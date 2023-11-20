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Российские вертолеты уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом
Российские вертолеты уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом - 20.11.2023 Украина.ру
Российские вертолеты уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом
Ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" группировки Центрального военного округа уничтожили долговременный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. Об этом 20 ноября сообщили в Минобороны России
2023-11-20T08:25
2023-11-20T08:25
2023-11-20T08:25
новости
вертолеты
уничтожение
всу
красный лиман
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"Двигаясь на минимальной высоте, вертолетчики ЦВО вывели машины на рубеж открытия огня и провели удар по долговременному опорному пункту ВСУ 80-миллиметровыми неуправляемыми авиационными ракетами. Наведение авиации на цели, а также корректировку огня вертолетчикам обеспечили группы передовых авиационных наводчиков на линии боевого соприкосновения и разведывательные дроны группировки "Центр", - рассказали в министерстве.Там же добавили, что применение авиационных средств поражения проходило с кабрирования - технике полета, свойственной вертолетам и самолетам-штурмовикам, при котором нос боевой машины задирается выше горизонта, что позволяет увеличить дальность полета ракеты, не заходя в зону действия средств ПВО противника.
https://ukraina.ru/20231117/1051113219.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, вертолеты, уничтожение, всу, красный лиман
Новости, вертолеты, уничтожение, ВСУ, Красный Лиман
Российские вертолеты уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом
Ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" группировки Центрального военного округа уничтожили долговременный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. Об этом 20 ноября сообщили в Минобороны России