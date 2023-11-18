Румыны вышли на протесты из-за преследования Киевом Православной Церкви - 18.11.2023 Украина.ру
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Румыны вышли на протесты из-за преследования Киевом Православной Церкви
Румыны вышли на протесты из-за преследования Киевом Православной Церкви - 18.11.2023 Украина.ру
Румыны вышли на протесты из-за преследования Киевом Православной Церкви
Масштабные акции протеста проходят в Румынии в связи с преследованиями киевским режимом Православной Церкви. Об этом сообщает телеграм-канал "Осташко. Важное", прилагая соответствующие видео
2023-11-18T00:23
2023-11-18T00:23
новости
румыния
украина
упц
протесты
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Судя по кадрам на акцию протеста вышло немало людей. В их руках иконы и православные кресты. Отмечается, что таким образом румыны решили заступиться за митрополита Банченского, викария Черновицко-Буковинской епархии УПЦ, настоятеля Вознесенского Банченского монастыря Лонгина (Жар), который из-за своей однозначной позиции в отношении запрета Украинской Православной Церкви, оказался в центре скандала с участием украинских спецслужб. Ранее сообщалось, что митрополит Лонгин лишился защиты от преследования Службы безопасности Украины накануне судебного процесса. Его первый адвокат был арестован, а второй умер от отравления. Лонгин этнический румын и служит в регионе, имеющем исторические и культурные связи с Румынией. Он известен активной гуманистической деятельностью, является приёмным отцом множества детей с особенностями развития. В 2008 году президентским указом Лонгин был удостоен звания Герой Украины за выдающиеся личные заслуги в реализации государственной политики социальной защиты детей-сирот и детей без родительской опеки.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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новости, румыния, украина, упц, протесты
Новости, Румыния, Украина, УПЦ, протесты

Румыны вышли на протесты из-за преследования Киевом Православной Церкви

00:23 18.11.2023
 
Румыны вышли на протесты из-за преследования Киевом Православной Церкви
Румыны вышли на протесты из-за преследования Киевом Православной Церкви
Читать в
Масштабные акции протеста проходят в Румынии в связи с преследованиями киевским режимом Православной Церкви. Об этом сообщает телеграм-канал "Осташко. Важное", прилагая соответствующие видео
Судя по кадрам на акцию протеста вышло немало людей. В их руках иконы и православные кресты.
Отмечается, что таким образом румыны решили заступиться за митрополита Банченского, викария Черновицко-Буковинской епархии УПЦ, настоятеля Вознесенского Банченского монастыря Лонгина (Жар), который из-за своей однозначной позиции в отношении запрета Украинской Православной Церкви, оказался в центре скандала с участием украинских спецслужб.
Ранее сообщалось, что митрополит Лонгин лишился защиты от преследования Службы безопасности Украины накануне судебного процесса. Его первый адвокат был арестован, а второй умер от отравления.
Лонгин этнический румын и служит в регионе, имеющем исторические и культурные связи с Румынией. Он известен активной гуманистической деятельностью, является приёмным отцом множества детей с особенностями развития. В 2008 году президентским указом Лонгин был удостоен звания Герой Украины за выдающиеся личные заслуги в реализации государственной политики социальной защиты детей-сирот и детей без родительской опеки.
 
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