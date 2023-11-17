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"Прошло испытание в войне с РФ": генерал ВСУ придумал рекламу для западных оружейников

"Прошло испытание в войне с РФ": генерал ВСУ придумал рекламу для западных оружейников - 17.11.2023 Украина.ру

"Прошло испытание в войне с РФ": генерал ВСУ придумал рекламу для западных оружейников

Оружейные компании по всему миру должны охотнее поставлять оружие Украине ради рекламы, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу телеканала "Прямой"

2023-11-17T16:39

2023-11-17T16:39

2023-11-17T16:41

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Кривонос считает, что украинскому правительству следует "не словом, а делом" показывать, что даёт помощь Запада. Он предложил представлять союзникам благодарственные видеоролики, где будет "чётко показано, как западное вооружение помогает ВСУ".Генерал ВСУ убеждён, что многие фирмы только и мечтают об этом.Украинское руководство регулярно сообщает американцам и европейцам о нехватке вооружения. На днях руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак находился с делегацией в Вашингтоне. Во время выступления он в очередной раз рассказал, что Украине нужно ещё больше оружия и систем противовоздушной обороны. Помимо этого, Ермак потребовал ввести дополнительные санкции против России. Глава Офиса президента Украины убеждён, что "контрнаступление развивается". Он попытался убедить американцев, что только при продолжении финансирования Киева "выстоит мировой порядок".В июле действующий на тот момент министр обороны Великобритании Бен Уоллес жестко высказался в адрес представителей украинских властей. Он заявил, что чиновникам следует быть более благодарными за предоставляемую Западом помощь. В ответ президент Украины Владимир Зеленский сыронизировал, что может благодарить Уоллеса каждое утро.Запад отрицает свое прямое участие в конфликте на Украине, но министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил , что Украину долгие годы готовили для того, чтобы её руками и её телами вести борьбу для нанесения стратегического поражения России. "Что бы они не говорили, они управляют этой войной, они поставляют оружие, боеприпасы, разведывательные данные, данные со спутников — они ведут против нас войну", - сказал Лавров.

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