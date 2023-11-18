Политолог объяснил, почему потеря Авдеевки сломает дух ВСУ и откроет "окно возможностей" для России - 18.11.2023 Украина.ру
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Политолог объяснил, почему потеря Авдеевки сломает дух ВСУ и откроет "окно возможностей" для России
Политолог объяснил, почему потеря Авдеевки сломает дух ВСУ и откроет "окно возможностей" для России - 18.11.2023 Украина.ру
Политолог объяснил, почему потеря Авдеевки сломает дух ВСУ и откроет "окно возможностей" для России
Освобождение Авдеевки отодвинет Донецк от зоны артиллерийского поражения и станет серьезным военно-психологическим успехом ВС РФ. Взятие мощного укрепрайона ВСУ и ряда других ключевых городов откроет для России окно возможностей. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2023-11-18T06:00
2023-11-18T06:00
новости
авдеевка
днепр
донецк
днр
юрий баранчик
вс рф
всу
наступление
россия
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Киевский режим сейчас стоит перед угрозой потери Авдеевки. Этот укрепрайон - морально-психологический ориентир, потому что именно оттуда годами подвергался артиллерийским ударам Донецк, сообщил политолог.Если российские силы освободят этот город и отодвинут зону артиллерийского поражения от Донецка, это будет серьезный военно-психологический успех ВС РФ и огромный удар по ВСУ, добавил он.После того, как будет потерян ряд ключевых городов как Авдеевка, возможности ВСУ резко снизятся. Возможно, в Киеве даже произойдет смена власти. Поэтому после Авдеевки для ВС РФ открывается "окно возможностей", резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231116/1051083866.html
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новости, авдеевка, днепр, донецк, днр, юрий баранчик, вс рф, всу, наступление, россия, украина, сво
Новости, Авдеевка, Днепр, Донецк, ДНР, Юрий Баранчик, ВС РФ, ВСУ, наступление, Россия, Украина, СВО

Политолог объяснил, почему потеря Авдеевки сломает дух ВСУ и откроет "окно возможностей" для России

06:00 18.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийских расчетов в зоне СВО
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Освобождение Авдеевки отодвинет Донецк от зоны артиллерийского поражения и станет серьезным военно-психологическим успехом ВС РФ. Взятие мощного укрепрайона ВСУ и ряда других ключевых городов откроет для России окно возможностей. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Киевский режим сейчас стоит перед угрозой потери Авдеевки. Этот укрепрайон - морально-психологический ориентир, потому что именно оттуда годами подвергался артиллерийским ударам Донецк, сообщил политолог.
Если российские силы освободят этот город и отодвинут зону артиллерийского поражения от Донецка, это будет серьезный военно-психологический успех ВС РФ и огромный удар по ВСУ, добавил он.
"Кроме того, после Авдеевки до побережья Днепра нет крупных городов, тут есть над чем задуматься украинскому руководству", - отметил Баранчик.
После того, как будет потерян ряд ключевых городов как Авдеевка, возможности ВСУ резко снизятся. Возможно, в Киеве даже произойдет смена власти. Поэтому после Авдеевки для ВС РФ открывается "окно возможностей", резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Геннадий Алехин интервью
16 ноября, 15:57
Геннадий Алёхин: ВСУ идут в ловушку на Осколе, чтобы стать добычей для новинки российской артиллерииСейчас обычное артиллерийское вооружение приобретает значение высокоточного оружия за счет быстрой передачи координат и целеуказаний, считает военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
 
НовостиАвдеевкаДнепрДонецкДНРЮрий БаранчикВС РФВСУнаступлениеРоссияУкраинаСВО
 
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