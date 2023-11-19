Членство Украины в ЕС может обсуждаться в марте – Азаров - 19.11.2023 Украина.ру
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Членство Украины в ЕС может обсуждаться в марте – Азаров
Членство Украины в ЕС может обсуждаться в марте – Азаров - 19.11.2023 Украина.ру
Членство Украины в ЕС может обсуждаться в марте – Азаров
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не выражает мнения всего Евросоюза, в котором есть разные мнения о перспективах членства Украины в ЕС. Об этом заявил экс-председатель правительства Украины Николай Азаров
2023-11-19T10:17
2023-11-19T10:17
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"Зеленский вряд ли сможет похвастаться в декабре перед украинцами тем, что ЕС на своем саммите одобрит начало переговоров с Украиной о вступлении. В кулуарах Евросоюза поговаривают, что некоторые представители готовы в декабре воспользоваться фразой: "Давайте вернемся к этому в марте". Очевидно, что заявления фон дер Ляйен не отображают общей позиции стран-членов ЕС в вопросе возможного членства Украины в Евросоюзе", - констатировал Азаров.При оценке украинской ситуации Азаров напомнил своим подписчикам в соцсетях, что ухудшение жизни на Украине началось после госпереворота 2014 года и в условиях СВО лишь усугубилось. В частности, тарифы выросли в девять раз при обесценивании национальной валюты."Очевидно, что до "похода" в ЕС украинцы жили значительно лучше", - подчеркнул бывший премьер-министр Украины.Еврокомиссия предложила правительствам стран-членов союза в середине декабря обсудить перспективы членства Украины и Молдавии в ЕС. В октябре две постсоветские республики отправили в Брюссель отчёты о выполнении требований ЕС.К членству в ЕС также стремится и Грузия, которая вместе с Азербайджаном, Арменией и Белоруссией является участницей программы ЕС для шести постсоветских республик "Восточное партнёрство". Глава МИД РФ Сергей Лавров уверен, что вступление Украины и Молдавии в Евросоюз "сейчас это чисто геополитическое упражнение", в основу которого положена политическая целесообразность.
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новости, новости украины, николай азаров, членство, украина, украина-ес, евроинтеграция, еврокомиссия, восточное партнерство, международные отношения, международная политика, интеграция, урсула фон дер ляйен
Новости, Новости Украины, Николай Азаров, членство, Украина, Украина-ЕС, евроинтеграция, Еврокомиссия, Восточное партнерство, международные отношения, Международная политика, интеграция, Урсула фон дер Ляйен

Членство Украины в ЕС может обсуждаться в марте – Азаров

10:17 19.11.2023
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкНиколай Азаров
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости . Нина Зотина
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не выражает мнения всего Евросоюза, в котором есть разные мнения о перспективах членства Украины в ЕС. Об этом заявил экс-председатель правительства Украины Николай Азаров
"Зеленский вряд ли сможет похвастаться в декабре перед украинцами тем, что ЕС на своем саммите одобрит начало переговоров с Украиной о вступлении. В кулуарах Евросоюза поговаривают, что некоторые представители готовы в декабре воспользоваться фразой: "Давайте вернемся к этому в марте". Очевидно, что заявления фон дер Ляйен не отображают общей позиции стран-членов ЕС в вопросе возможного членства Украины в Евросоюзе", - констатировал Азаров.
При оценке украинской ситуации Азаров напомнил своим подписчикам в соцсетях, что ухудшение жизни на Украине началось после госпереворота 2014 года и в условиях СВО лишь усугубилось. В частности, тарифы выросли в девять раз при обесценивании национальной валюты.
"Очевидно, что до "похода" в ЕС украинцы жили значительно лучше", - подчеркнул бывший премьер-министр Украины.
Еврокомиссия предложила правительствам стран-членов союза в середине декабря обсудить перспективы членства Украины и Молдавии в ЕС. В октябре две постсоветские республики отправили в Брюссель отчёты о выполнении требований ЕС.
К членству в ЕС также стремится и Грузия, которая вместе с Азербайджаном, Арменией и Белоруссией является участницей программы ЕС для шести постсоветских республик "Восточное партнёрство". Глава МИД РФ Сергей Лавров уверен, что вступление Украины и Молдавии в Евросоюз "сейчас это чисто геополитическое упражнение", в основу которого положена политическая целесообразность.
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