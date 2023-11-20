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Уволенного главу Госспецсвязи Украины и его заместителя подозревают в присвоении 62 млн грн
Уволенного главу Госспецсвязи Украины и его заместителя подозревают в присвоении 62 млн грн - 20.11.2023 Украина.ру
Уволенного главу Госспецсвязи Украины и его заместителя подозревают в присвоении 62 млн грн
Предполагается, что деньги были украдены при закупке программного обеспечения, сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
2023-11-20T16:06
2023-11-20T16:06
2023-11-20T16:06
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20 ноября 2023 года НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили организованную группу, в которую входил руководитель Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи) Юрий Щиголь и его заместитель по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Виктор Жора. Их подозревают в завладении государственными средствами на сумму более 62 млн грн.Следствие установило, что на протяжении 2020-2022 годов владелец группы компаний в сговоре с руководством Госспецсвязи разработали схему завладения бюджетными средствами, выделенными на закупку оборудования и программного обеспечения ГП "Украинские специальные системы". Для этого привлекли две подконтрольные компании, а закупку засекретили во избежание открытых торгов, чтобы обеспечить их победу.В САП уточнили, что сообщение о подозрении в завладении государственными деньгами предъявлено Щиголю, его заместителю и другим должностным лицам. В совершении преступлений подозреваются члены организованной группы в составе 6 человек.Следственные действия продолжаются. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению этого преступления.Народный депутат Алексей Гончаренко* в своем Телеграм-канале, комментируя информацию о подозрении руководства Госспецсвязи, отметил, что "часть НДФЛ, которые забрали у общин, отдали собственно на Госспецсвязь. И вот есть коррупция".*внесен в российский перечень экстремистов и террористов
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, новости украины, коррупция, коррупционеры, набу, сап, уголовное дело
Новости, Новости Украины, коррупция, коррупционеры, НАБУ, САП, уголовное дело
Уволенного главу Госспецсвязи Украины и его заместителя подозревают в присвоении 62 млн грн
Предполагается, что деньги были украдены при закупке программного обеспечения, сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
20 ноября 2023 года НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили организованную группу, в которую входил руководитель Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи) Юрий Щиголь и его заместитель по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Виктор Жора. Их подозревают в завладении государственными средствами на сумму более 62 млн грн.
Следствие установило, что на протяжении 2020-2022 годов владелец группы компаний в сговоре с руководством Госспецсвязи разработали схему завладения бюджетными средствами, выделенными на закупку оборудования и программного обеспечения ГП "Украинские специальные системы". Для этого привлекли две подконтрольные компании, а закупку засекретили во избежание открытых торгов, чтобы обеспечить их победу.
"С этими компаниями подчиненное Госспецсвязи госпредприятие заключило договоры на поставку соответствующего ПО и услуг и перечислило в 2021-2022 гг. средства на сумму более 285 млн грн. Однако реальная стоимость ПО, которое компании приобрели у иностранного производителя, составила 223 млн грн, а разницей более чем в 62 млн грн и завладели участники преступления. Эти средства были выведены на счета подконтрольных компаний за рубежом с целью легализации и распределения между членами организованной группы", – говорится в сообщении НАБУ.
В САП уточнили, что сообщение о подозрении в завладении государственными деньгами предъявлено Щиголю, его заместителю и другим должностным лицам. В совершении преступлений подозреваются члены организованной группы в составе 6 человек.
Следственные действия продолжаются. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению этого преступления.
Народный депутат Алексей Гончаренко* в своем Телеграм-канале, комментируя информацию о подозрении руководства Госспецсвязи, отметил, что "часть НДФЛ, которые забрали у общин, отдали собственно на Госспецсвязь. И вот есть коррупция".
*внесен в российский перечень экстремистов и террористов