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Над Ростовской областью сбит беспилотник ВСУ

Над Ростовской областью сбит беспилотник ВСУ - 21.11.2023 Украина.ру

Над Ростовской областью сбит беспилотник ВСУ

Атака на объекты, расположенные на территории Российской Федерации, пресечена средствами ПВО около полудня, сообщает Минобороны РФ

2023-11-21T13:32

2023-11-21T13:32

2023-11-21T13:32

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Сегодня около 12.00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ростовской области."Средства противоздушной обороны отработали по воздушной цели в Каменском районе. Цель уничтожена. Последствия на земле уточняются. Прошу сохранять спокойствие!" – сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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