https://ukraina.ru/20231114/1051010551.html

"Победа Украины - в интересах США": Ермак продолжает выпрашивать деньги для Киева

"Победа Украины - в интересах США": Ермак продолжает выпрашивать деньги для Киева - 14.11.2023 Украина.ру

"Победа Украины - в интересах США": Ермак продолжает выпрашивать деньги для Киева

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак убеждает, что победа Украины в конфликте в интересах США. Об этом 14 ноября Ермак написал в своём телеграм-канале

2023-11-14T12:45

2023-11-14T12:45

2023-11-14T12:45

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Андрей Ермак выступил в Институте Хадсона в Вашингтоне. Во время выступления он в очередной раз рассказал, что Украине нужно ещё больше оружия и систем противовоздушной обороны. Помимо этого, Ермак потребовал ввести дополнительные санкции против России.Глава Офиса президента Украины убеждён, что "контрнаступление развивается".Он также обвинил Россию в том, что она якобы закупает иранские БПЛА. Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявлял, что нет данных, подтверждающих продажу ракет Ираном России.Он попытался убедить американцев, что только при продолжении финансирования Киева "выстоит мировой порядок".От европейских политиков неоднократно звучали речи об "усталости от Украины". А эскалация палестино-израильского конфликта отвлекает внимание СМИ от украинского фронта.

https://ukraina.ru/20231112/1050957296.html

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новости, украина, сша, офис президента, андрей ермак, россия, миропорядок