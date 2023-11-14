"Победа Украины - в интересах США": Ермак продолжает выпрашивать деньги для Киева
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак убеждает, что победа Украины в конфликте в интересах США. Об этом 14 ноября Ермак написал в своём телеграм-канале
Андрей Ермак выступил в Институте Хадсона в Вашингтоне. Во время выступления он в очередной раз рассказал, что Украине нужно ещё больше оружия и систем противовоздушной обороны. Помимо этого, Ермак потребовал ввести дополнительные санкции против России.
Глава Офиса президента Украины убеждён, что "контрнаступление развивается".
Он также обвинил Россию в том, что она якобы закупает иранские БПЛА. Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявлял, что нет данных, подтверждающих продажу ракет Ираном России.
"Очаги нестабильности будут возникать по всему миру, пока Украина не одержит победу. Поэтому это - не только в наших стратегических интересах, это также в интересах Соединенных Штатов", - заявил Ермак.
Он попытался убедить американцев, что только при продолжении финансирования Киева "выстоит мировой порядок".
От европейских политиков неоднократно звучали речи об "усталости от Украины". А эскалация палестино-израильского конфликта отвлекает внимание СМИ от украинского фронта.
12 ноября, 11:45Опять "забыли" об Украине. Помощь арабов ХАМАС может сократить подачки США КиевуВот оно, новое знаменье современности: 11 ноября 2023 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялся экстренный саммит Лиги арабских государство (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС), который в итоговой декларации даже не упомянул Украину.