало с 1991 года. Раньше или позже - это случится, даже если СВО сейчас не приведет к освобождению всей территории Украины. Эта страна уже сейчас не способна продержаться в экономическом смысле, и ее декомпозиция – это вопрос времени", - рассказал политолог.Среди прямых последствий Майдана Павлив отметил приход к власти в Киеве тех сил, которые активно эксплуатировали и эксплуатируют праворадикальные идеи и так называемый галицкий политический эпос.Также важный моментом было значительное ухудшение перспектив самого украинского народа, полагает эксперт."Благодаря своему Евромайдану, украинцы сократили перспективы своего существования в качестве политической украинской нации. У них перспектива превратиться либо в поляков, либо в румын или венгров, или снова стать русскими", - подытожил Михаил Павлив.Ровно десять лет назад, 21 ноября 2013 года, в центре Киева – на площади Независимости (майдане Незалежности) – сторонники евроинтеграции начали акцию протеста. Акция началась после того, как правительство заявило о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС.Позже Майдан стал эпицентром кровавого противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв.В феврале 2014 года украинский парламент (Верховная Рада) отстранила занимавшего тогда пост президента Украины Виктора Януковича от власти, он покинул Украину. Его пост потом занял Петр Порошенко.
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
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96
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новости, михаил павлив, майдан, украина, украинцы, россия, запад
Новости, Михаил Павлив, Майдан, Украина, украинцы, Россия, Запад

Украина развалится и без финала СВО. Политолог Павлив назвал последствия Майдана

15:44 21.11.2023
 
© Фото : Михаил ПавливМихаил Павлив
Михаил Павлив - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© Фото : Михаил Павлив
Читать в
Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
Все материалы
Майдан - это завершающий аккорд в процессе, который продолжался на Украине с 2002 года и в ходе которого США впервые применили там свои инструменты "мягкой силы"
Майдан – это определяющее, поворотное событие в истории украинского государства, которое завершает большой политический период, начавшийся в 2002 году. Такое мнение Украина.ру высказал политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив.
По словам эксперта, тогда США впервые в полной мере применили на Украине свои инструменты "мягкой силы", экономические инструменты и международную дипломатию для того, чтобы оторвать Украину от России.
"Все началось еще с протестов "Украина без Кучмы", а финальным аккордом стал 2014 год. В моем понимании, это непрекращающийся целостный процесс, который в данной точке геополитического напряжения кульминировал в полномасштабный военный конфликт", - рассказал Павлив.
По его словам, сам Евромайдан, который начался 21 ноября 2013 года в Киеве, оставил после себя множество долгосрочных последствий. Во-первых, это полномасштабный военный конфликт на Украине, отметил Павлив.
"Долгосрочным последствием неизбежно будет декомпозиция (разделение на части. - Ред.) и прекращение существования украинского государства в той форме, в которой оно существовало с 1991 года. Раньше или позже - это случится, даже если СВО сейчас не приведет к освобождению всей территории Украины. Эта страна уже сейчас не способна продержаться в экономическом смысле, и ее декомпозиция – это вопрос времени", - рассказал политолог.
Среди прямых последствий Майдана Павлив отметил приход к власти в Киеве тех сил, которые активно эксплуатировали и эксплуатируют праворадикальные идеи и так называемый галицкий политический эпос.
Также важный моментом было значительное ухудшение перспектив самого украинского народа, полагает эксперт.
"Благодаря своему Евромайдану, украинцы сократили перспективы своего существования в качестве политической украинской нации. У них перспектива превратиться либо в поляков, либо в румын или венгров, или снова стать русскими", - подытожил Михаил Павлив.
Ровно десять лет назад, 21 ноября 2013 года, в центре Киева – на площади Независимости (майдане Незалежности) – сторонники евроинтеграции начали акцию протеста. Акция началась после того, как правительство заявило о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС.
Позже Майдан стал эпицентром кровавого противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв.
В феврале 2014 года украинский парламент (Верховная Рада) отстранила занимавшего тогда пост президента Украины Виктора Януковича от власти, он покинул Украину. Его пост потом занял Петр Порошенко.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
12:44
"Вещи нужно называть своими именами": Песков объяснил, чем на самом деле был ЕвромайданПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 ноября поделился с журналистами мыслями о Евромайдане
 
НовостиМихаил ПавливМайданУкраинаукраинцыРоссияЗапад
 
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