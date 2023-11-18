Российская артиллерия на Краснолиманском направлении подавила до 30 орудий ВСУ - МО - 18.11.2023 Украина.ру
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Российская артиллерия на Краснолиманском направлении подавила до 30 орудий ВСУ - МО
Российская артиллерия на Краснолиманском направлении подавила до 30 орудий ВСУ - МО - 18.11.2023 Украина.ру
Российская артиллерия на Краснолиманском направлении подавила до 30 орудий ВСУ - МО
Артиллеристы группировки войск "Центр" в ходе контрбатарейной борьбы на Краснолиманском направлении вскрыли и подавили до 30 расчётов ВСУ. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Центр" Александра Савчука 18 ноября сообщает РИА Новости
2023-11-18T06:05
2023-11-18T06:06
новости
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краснолиманское направление
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"На Краснолиманском направлении… в ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено до 30 артиллерийских расчётов националистов", - рассказал Савчук.Кроме того, в районе торского участка и Серебрянского лесничества подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии и армейской авиации нанесли поражение штурмовым группам 47-й механизированной бригаде ВСУ, 12-й бригады специального назначения "Азов"* и 15-го полка национальной гвардии Украины."Потери противника на Краснолиманском направлении составили до 100 военнослужащих ВСУ", - уточнил Савчук.* Запрещённая в России террористическая организация
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новости, россия, донбасс, краснолиманское направление, сво, вс рф, артиллерия, всу, потери всу
Новости, Россия, Донбасс, Краснолиманское направление, СВО, ВС РФ, артиллерия, ВСУ, потери ВСУ

Российская артиллерия на Краснолиманском направлении подавила до 30 орудий ВСУ - МО

06:05 18.11.2023 (обновлено: 06:06 18.11.2023)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов самоходных гаубиц "Мста-С" в ходе спецоперации
Боевая работа расчетов самоходных гаубиц Мста-С в ходе спецоперации
© Министерство обороны РФ
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Артиллеристы группировки войск "Центр" в ходе контрбатарейной борьбы на Краснолиманском направлении вскрыли и подавили до 30 расчётов ВСУ. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Центр" Александра Савчука 18 ноября сообщает РИА Новости
"На Краснолиманском направлении… в ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено до 30 артиллерийских расчётов националистов", - рассказал Савчук.
Кроме того, в районе торского участка и Серебрянского лесничества подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии и армейской авиации нанесли поражение штурмовым группам 47-й механизированной бригаде ВСУ, 12-й бригады специального назначения "Азов"* и 15-го полка национальной гвардии Украины.
"Потери противника на Краснолиманском направлении составили до 100 военнослужащих ВСУ", - уточнил Савчук.
* Запрещённая в России террористическая организация
Первая партия самоходных установок Мальва передана Минобороны РФ
05:20
Военный эксперт рассказал, как русские "Мальвы" и "Ланцеты" будут проламывать оборону ВСУ под КупянскомРоссийские войска на Купянском направлении ведут активные наступательные действия, находясь в активной обороне. Сейчас туда поступили новейшие артиллерийские системы "мальва" и ударные беспилотники "Ланцет". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
 
НовостиРоссияДонбассКраснолиманское направлениеСВОВС РФартиллерияВСУпотери ВСУ
 
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