Российская артиллерия на Краснолиманском направлении подавила до 30 орудий ВСУ - МО
06:05 18.11.2023 (обновлено: 06:06 18.11.2023)
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов самоходных гаубиц "Мста-С" в ходе спецоперации
© Министерство обороны РФ
Артиллеристы группировки войск "Центр" в ходе контрбатарейной борьбы на Краснолиманском направлении вскрыли и подавили до 30 расчётов ВСУ. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Центр" Александра Савчука 18 ноября сообщает РИА Новости
"На Краснолиманском направлении… в ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено до 30 артиллерийских расчётов националистов", - рассказал Савчук.
Кроме того, в районе торского участка и Серебрянского лесничества подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии и армейской авиации нанесли поражение штурмовым группам 47-й механизированной бригаде ВСУ, 12-й бригады специального назначения "Азов"* и 15-го полка национальной гвардии Украины.
"Потери противника на Краснолиманском направлении составили до 100 военнослужащих ВСУ", - уточнил Савчук.
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