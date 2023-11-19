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Членство Украины в ЕС может обсуждаться в марте – Азаров

Членство Украины в ЕС может обсуждаться в марте – Азаров - 19.11.2023 Украина.ру

Членство Украины в ЕС может обсуждаться в марте – Азаров

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не выражает мнения всего Евросоюза, в котором есть разные мнения о перспективах членства Украины в ЕС. Об этом заявил экс-председатель правительства Украины Николай Азаров

2023-11-19T10:17

2023-11-19T10:17

2023-11-19T10:17

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"Зеленский вряд ли сможет похвастаться в декабре перед украинцами тем, что ЕС на своем саммите одобрит начало переговоров с Украиной о вступлении. В кулуарах Евросоюза поговаривают, что некоторые представители готовы в декабре воспользоваться фразой: "Давайте вернемся к этому в марте". Очевидно, что заявления фон дер Ляйен не отображают общей позиции стран-членов ЕС в вопросе возможного членства Украины в Евросоюзе", - констатировал Азаров.При оценке украинской ситуации Азаров напомнил своим подписчикам в соцсетях, что ухудшение жизни на Украине началось после госпереворота 2014 года и в условиях СВО лишь усугубилось. В частности, тарифы выросли в девять раз при обесценивании национальной валюты."Очевидно, что до "похода" в ЕС украинцы жили значительно лучше", - подчеркнул бывший премьер-министр Украины.Еврокомиссия предложила правительствам стран-членов союза в середине декабря обсудить перспективы членства Украины и Молдавии в ЕС. В октябре две постсоветские республики отправили в Брюссель отчёты о выполнении требований ЕС.К членству в ЕС также стремится и Грузия, которая вместе с Азербайджаном, Арменией и Белоруссией является участницей программы ЕС для шести постсоветских республик "Восточное партнёрство". Глава МИД РФ Сергей Лавров уверен, что вступление Украины и Молдавии в Евросоюз "сейчас это чисто геополитическое упражнение", в основу которого положена политическая целесообразность.

https://ukraina.ru/20231112/1050963769.html

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