На Украине расширяется зона воздушной тревоги и гремят взрывы - 18.11.2023 Украина.ру
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На Украине расширяется зона воздушной тревоги и гремят взрывы
На Украине расширяется зона воздушной тревоги и гремят взрывы - 18.11.2023 Украина.ру
На Украине расширяется зона воздушной тревоги и гремят взрывы
Воздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА объявлена в Винницкой, Хмельницкой, Киевской, Одесской, Николаевской областях Украины, а также на территории Херсонской области, временно подконтрольной киевскому режиму. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 02:10 мск 18 ноября
2023-11-18T02:22
2023-11-18T02:22
новости
украина
взрывы
воздушная тревога
бпла
сво
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Ранее воздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА объявлялась в Черниговской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также на территории Запорожской области, временно подконтрольной киевскому режиму.По информации украинских СМИ, взрывы после полуночи прогремели в Киеве, Хмельницкой и Черниговской областях.БПЛА "Герань", предположительно, ударили по аэродрому ВСУ в Староконстантинове.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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новости, украина, взрывы, воздушная тревога, бпла, сво
Новости, Украина, взрывы, воздушная тревога, БПЛА, СВО

На Украине расширяется зона воздушной тревоги и гремят взрывы

02:22 18.11.2023
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Воздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА объявлена в Винницкой, Хмельницкой, Киевской, Одесской, Николаевской областях Украины, а также на территории Херсонской области, временно подконтрольной киевскому режиму. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 02:10 мск 18 ноября
Ранее воздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА объявлялась в Черниговской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также на территории Запорожской области, временно подконтрольной киевскому режиму.
По информации украинских СМИ, взрывы после полуночи прогремели в Киеве, Хмельницкой и Черниговской областях.
БПЛА "Герань", предположительно, ударили по аэродрому ВСУ в Староконстантинове.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
- РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Вчера, 21:43
"Рекордное количество" бомбоубежищ подготовят на Украине к зимеСпустя после почти два года после начала Специальной военной операции, на Украине пообещали привести в надлежащее состояние "рекордное количество" бомбоубежищ. Сообщил об этом министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин в пятницу, 17 ноября
 
НовостиУкраинавзрывывоздушная тревогаБПЛАСВО
 
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Заголовок открываемого материала
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02:22На Украине расширяется зона воздушной тревоги и гремят взрывы
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