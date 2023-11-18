https://ukraina.ru/20231118/1051136913.html

Российская артиллерия на Краснолиманском направлении подавила до 30 орудий ВСУ - МО

Российская артиллерия на Краснолиманском направлении подавила до 30 орудий ВСУ - МО - 18.11.2023 Украина.ру

Российская артиллерия на Краснолиманском направлении подавила до 30 орудий ВСУ - МО

Артиллеристы группировки войск "Центр" в ходе контрбатарейной борьбы на Краснолиманском направлении вскрыли и подавили до 30 расчётов ВСУ. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Центр" Александра Савчука 18 ноября сообщает РИА Новости

2023-11-18T06:05

2023-11-18T06:05

2023-11-18T06:06

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"На Краснолиманском направлении… в ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено до 30 артиллерийских расчётов националистов", - рассказал Савчук.Кроме того, в районе торского участка и Серебрянского лесничества подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии и армейской авиации нанесли поражение штурмовым группам 47-й механизированной бригаде ВСУ, 12-й бригады специального назначения "Азов"* и 15-го полка национальной гвардии Украины."Потери противника на Краснолиманском направлении составили до 100 военнослужащих ВСУ", - уточнил Савчук.* Запрещённая в России террористическая организация

https://ukraina.ru/20231118/1051127809.html

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новости, россия, донбасс, краснолиманское направление, сво, вс рф, артиллерия, всу, потери всу