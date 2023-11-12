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Грузия вступит в ЕС одновременно с Молдавией и Украиной – Зурабишвили

Грузия вступит в ЕС одновременно с Молдавией и Украиной – Зурабишвили - 12.11.2023 Украина.ру

Грузия вступит в ЕС одновременно с Молдавией и Украиной – Зурабишвили

Несмотря на то, что у Грузии нет статуса кандидата в члены ЕС и условия официального Брюсселя не выполнены, официальный Тбилиси уверен в одновременном вступлении в Евросоюз не только Молдавии и Украины, но и Грузии. Об этом в интервью французскому каналу LCI заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили

2023-11-12T16:20

2023-11-12T16:20

2023-11-12T17:12

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Парируя журналисту на замечание о том, что Грузия может рассматривать перспективу членства в ЕС после вступления в союз Украины и Молдавии, Зурабишвили сказала: "Нет, я думаю, это произойдет одновременно. Произойдет ли это в 2030 году, 2031 году или 2029 году - я не знаю. Но это будет новым "большим взрывом"."Мы являемся трио - Молдавия, Украина и Грузия", - добавила Зурабишвили.Грузия, Молдавия и Украина продолжают участвовать в программе Евросоюза для постсоветских республик "Восточное партнёрство". Белоруссия приостановила участие в программе после непризнания Евросоюзом итогов президентской кампании 2020 года и отказав Александру Лукашенко в признании президентом. Армения и Азербайджан остались в программе ЕС.В октябре председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что расширение ЕС может состояться в 2030 году. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уточнил: 2030 год "не означает точные сроки" - "это "политический ориентир". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позитивно оценила выполнение Украиной и Молдавией условий ЕС – отчёты Брюссель получил в октябре. По словам представителей ЕК, Грузия не выполнила даже половину выдвинутых условий.

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