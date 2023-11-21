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Посол России назвал новый пакет помощи США Украине успокоительной таблеткой

Посол России назвал новый пакет помощи США Украине успокоительной таблеткой - 21.11.2023 Украина.ру

Посол России назвал новый пакет помощи США Украине успокоительной таблеткой

США рассматривают новый пакет военной помощи Киеву как "успокоительную таблетку" Украине, находящейся на грани краха. Об этом 20 ноября заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов

2023-11-21T04:38

2023-11-21T04:38

2023-11-21T04:39

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"Сообщение об очередных поставках американского оружия режиму - не что иное, как успокоительная таблетка, приготовленная заокеанскими "благодетелями" для Зеленского. Положение на фронте и в украинских государственных учреждениях находится на грани полного краха", - говорится в заявлении Антонова.По его словам, примечательно, что "о смертоносном подарке было объявлено накануне десятилетия "евромайдана". Трагический символизм "благотворительности" Вашингтона, по мнению посла, заключается в том, что авторы и идеологи антироссийской кампании дают понять украинцам, что они всё ещё "в игре" и хозяева рассчитывают на них. При этом здесь не учитывается, что от этого оружия погибнут тысячи людей. Для американского ВПК, отметил дипломат, важно только получение прибыли от "проекта Украина"."Западному миру необходимо осознать, что Россию, которая борется за свои национальные интересы и безопасность, невозможно победить на поле боя. Любые поставки западного оружия в постсоветское государство – это продление агонии обанкротившегося киевского режима", - подчеркнул Антонов.Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин по итогам встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что Киев получит дополнительную военную помощь на 100 миллионов долларов. В состав нового пакета для ВСУ войдут боеприпасы для артиллерии, средств противовоздушной обороны, а также противотанковые средства.В Вашингтоне при этом признают, что объёмы помощи Украине уменьшаются из-за исчерпания согласованных конгрессом средства.

https://ukraina.ru/20231120/1051179328.html

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новости, россия, сша, украина, военная помощь, всу, сво