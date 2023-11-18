https://ukraina.ru/20231118/1051140096.html

Все решают минуты: эксперт о том, как российские артиллеристы превращают обычные снаряды в высокоточные

Все решают минуты: эксперт о том, как российские артиллеристы превращают обычные снаряды в высокоточные - 18.11.2023 Украина.ру

Все решают минуты: эксперт о том, как российские артиллеристы превращают обычные снаряды в высокоточные

Российская САУ "Мальва" может достреливать до 30 километров, но ее маневренность и скорострельность выше, чем у подобных САУ натовского производства, а сейчас от этого очень много зависит. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2023-11-18T11:00

2023-11-18T11:00

2023-11-18T11:01

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По его словам, САУ "Мальва" очень нужна именно на Купянском направлении, где идут бои за левобережье реки Оскол.Собеседник издания уверен, что натовские дальнобойные артиллерийские системы Caesar, М777 все же не приспособлены в полной мере к боевым действиям в осенне-зимний период. Чтобы быстро научить расчет действовать слаженно, эффективно уйдет не один и не два месяца.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20231104/1050712090.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, артиллерия, снаряды, всу, сау