Россия заявила протест в связи с закрытием Финляндией КПП
© РИА Новости . Игорь Петров / Перейти в фотобанкАвтомобильные очереди на границе России с Грузией и Финляндией
Российская сторона считает, что закрытие границы нарушает права граждан обоих государств
В МИД России 20 ноября состоялась беседа с послом Финляндии в России Антти Хелантерей. Российская сторона заявила протест в связи с закрытием финляндскими властями наиболее активно использовавшихся пунктов пропуска на российско-финляндской государственной границе.
"Принятое Финляндией решение под предлогом возникшей ситуации с пересечением границы мигрантами для получения убежища на территории этой страны и якобы осознанными действиями России по организации таких потоков является однозначно провокационным. Оно явно идет в русле попыток еще более обострить наши отношения", – говорится в сообщении МИДа.
По мнению ведомства, закрытие пунктов пропуска нарушает права и интересы десятков тысяч граждан России и Финляндии.
"Решение было принято поспешно, без каких-либо консультаций с российской стороной, ранее являвшихся неотъемлемой частью сотрудничества в вопросах обеспечения эффективного функционирования совместной границы", – добавили в Министерстве иностранных дел России.