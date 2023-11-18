На Украине расширяется зона воздушной тревоги и гремят взрывы
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Воздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА объявлена в Винницкой, Хмельницкой, Киевской, Одесской, Николаевской областях Украины, а также на территории Херсонской области, временно подконтрольной киевскому режиму. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 02:10 мск 18 ноября
Ранее воздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА объявлялась в Черниговской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также на территории Запорожской области, временно подконтрольной киевскому режиму.
По информации украинских СМИ, взрывы после полуночи прогремели в Киеве, Хмельницкой и Черниговской областях.
БПЛА "Герань", предположительно, ударили по аэродрому ВСУ в Староконстантинове.
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