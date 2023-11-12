Грузия вступит в ЕС одновременно с Молдавией и Украиной – Зурабишвили - 12.11.2023 Украина.ру
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Грузия вступит в ЕС одновременно с Молдавией и Украиной – Зурабишвили
Грузия вступит в ЕС одновременно с Молдавией и Украиной – Зурабишвили - 12.11.2023 Украина.ру
Грузия вступит в ЕС одновременно с Молдавией и Украиной – Зурабишвили
Несмотря на то, что у Грузии нет статуса кандидата в члены ЕС и условия официального Брюсселя не выполнены, официальный Тбилиси уверен в одновременном вступлении в Евросоюз не только Молдавии и Украины, но и Грузии. Об этом в интервью французскому каналу LCI заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили
2023-11-12T16:20
2023-11-12T17:12
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Парируя журналисту на замечание о том, что Грузия может рассматривать перспективу членства в ЕС после вступления в союз Украины и Молдавии, Зурабишвили сказала: "Нет, я думаю, это произойдет одновременно. Произойдет ли это в 2030 году, 2031 году или 2029 году - я не знаю. Но это будет новым "большим взрывом"."Мы являемся трио - Молдавия, Украина и Грузия", - добавила Зурабишвили.Грузия, Молдавия и Украина продолжают участвовать в программе Евросоюза для постсоветских республик "Восточное партнёрство". Белоруссия приостановила участие в программе после непризнания Евросоюзом итогов президентской кампании 2020 года и отказав Александру Лукашенко в признании президентом. Армения и Азербайджан остались в программе ЕС.В октябре председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что расширение ЕС может состояться в 2030 году. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уточнил: 2030 год "не означает точные сроки" - "это "политический ориентир". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позитивно оценила выполнение Украиной и Молдавией условий ЕС – отчёты Брюссель получил в октябре. По словам представителей ЕК, Грузия не выполнила даже половину выдвинутых условий.
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новости, украина, грузия, молдавия, ес, украина-ес, еврокомиссия, евроинтеграция, саломе зурабишвили, международная политика, урсула фон дер ляйен, жозеп боррель, шарль мишель, восточное партнерство, постсоветское пространство, бывший ссср
Новости, Украина, Грузия, Молдавия, ЕС, Украина-ЕС, Еврокомиссия, евроинтеграция, Саломе Зурабишвили, Международная политика, Урсула фон дер Ляйен, Жозеп Боррель, Шарль Мишель, Восточное партнерство, постсоветское пространство, бывший СССР

Грузия вступит в ЕС одновременно с Молдавией и Украиной – Зурабишвили

16:20 12.11.2023 (обновлено: 17:12 12.11.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВстреча президентов Австрии и Грузии А. Ван дер Беллена и С. Зурабишвили
Встреча президентов Австрии и Грузии А. Ван дер Беллена и С. Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
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Несмотря на то, что у Грузии нет статуса кандидата в члены ЕС и условия официального Брюсселя не выполнены, официальный Тбилиси уверен в одновременном вступлении в Евросоюз не только Молдавии и Украины, но и Грузии. Об этом в интервью французскому каналу LCI заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили
Парируя журналисту на замечание о том, что Грузия может рассматривать перспективу членства в ЕС после вступления в союз Украины и Молдавии, Зурабишвили сказала: "Нет, я думаю, это произойдет одновременно. Произойдет ли это в 2030 году, 2031 году или 2029 году - я не знаю. Но это будет новым "большим взрывом".
"Мы являемся трио - Молдавия, Украина и Грузия", - добавила Зурабишвили.
Грузия, Молдавия и Украина продолжают участвовать в программе Евросоюза для постсоветских республик "Восточное партнёрство". Белоруссия приостановила участие в программе после непризнания Евросоюзом итогов президентской кампании 2020 года и отказав Александру Лукашенко в признании президентом. Армения и Азербайджан остались в программе ЕС.
В октябре председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что расширение ЕС может состояться в 2030 году. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уточнил: 2030 год "не означает точные сроки" - "это "политический ориентир". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позитивно оценила выполнение Украиной и Молдавией условий ЕС – отчёты Брюссель получил в октябре. По словам представителей ЕК, Грузия не выполнила даже половину выдвинутых условий.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
24 октября, 10:51
Евросовет по международным отношениям: Расширение ЕС больше не касается УкраиныТеперь вопрос расширения ЕС обсуждается с точки зрения устойчивости существования самого Союза. Лидеры европейских стран задумались кардинально пересмотреть этот вопрос. Об этом пишет в статье директор Евросовета по международным отношениям Марк Леонард
 
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