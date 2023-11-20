https://ukraina.ru/20231120/1051175452.html

Россия заявила протест в связи с закрытием Финляндией КПП

Россия заявила протест в связи с закрытием Финляндией КПП - 20.11.2023 Украина.ру

Россия заявила протест в связи с закрытием Финляндией КПП

Российская сторона считает, что закрытие границы нарушает права граждан обоих государств

2023-11-20T17:36

2023-11-20T17:36

2023-11-20T17:36

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В МИД России 20 ноября состоялась беседа с послом Финляндии в России Антти Хелантерей. Российская сторона заявила протест в связи с закрытием финляндскими властями наиболее активно использовавшихся пунктов пропуска на российско-финляндской государственной границе.По мнению ведомства, закрытие пунктов пропуска нарушает права и интересы десятков тысяч граждан России и Финляндии."Решение было принято поспешно, без каких-либо консультаций с российской стороной, ранее являвшихся неотъемлемой частью сотрудничества в вопросах обеспечения эффективного функционирования совместной границы", – добавили в Министерстве иностранных дел России.

https://ukraina.ru/20231120/1051161570.html

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новости, россия, финляндия, граница, государственная граница, мигранты, миграционный кризис