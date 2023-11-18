Политолог объяснил, почему потеря Авдеевки сломает дух ВСУ и откроет "окно возможностей" для России
Освобождение Авдеевки отодвинет Донецк от зоны артиллерийского поражения и станет серьезным военно-психологическим успехом ВС РФ. Взятие мощного укрепрайона ВСУ и ряда других ключевых городов откроет для России окно возможностей. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Киевский режим сейчас стоит перед угрозой потери Авдеевки. Этот укрепрайон - морально-психологический ориентир, потому что именно оттуда годами подвергался артиллерийским ударам Донецк, сообщил политолог.
Если российские силы освободят этот город и отодвинут зону артиллерийского поражения от Донецка, это будет серьезный военно-психологический успех ВС РФ и огромный удар по ВСУ, добавил он.
"Кроме того, после Авдеевки до побережья Днепра нет крупных городов, тут есть над чем задуматься украинскому руководству", - отметил Баранчик.
После того, как будет потерян ряд ключевых городов как Авдеевка, возможности ВСУ резко снизятся. Возможно, в Киеве даже произойдет смена власти. Поэтому после Авдеевки для ВС РФ открывается "окно возможностей", резюмировал собеседник Украина.ру.
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