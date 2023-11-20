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Российские вертолеты уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом

Российские вертолеты уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом - 20.11.2023 Украина.ру

Российские вертолеты уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом

Ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" группировки Центрального военного округа уничтожили долговременный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. Об этом 20 ноября сообщили в Минобороны России

2023-11-20T08:25

2023-11-20T08:25

2023-11-20T08:25

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"Двигаясь на минимальной высоте, вертолетчики ЦВО вывели машины на рубеж открытия огня и провели удар по долговременному опорному пункту ВСУ 80-миллиметровыми неуправляемыми авиационными ракетами. Наведение авиации на цели, а также корректировку огня вертолетчикам обеспечили группы передовых авиационных наводчиков на линии боевого соприкосновения и разведывательные дроны группировки "Центр", - рассказали в министерстве.Там же добавили, что применение авиационных средств поражения проходило с кабрирования - технике полета, свойственной вертолетам и самолетам-штурмовикам, при котором нос боевой машины задирается выше горизонта, что позволяет увеличить дальность полета ракеты, не заходя в зону действия средств ПВО противника.

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новости, вертолеты, уничтожение, всу, красный лиман