"Прошло испытание в войне с РФ": генерал ВСУ придумал рекламу для западных оружейников - 17.11.2023 Украина.ру
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"Прошло испытание в войне с РФ": генерал ВСУ придумал рекламу для западных оружейников
"Прошло испытание в войне с РФ": генерал ВСУ придумал рекламу для западных оружейников - 17.11.2023 Украина.ру
"Прошло испытание в войне с РФ": генерал ВСУ придумал рекламу для западных оружейников
Оружейные компании по всему миру должны охотнее поставлять оружие Украине ради рекламы, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу телеканала "Прямой"
2023-11-17T16:39
2023-11-17T16:41
новости
украина
запад
оружие
вооружения
вооружение
россия
конфликт
генерал
всу
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Кривонос считает, что украинскому правительству следует "не словом, а делом" показывать, что даёт помощь Запада. Он предложил представлять союзникам благодарственные видеоролики, где будет "чётко показано, как западное вооружение помогает ВСУ".Генерал ВСУ убеждён, что многие фирмы только и мечтают об этом.Украинское руководство регулярно сообщает американцам и европейцам о нехватке вооружения. На днях руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак находился с делегацией в Вашингтоне. Во время выступления он в очередной раз рассказал, что Украине нужно ещё больше оружия и систем противовоздушной обороны. Помимо этого, Ермак потребовал ввести дополнительные санкции против России. Глава Офиса президента Украины убеждён, что "контрнаступление развивается". Он попытался убедить американцев, что только при продолжении финансирования Киева "выстоит мировой порядок".В июле действующий на тот момент министр обороны Великобритании Бен Уоллес жестко высказался в адрес представителей украинских властей. Он заявил, что чиновникам следует быть более благодарными за предоставляемую Западом помощь. В ответ президент Украины Владимир Зеленский сыронизировал, что может благодарить Уоллеса каждое утро.Запад отрицает свое прямое участие в конфликте на Украине, но министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил , что Украину долгие годы готовили для того, чтобы её руками и её телами вести борьбу для нанесения стратегического поражения России. "Что бы они не говорили, они управляют этой войной, они поставляют оружие, боеприпасы, разведывательные данные, данные со спутников — они ведут против нас войну", - сказал Лавров.
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новости, украина, запад, оружие, вооружения, вооружение, россия, конфликт, генерал, всу, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Запад, оружие, вооружения, вооружение, Россия, конфликт, генерал, ВСУ, Вооруженные силы Украины

"Прошло испытание в войне с РФ": генерал ВСУ придумал рекламу для западных оружейников

16:39 17.11.2023 (обновлено: 16:41 17.11.2023)
 
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Международный форум Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Оружейные компании по всему миру должны охотнее поставлять оружие Украине ради рекламы, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу телеканала "Прямой"
Кривонос считает, что украинскому правительству следует "не словом, а делом" показывать, что даёт помощь Запада. Он предложил представлять союзникам благодарственные видеоролики, где будет "чётко показано, как западное вооружение помогает ВСУ".
"Лучшей рекламой для любой оружейной компании будет одна фраза: "Наше оружие прошло испытание в войне с Российской Федерацией"", - заявил Кривонос.
Генерал ВСУ убеждён, что многие фирмы только и мечтают об этом.
Украинское руководство регулярно сообщает американцам и европейцам о нехватке вооружения. На днях руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак находился с делегацией в Вашингтоне.
Во время выступления он в очередной раз рассказал, что Украине нужно ещё больше оружия и систем противовоздушной обороны. Помимо этого, Ермак потребовал ввести дополнительные санкции против России. Глава Офиса президента Украины убеждён, что "контрнаступление развивается". Он попытался убедить американцев, что только при продолжении финансирования Киева "выстоит мировой порядок".
В июле действующий на тот момент министр обороны Великобритании Бен Уоллес жестко высказался в адрес представителей украинских властей. Он заявил, что чиновникам следует быть более благодарными за предоставляемую Западом помощь. В ответ президент Украины Владимир Зеленский сыронизировал, что может благодарить Уоллеса каждое утро.
Запад отрицает свое прямое участие в конфликте на Украине, но министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил , что Украину долгие годы готовили для того, чтобы её руками и её телами вести борьбу для нанесения стратегического поражения России. "Что бы они не говорили, они управляют этой войной, они поставляют оружие, боеприпасы, разведывательные данные, данные со спутников — они ведут против нас войну", - сказал Лавров.
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Ситуация изменилась. Байден готов оставить Украину без денегАмериканские законодатели решили, что благополучие государства важнее, чем их принципиальность. 14 ноября конгрессмены одобрили предложенный председателем палаты представителей республиканцем Майком Джонсоном законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства, не предусматривающий выделение средств ни Израилю, ни Украине
 
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Заголовок открываемого материала
16:59Долго не продержится. Как Украина будет выживать без денег от США
16:39"Прошло испытание в войне с РФ": генерал ВСУ придумал рекламу для западных оружейников
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