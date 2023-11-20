Российские вертолеты уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом - 20.11.2023 Украина.ру
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Российские вертолеты уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом
Российские вертолеты уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом - 20.11.2023 Украина.ру
Российские вертолеты уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом
Ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" группировки Центрального военного округа уничтожили долговременный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. Об этом 20 ноября сообщили в Минобороны России
2023-11-20T08:25
2023-11-20T08:25
новости
вертолеты
уничтожение
всу
красный лиман
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"Двигаясь на минимальной высоте, вертолетчики ЦВО вывели машины на рубеж открытия огня и провели удар по долговременному опорному пункту ВСУ 80-миллиметровыми неуправляемыми авиационными ракетами. Наведение авиации на цели, а также корректировку огня вертолетчикам обеспечили группы передовых авиационных наводчиков на линии боевого соприкосновения и разведывательные дроны группировки "Центр", - рассказали в министерстве.Там же добавили, что применение авиационных средств поражения проходило с кабрирования - технике полета, свойственной вертолетам и самолетам-штурмовикам, при котором нос боевой машины задирается выше горизонта, что позволяет увеличить дальность полета ракеты, не заходя в зону действия средств ПВО противника.
https://ukraina.ru/20231117/1051113219.html
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новости, вертолеты, уничтожение, всу, красный лиман
Новости, вертолеты, уничтожение, ВСУ, Красный Лиман

Российские вертолеты уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом

08:25 20.11.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" группировки Центрального военного округа уничтожили долговременный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. Об этом 20 ноября сообщили в Минобороны России
"Двигаясь на минимальной высоте, вертолетчики ЦВО вывели машины на рубеж открытия огня и провели удар по долговременному опорному пункту ВСУ 80-миллиметровыми неуправляемыми авиационными ракетами. Наведение авиации на цели, а также корректировку огня вертолетчикам обеспечили группы передовых авиационных наводчиков на линии боевого соприкосновения и разведывательные дроны группировки "Центр", - рассказали в министерстве.
Там же добавили, что применение авиационных средств поражения проходило с кабрирования - технике полета, свойственной вертолетам и самолетам-штурмовикам, при котором нос боевой машины задирается выше горизонта, что позволяет увеличить дальность полета ракеты, не заходя в зону действия средств ПВО противника.
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
17 ноября, 12:40
Российские военные уничтожили украинские ракеты "Нептун" над морем у Крыма — Минобороны РФРоссийские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили две украинские противокорабельные ракеты "Нептун" над Черным морем у побережья Крыма. Об этом 17 ноября сообщили в Минобороны РФ
 
НовостивертолетыуничтожениеВСУКрасный Лиман
 
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