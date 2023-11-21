https://ukraina.ru/20231121/1051192498.html
Захарова о США и Западе: никогда не выполняют то, что обещают
Захарова о США и Западе: никогда не выполняют то, что обещают - 21.11.2023 Украина.ру
Захарова о США и Западе: никогда не выполняют то, что обещают
С точки зрения идеологии НАТО, жители постсоветских стран должны быть низкооплачиваемой рабочей силой для Западной Европы
2023-11-21T11:46
2023-11-21T11:46
2023-11-21T11:46
новости
мария захарова
нато
украина
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сша
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Запад никогда не выполняет то, что обещает другим странам и народам. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 21 ноября в комментарии телеканалу НТВ по случаю десятилетия начала украинского Евромайдана."Вы не можете привести ни одного примера, где бы заявления с обещаниями со стороны Соединённых Штатов Америки были бы выполнены", - отметила дипломат.По ее словам, с точки зрения идеологии НАТО, люди, живущие на постсоветском пространстве, не должны развивать собственные страны и города, а обслуживать Запад."Они должны работать как низкооплачиваемая даровая рабочая сила в странах Западной Европы", - заявила Мария Захарова.Ранее Захарова заявила, что за десять лет от Майдана Украина из самодостаточной, промышленно развитой и многонаселенной республики бывшего СССР, превратилась в нищую вымирающую территорию.
https://ukraina.ru/20231121/1051189124.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мария захарова, нато, украина, майдан, сша, запад
Новости, Мария Захарова, НАТО, Украина, Майдан, США, Запад
Захарова о США и Западе: никогда не выполняют то, что обещают
С точки зрения идеологии НАТО, жители постсоветских стран должны быть низкооплачиваемой рабочей силой для Западной Европы
Запад никогда не выполняет то, что обещает другим странам и народам. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 21 ноября в комментарии телеканалу НТВ по случаю десятилетия начала украинского Евромайдана.
"Вы не можете привести ни одного примера, где бы заявления с обещаниями со стороны Соединённых Штатов Америки были бы выполнены", - отметила дипломат.
По ее словам, с точки зрения идеологии НАТО, люди, живущие на постсоветском пространстве, не должны развивать собственные страны и города, а обслуживать Запад.
"Они должны работать как низкооплачиваемая даровая рабочая сила в странах Западной Европы", - заявила Мария Захарова.
Ранее Захарова заявила, что за десять лет от Майдана Украина из самодостаточной, промышленно развитой и многонаселенной республики бывшего СССР, превратилась в нищую вымирающую территорию.