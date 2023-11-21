https://ukraina.ru/20231121/1051192498.html

Захарова о США и Западе: никогда не выполняют то, что обещают

Захарова о США и Западе: никогда не выполняют то, что обещают - 21.11.2023 Украина.ру

Захарова о США и Западе: никогда не выполняют то, что обещают

С точки зрения идеологии НАТО, жители постсоветских стран должны быть низкооплачиваемой рабочей силой для Западной Европы

2023-11-21T11:46

2023-11-21T11:46

2023-11-21T11:46

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мария захарова

нато

украина

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сша

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Запад никогда не выполняет то, что обещает другим странам и народам. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 21 ноября в комментарии телеканалу НТВ по случаю десятилетия начала украинского Евромайдана."Вы не можете привести ни одного примера, где бы заявления с обещаниями со стороны Соединённых Штатов Америки были бы выполнены", - отметила дипломат.По ее словам, с точки зрения идеологии НАТО, люди, живущие на постсоветском пространстве, не должны развивать собственные страны и города, а обслуживать Запад."Они должны работать как низкооплачиваемая даровая рабочая сила в странах Западной Европы", - заявила Мария Захарова.Ранее Захарова заявила, что за десять лет от Майдана Украина из самодостаточной, промышленно развитой и многонаселенной республики бывшего СССР, превратилась в нищую вымирающую территорию.

https://ukraina.ru/20231121/1051189124.html

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новости, мария захарова, нато, украина, майдан, сша, запад