Путин заявил о "беспрецедентно высоком" уровне российско-китайских отношений - 20.11.2023 Украина.ру
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Путин заявил о "беспрецедентно высоком" уровне российско-китайских отношений
Путин заявил о "беспрецедентно высоком" уровне российско-китайских отношений - 20.11.2023 Украина.ру
Путин заявил о "беспрецедентно высоком" уровне российско-китайских отношений
Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам Диалога "Партия "Единая Россия" - Коммунистическая партия Китая" отметил, что РФ и КНР координируют усилия в решении важнейших международных проблем. Соответствующую телеграмму опубликовали на сайте Кремля
2023-11-20T11:52
2023-11-20T11:52
владимир путин
китай
кнр (китай)
партия
отношения
новости
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"Российско-китайские отношения всеобъемлющего и стратегического партнерства находятся на беспрецедентно высоком уровне. Реализуются масштабные совместные проекты в экономической, транспортной, энергетической, гуманитарной и других областях. На двусторонней основе, а также в форматах ШОС, БРИКС и других многосторонних структур, Москва и Пекин координируют усилия в решении важнейших международных проблем, способствуя построению более справедливого и демократического миропорядка", - говорится в приветствии.Путин отметил, что поступательному развитию связей РФ и КНР способствует хорошо отлаженное, конструктивное взаимодействие между "Единой Россией" и КПК.Путин также выразил уверенность, что в этот раз "ваши дискуссии также будут содержательными и конструктивными, а высказанные вами соображения и идеи послужат дальнейшему наращиванию плодотворного российско-китайского сотрудничества". Он пожелал участникам мероприятия успехов и всего наилучшего.
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владимир путин, китай, кнр (китай), партия, отношения, новости
Владимир Путин, Китай, КНР (Китай), партия, отношения, Новости

Путин заявил о "беспрецедентно высоком" уровне российско-китайских отношений

11:52 20.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВизит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума "Один пояс, один путь". День второй
Визит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума Один пояс, один путь. День второй - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам Диалога "Партия "Единая Россия" - Коммунистическая партия Китая" отметил, что РФ и КНР координируют усилия в решении важнейших международных проблем. Соответствующую телеграмму опубликовали на сайте Кремля
"Российско-китайские отношения всеобъемлющего и стратегического партнерства находятся на беспрецедентно высоком уровне. Реализуются масштабные совместные проекты в экономической, транспортной, энергетической, гуманитарной и других областях. На двусторонней основе, а также в форматах ШОС, БРИКС и других многосторонних структур, Москва и Пекин координируют усилия в решении важнейших международных проблем, способствуя построению более справедливого и демократического миропорядка", - говорится в приветствии.
Путин отметил, что поступательному развитию связей РФ и КНР способствует хорошо отлаженное, конструктивное взаимодействие между "Единой Россией" и КПК.
"Регулярные контакты, в которые вовлечены как их центральные органы, так и региональные структуры, обеспечивают полезный обмен опытом в сферах партийного строительства, парламентской и общественной деятельности, позволяют обстоятельно обсуждать широкий спектр актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня", - добавил российский лидер.
Путин также выразил уверенность, что в этот раз "ваши дискуссии также будут содержательными и конструктивными, а высказанные вами соображения и идеи послужат дальнейшему наращиванию плодотворного российско-китайского сотрудничества".
Он пожелал участникам мероприятия успехов и всего наилучшего.
Визит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума Один пояс, один путь
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