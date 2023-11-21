Посол России назвал новый пакет помощи США Украине успокоительной таблеткой - 21.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231121/1051182690.html
Посол России назвал новый пакет помощи США Украине успокоительной таблеткой
Посол России назвал новый пакет помощи США Украине успокоительной таблеткой - 21.11.2023 Украина.ру
Посол России назвал новый пакет помощи США Украине успокоительной таблеткой
США рассматривают новый пакет военной помощи Киеву как "успокоительную таблетку" Украине, находящейся на грани краха. Об этом 20 ноября заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов
2023-11-21T04:38
2023-11-21T04:39
новости
россия
сша
украина
военная помощь
всу
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102778/00/1027780043_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_7fef37d58db17d6b35510507f09d9189.jpg
"Сообщение об очередных поставках американского оружия режиму - не что иное, как успокоительная таблетка, приготовленная заокеанскими "благодетелями" для Зеленского. Положение на фронте и в украинских государственных учреждениях находится на грани полного краха", - говорится в заявлении Антонова.По его словам, примечательно, что "о смертоносном подарке было объявлено накануне десятилетия "евромайдана". Трагический символизм "благотворительности" Вашингтона, по мнению посла, заключается в том, что авторы и идеологи антироссийской кампании дают понять украинцам, что они всё ещё "в игре" и хозяева рассчитывают на них. При этом здесь не учитывается, что от этого оружия погибнут тысячи людей. Для американского ВПК, отметил дипломат, важно только получение прибыли от "проекта Украина"."Западному миру необходимо осознать, что Россию, которая борется за свои национальные интересы и безопасность, невозможно победить на поле боя. Любые поставки западного оружия в постсоветское государство – это продление агонии обанкротившегося киевского режима", - подчеркнул Антонов.Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин по итогам встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что Киев получит дополнительную военную помощь на 100 миллионов долларов. В состав нового пакета для ВСУ войдут боеприпасы для артиллерии, средств противовоздушной обороны, а также противотанковые средства.В Вашингтоне при этом признают, что объёмы помощи Украине уменьшаются из-за исчерпания согласованных конгрессом средства.
https://ukraina.ru/20231120/1051179328.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102778/00/1027780043_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_22f5ff34609f9b1728ce10f985bcd3c1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, украина, военная помощь, всу, сво
Новости, Россия, США, Украина, военная помощь, ВСУ, СВО

Посол России назвал новый пакет помощи США Украине успокоительной таблеткой

04:38 21.11.2023 (обновлено: 04:39 21.11.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкАнатолий Антонов
Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости . Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
Читать в
США рассматривают новый пакет военной помощи Киеву как "успокоительную таблетку" Украине, находящейся на грани краха. Об этом 20 ноября заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов
"Сообщение об очередных поставках американского оружия режиму - не что иное, как успокоительная таблетка, приготовленная заокеанскими "благодетелями" для Зеленского. Положение на фронте и в украинских государственных учреждениях находится на грани полного краха", - говорится в заявлении Антонова.
По его словам, примечательно, что "о смертоносном подарке было объявлено накануне десятилетия "евромайдана". Трагический символизм "благотворительности" Вашингтона, по мнению посла, заключается в том, что авторы и идеологи антироссийской кампании дают понять украинцам, что они всё ещё "в игре" и хозяева рассчитывают на них. При этом здесь не учитывается, что от этого оружия погибнут тысячи людей. Для американского ВПК, отметил дипломат, важно только получение прибыли от "проекта Украина".
"Западному миру необходимо осознать, что Россию, которая борется за свои национальные интересы и безопасность, невозможно победить на поле боя. Любые поставки западного оружия в постсоветское государство – это продление агонии обанкротившегося киевского режима", - подчеркнул Антонов.
Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин по итогам встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что Киев получит дополнительную военную помощь на 100 миллионов долларов. В состав нового пакета для ВСУ войдут боеприпасы для артиллерии, средств противовоздушной обороны, а также противотанковые средства.
В Вашингтоне при этом признают, что объёмы помощи Украине уменьшаются из-за исчерпания согласованных конгрессом средства.
- РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Вчера, 20:47
США могут спонсировать ВСУ ещё некоторое время – The Washington PostСоединенные Штаты Америки ещё в течение некоторого времени смогут отправлять Украине оружие большей дальности и артиллерийские боеприпасы. Об этом говорится в новой статье The Washington Post
 
НовостиРоссияСШАУкраинавоенная помощьВСУСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:38Посол России назвал новый пакет помощи США Украине успокоительной таблеткой
04:00Сахалинский суд осудил на реальный срок в колонии военнослужащего, отказавшегося участвовать в СВО
03:42"Герани" долетели до северо-запада Украины: взрывы в Волынской и Ровненской областях
03:18Стало известно, кому в декабре и январе повысят пенсии
02:59США не имеют для Украины волшебного оружия - глава Пентагона
02:32Киевские каратели за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР – СЦКК
02:16На западе Украины объявлена воздушная тревога, в Киеве и Староконстантинове взрывы
01:46ПВО уничтожила украинский БПЛА над Курской областью
01:35Своё не пахнет: Захарова указала на противоречивые заявления Байдена
01:09"Натофикация": Умеров назвал приоритеты работы минобороны Украины
00:48Хитмейкер и ярый сторонник Зеленского Поворознюк объявлен в розыск
00:31Словакия готова продлить запрет на ввоз украинской агропродукции
00:15Гепатит А добрался до Киевской области
23:51Польские фермеры присоединятся к протесту на границе с Украиной
23:28США передадут Украине одну РСЗО HIMARS
23:14Немецкие фермеры спрогнозировали крах сельхозсистемы ЕС при одном условии
22:44На ремонт санузлов и лестничных пролётов ГБР Украины потратит 27 млн грн
22:02Над Брянской областью сбит украинский беспилотник
21:47Запад указывает Киеву на необходимость переговоров с Москвой – секретарь СНБО
21:24В Офисе Зеленского анонсировали конфискацию компании "Киевстар"
Лента новостейМолния