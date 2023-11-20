Путин заявил о "беспрецедентно высоком" уровне российско-китайских отношений
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВизит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума "Один пояс, один путь". День второй
Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам Диалога "Партия "Единая Россия" - Коммунистическая партия Китая" отметил, что РФ и КНР координируют усилия в решении важнейших международных проблем. Соответствующую телеграмму опубликовали на сайте Кремля
"Российско-китайские отношения всеобъемлющего и стратегического партнерства находятся на беспрецедентно высоком уровне. Реализуются масштабные совместные проекты в экономической, транспортной, энергетической, гуманитарной и других областях. На двусторонней основе, а также в форматах ШОС, БРИКС и других многосторонних структур, Москва и Пекин координируют усилия в решении важнейших международных проблем, способствуя построению более справедливого и демократического миропорядка", - говорится в приветствии.
Путин отметил, что поступательному развитию связей РФ и КНР способствует хорошо отлаженное, конструктивное взаимодействие между "Единой Россией" и КПК.
"Регулярные контакты, в которые вовлечены как их центральные органы, так и региональные структуры, обеспечивают полезный обмен опытом в сферах партийного строительства, парламентской и общественной деятельности, позволяют обстоятельно обсуждать широкий спектр актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня", - добавил российский лидер.
Путин также выразил уверенность, что в этот раз "ваши дискуссии также будут содержательными и конструктивными, а высказанные вами соображения и идеи послужат дальнейшему наращиванию плодотворного российско-китайского сотрудничества".
Он пожелал участникам мероприятия успехов и всего наилучшего.
18 октября, 07:46Визит Путина в Китай: на что стоит обратить вниманиеВо вторник, 17 октября, начался двухдневный визит президента Путина в Китай. В программе — участие в международном форуме "Один пояс — один путь", встреча с председателем Си, а также переговоры ещё с четырьмя лидерами — президентами Вьетнама, Монголии и Лаоса, а также премьерами Венгрии и Таиланда