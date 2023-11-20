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Немецкие фермеры спрогнозировали крах сельхозсистемы ЕС при одном условии
Немецкие фермеры спрогнозировали крах сельхозсистемы ЕС при одном условии - 20.11.2023 Украина.ру
Немецкие фермеры спрогнозировали крах сельхозсистемы ЕС при одном условии
Членство Украины в Евросоюзе приведёт к "смерти" семейных фермерских хозяйств ЕС. Такое мнение выразили в союзе фермеров Германии на фоне растущих опасений по поводу будущего направления программы ЕС по субсидированию сельского хозяйства, передаёт Еuractiv
2023-11-20T23:14
2023-11-20T23:14
2023-11-20T23:14
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По словам президента Ассоциации фермеров Германии Йоахима Руквида, вступление Украины в Евросоюз “приведет к упадку семейных фермерских хозяйств в Европе”. Он указал на крупный сельскохозяйственный сектор Украины и тот факт, что средняя ферма в стране во много раз больше, чем в ЕС. Общая сельскохозяйственная политика, включающая Украину, “неосуществима”, если только она не будет проводится за счёт фермерских хозяйств в нынешних странах ЕС, считает Руквид. В то же время, документ с предложениями по финансированию с 2028 по 2034 год, союз фермеров Германии представил без учёта расширения ЕС.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью этому же изданию заявлял, что Украина станет "активом, а не обузой" после вступления в Европейский союз. Напомним, 23 июня 2022 года Европарламент принял резолюцию в поддержку статуса кандидата в ЕС для Украины. При этом в Еврокомиссии заявили, что Украине предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса.В среду, 8 ноября, Еврокомиссия рекомендовала начать официальные переговоры о вступлении в Евросоюз Украины. Брюссель предъявил при этом Киеву ряд предварительных условий, таких как искоренение коррупции и соблюдение языковых прав меньшинств.
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Украина.ру
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Украина.ру
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Украина.ру
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новости, украина, ес, евросоюз, германия, фермеры, сельское хозяйство
Новости, Украина, ЕС, Евросоюз, Германия, фермеры, Сельское хозяйство
Немецкие фермеры спрогнозировали крах сельхозсистемы ЕС при одном условии
Членство Украины в Евросоюзе приведёт к "смерти" семейных фермерских хозяйств ЕС. Такое мнение выразили в союзе фермеров Германии на фоне растущих опасений по поводу будущего направления программы ЕС по субсидированию сельского хозяйства, передаёт Еuractiv
По словам президента Ассоциации фермеров Германии Йоахима Руквида, вступление Украины в Евросоюз “приведет к упадку семейных фермерских хозяйств в Европе”. Он указал на крупный сельскохозяйственный сектор Украины и тот факт, что средняя ферма в стране во много раз больше, чем в ЕС.
"Вступление (прим. ред. – Украины в ЕС) означало бы “интеграцию в ЕС сельскохозяйственного сектора с совершенно другими структурами, вплоть до ферм площадью порядка нескольких 100 000 гектаров”, – подчеркнул он.
Общая сельскохозяйственная политика, включающая Украину, “неосуществима”, если только она не будет проводится за счёт фермерских хозяйств в нынешних странах ЕС, считает Руквид.
В то же время, документ с предложениями по финансированию с 2028 по 2034 год, союз фермеров Германии представил без учёта расширения ЕС.
"Тем временем правительство в Киеве утверждает, что вступление Украины укрепит сельскохозяйственный сектор ЕС и сделает Союз глобальным игроком в сельском хозяйстве", – утверждается в статье.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью этому же изданию заявлял, что Украина станет "активом, а не обузой" после вступления в Европейский союз.
Напомним, 23 июня 2022 года Европарламент принял резолюцию в поддержку статуса кандидата в ЕС для Украины. При этом в Еврокомиссии заявили, что Украине предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса.
В среду, 8 ноября, Еврокомиссия рекомендовала начать официальные переговоры о вступлении в Евросоюз Украины. Брюссель предъявил при этом Киеву ряд предварительных условий, таких как искоренение коррупции и соблюдение языковых прав меньшинств.