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Немецкие фермеры спрогнозировали крах сельхозсистемы ЕС при одном условии

Немецкие фермеры спрогнозировали крах сельхозсистемы ЕС при одном условии - 20.11.2023 Украина.ру

Немецкие фермеры спрогнозировали крах сельхозсистемы ЕС при одном условии

Членство Украины в Евросоюзе приведёт к "смерти" семейных фермерских хозяйств ЕС. Такое мнение выразили в союзе фермеров Германии на фоне растущих опасений по поводу будущего направления программы ЕС по субсидированию сельского хозяйства, передаёт Еuractiv

2023-11-20T23:14

2023-11-20T23:14

2023-11-20T23:14

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По словам президента Ассоциации фермеров Германии Йоахима Руквида, вступление Украины в Евросоюз “приведет к упадку семейных фермерских хозяйств в Европе”. Он указал на крупный сельскохозяйственный сектор Украины и тот факт, что средняя ферма в стране во много раз больше, чем в ЕС. Общая сельскохозяйственная политика, включающая Украину, “неосуществима”, если только она не будет проводится за счёт фермерских хозяйств в нынешних странах ЕС, считает Руквид. В то же время, документ с предложениями по финансированию с 2028 по 2034 год, союз фермеров Германии представил без учёта расширения ЕС.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью этому же изданию заявлял, что Украина станет "активом, а не обузой" после вступления в Европейский союз. Напомним, 23 июня 2022 года Европарламент принял резолюцию в поддержку статуса кандидата в ЕС для Украины. При этом в Еврокомиссии заявили, что Украине предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса.В среду, 8 ноября, Еврокомиссия рекомендовала начать официальные переговоры о вступлении в Евросоюз Украины. Брюссель предъявил при этом Киеву ряд предварительных условий, таких как искоренение коррупции и соблюдение языковых прав меньшинств.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, ес, евросоюз, германия, фермеры, сельское хозяйство