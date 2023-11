https://ukraina.ru/20231121/1051195839.html

Боррель намекает на схожесть Украины с героиней эротического фильма – Захарова

Захарова прокомментировала статью Жозепа Борреля, названную также как и старый эротический фильм – "In the Eye of the Hurricane"

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель в середине ноября опубликовал статью, рассказывающую об итогах ежемесячного совета по иностранным делам. Центральной темой его ожидаемо стали "драматические ситуации в секторе Газа и Украине".Глава МИД России Мария Захарова прокомментировала статью. Особый акцент она сделала на заголовок публикации:"Разбор фантазии еэсовских спичрайтеров оставила на десерт. На этот раз на торте не вишенка, а клубничка. Если что-то в статье есть от Борреля, то это как раз название — "В центре бури" (по-английски: In the eye of the hurricane). Нет, это не про "бурю в пустыне" или что-то похожее. Дело в том, что "In the Eye of the Hurricane" — это английское название эротического фильма 70-х годов "El ojo del huracán", снятого на родине Борреля в Испании (совместное испано-итальянское производство)".Захарова отметила, что когда фильм вышел в широкий прокат, испанцу Жозепу было 24 года и, вероятно, он его смотрел."О чём же фильм? По сюжету кино молодая и богатая женщина Руфь решает развестись с заботливым мужем Мишелем, потому что увлеклась эротоманом Полем. После этого Руфь хотят убить и периодически насилуют. Казалось бы, причём здесь Украина?"

