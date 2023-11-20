Россия заявила протест в связи с закрытием Финляндией КПП - 20.11.2023 Украина.ру
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Россия заявила протест в связи с закрытием Финляндией КПП
Россия заявила протест в связи с закрытием Финляндией КПП - 20.11.2023 Украина.ру
Россия заявила протест в связи с закрытием Финляндией КПП
Российская сторона считает, что закрытие границы нарушает права граждан обоих государств
2023-11-20T17:36
2023-11-20T17:36
новости
россия
финляндия
граница
государственная граница
мигранты
миграционный кризис
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В МИД России 20 ноября состоялась беседа с послом Финляндии в России Антти Хелантерей. Российская сторона заявила протест в связи с закрытием финляндскими властями наиболее активно использовавшихся пунктов пропуска на российско-финляндской государственной границе.По мнению ведомства, закрытие пунктов пропуска нарушает права и интересы десятков тысяч граждан России и Финляндии."Решение было принято поспешно, без каких-либо консультаций с российской стороной, ранее являвшихся неотъемлемой частью сотрудничества в вопросах обеспечения эффективного функционирования совместной границы", – добавили в Министерстве иностранных дел России.
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новости, россия, финляндия, граница, государственная граница, мигранты, миграционный кризис
Новости, Россия, Финляндия, граница, государственная граница, мигранты, миграционный кризис

Россия заявила протест в связи с закрытием Финляндией КПП

17:36 20.11.2023
 
© РИА Новости . Игорь Петров / Перейти в фотобанкАвтомобильные очереди на границе России с Грузией и Финляндией
Автомобильные очереди на границе России с Грузией и Финляндией - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости . Игорь Петров
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Российская сторона считает, что закрытие границы нарушает права граждан обоих государств
В МИД России 20 ноября состоялась беседа с послом Финляндии в России Антти Хелантерей. Российская сторона заявила протест в связи с закрытием финляндскими властями наиболее активно использовавшихся пунктов пропуска на российско-финляндской государственной границе.

"Принятое Финляндией решение под предлогом возникшей ситуации с пересечением границы мигрантами для получения убежища на территории этой страны и якобы осознанными действиями России по организации таких потоков является однозначно провокационным. Оно явно идет в русле попыток еще более обострить наши отношения", – говорится в сообщении МИДа.

По мнению ведомства, закрытие пунктов пропуска нарушает права и интересы десятков тысяч граждан России и Финляндии.
"Решение было принято поспешно, без каких-либо консультаций с российской стороной, ранее являвшихся неотъемлемой частью сотрудничества в вопросах обеспечения эффективного функционирования совместной границы", – добавили в Министерстве иностранных дел России.
Российско-финская граница
12:34
Финляндия готова закрыть все КПП на границе в РоссиейЧетыре пограничных перехода власти Финляндии уже закрыли 18 ноября, теперь рассматривается возможность закрытия четырех оставшихся, которые находятся на севере страны
 
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