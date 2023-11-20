https://ukraina.ru/20231120/1051161235.html

Путин заявил о "беспрецедентно высоком" уровне российско-китайских отношений

Путин заявил о "беспрецедентно высоком" уровне российско-китайских отношений - 20.11.2023 Украина.ру

Путин заявил о "беспрецедентно высоком" уровне российско-китайских отношений

Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам Диалога "Партия "Единая Россия" - Коммунистическая партия Китая" отметил, что РФ и КНР координируют усилия в решении важнейших международных проблем. Соответствующую телеграмму опубликовали на сайте Кремля

2023-11-20T11:52

2023-11-20T11:52

2023-11-20T11:52

владимир путин

китай

кнр (китай)

партия

отношения

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"Российско-китайские отношения всеобъемлющего и стратегического партнерства находятся на беспрецедентно высоком уровне. Реализуются масштабные совместные проекты в экономической, транспортной, энергетической, гуманитарной и других областях. На двусторонней основе, а также в форматах ШОС, БРИКС и других многосторонних структур, Москва и Пекин координируют усилия в решении важнейших международных проблем, способствуя построению более справедливого и демократического миропорядка", - говорится в приветствии.Путин отметил, что поступательному развитию связей РФ и КНР способствует хорошо отлаженное, конструктивное взаимодействие между "Единой Россией" и КПК.Путин также выразил уверенность, что в этот раз "ваши дискуссии также будут содержательными и конструктивными, а высказанные вами соображения и идеи послужат дальнейшему наращиванию плодотворного российско-китайского сотрудничества". Он пожелал участникам мероприятия успехов и всего наилучшего.

https://ukraina.ru/20231018/1050251787.html

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владимир путин, китай, кнр (китай), партия, отношения, новости