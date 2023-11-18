Все решают минуты: эксперт о том, как российские артиллеристы превращают обычные снаряды в высокоточные
11:00 18.11.2023 (обновлено: 11:01 18.11.2023)
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРоссийская артиллерия уничтожила на Запорожском направлении украинскую САУ
Российская САУ "Мальва" может достреливать до 30 километров, но ее маневренность и скорострельность выше, чем у подобных САУ натовского производства, а сейчас от этого очень много зависит. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
По его словам, САУ "Мальва" очень нужна именно на Купянском направлении, где идут бои за левобережье реки Оскол.
"Оператор дрона-разведчика передает координаты на огневую позицию и САУ, другие дальнобойные орудия ведут стрельбу. Это могут быть кумулятивные, бронебойные боеприпасы, но это артиллерийское вооружение приобретает значение высокоточного оружия за счет быстрой передачи координат и целеуказаний", - рассказал эксперт.
Собеседник издания уверен, что натовские дальнобойные артиллерийские системы Caesar, М777 все же не приспособлены в полной мере к боевым действиям в осенне-зимний период. Чтобы быстро научить расчет действовать слаженно, эффективно уйдет не один и не два месяца.
Полностью интервью можно прочитать здесь.