Демографический кризис: назад в средневековье?

Демографический кризис: назад в средневековье?

В российском обществе разворачивается дискуссия относительно целесообразности запрета или, хотя бы, ограничения абортов. Ну как дискуссия? Идёт массированная медийная атака, в которой сплетаются соображения морального и демографического характера. Когда сталкиваешься с такими кампаниями, всегда начинаешь принюхиваться – не несёт ли серой?

Основания для обеспокоенности разумеется есть. Население России за прошлый год сократилось на 555 тысяч человек, даже с учётом переписи 2021 года, в которой было учтено дополнительно 1,4 млн. человек. Правда – без учёта новых регионов России. Но там ситуация с приростом населения ещё хуже.По поводу соображений морального характера обсуждать нечего – это, в конце концов вопрос веры. Вопросы, которые тут возникают, сами по себе не отличаются адекватностью. Например, с какого момента считать зародыш полноценным человеком обладающим всеми правами и почему эти права распространяются только на оплодотворённую яйцеклетку?Очевидно, что никакого решительного демографического результата запрет абортов не принесёт. Вырастет число брошенных детей и подпольных абортов (кстати, не удивлюсь если окажется, что некоторые из пылких борцов за передовую демографию уже присмотрели себе помещения под подпольные абортарии – nothing personal, it's just business).Обращаясь к классике напомню, кстати, что сюжет "Американской трагедии" строится вокруг того, как отсутствие презервативов и запрет на аборты привёл к двум трупам вполне фертильного возраста (не говоря о нерождённом ребенке). И, понятно, никто из противников абортов делить вину с Клайдом не собирается…Впечатлительные граждане уже интересуются, не будут ли и презервативы продаваться по рецепту врача? Вопрос только кажется смешным – и с точки зрения моральной, и с точки зрения демографической секс с любыми целями, помимо продолжения рода, является аморалкой. Презервативы может и запретят, но нас ещё ждут дискуссии относительно переоценённости секса с точки зрения получения удовольствия, сохранения здоровья и поддержания отношений. Дискуссии эти будут тем более увлекательные, что он действительно переоценён.Вы считаете, что людей не удастся уговорить заниматься сексом только для деторождения? Но, простите, удалось же ведь убедить людей в том, что во время эпидемий ОРВИ надо сидеть дома и ни в коем случае не выходить на улицу…Другое дело, что противники запрета абортов ничего разумного тоже предложить не могут. Они предлагают спонсировать рождение детей. Но там ведь работает фактор не только финансовый, но и социальный.Украинская практика, с высокой разовой помощью при рождении ребёнка, привела к феномену рождения для получения денег среди беднейших и асоциальных слоёв. В России этот опыт учли, введя материнский капитал, но он не даёт ощутимого разового результата. В любом случае, большинство девушек всё равно предпочитает создать себе базу для самостоятельной жизни в виде образования и опыта работы, прежде чем рожать ребёнка.Нам, разумеется, укажут на том что "деды рожали". Но тут понимаете какое дело – высокая рождаемость в селе была обусловлена экономическими причинами. Больше детей – больше рабочей силы в плохо организованном хозяйстве, а в условиях отсталой медицины – резерв для возмещения высокой смертности. Стремительный прирост населения в начале XX века обусловлен отставанием социальной урбанизации перед физической – люди уже переселились в город и получили лучшие социальные (медицинские в том числе) условия, но семью продолжали вести по сельским стандартам. Сейчас такая ситуация наблюдается с мигрантами, понаехавшими из своих аулов в города…Потом, соответственно, семья приспособилась к новым условиям, стала более динамичной и… малодетной. Нормальная городская семья – двое детей. На уровне простого воспроизводства. Но она "просто" не воспроизводит, потому что надо компенсировать детскую смертность, а также бездетность.Кстати говоря, пресловутые "женские права" появились, опять же, вследствие изменения социально-экономической ситуации – на каком-то этапе бизнес сообразил, что вместо мужчин лучше брать на работу женщин и платить им меньше. Уравнения добились не суфражистки/феминистки (они вообще не тем занимались), а массовое рабочее движение – мужское в своей основе.Ну и на закуску – у кого сейчас самая высокая рождаемость? У разных небольших общин, которые вообще не обращают внимания на современные социальные процессы и живут как в XVIII веке. Это, например, религиозные иудеи и амиши (анабаптистская секта в США). У тех и других неповторимый, устойчивый прирост – семьи по 8-10 детей не редкость.Соответственно, напрашивается и решение проблемы рождаемости – надо отменять не только право на аборт, но и вообще весь комплекс женских прав. Включая, кстати, и право на работу тоже – иначе когда она рожать будет, если у неё работа? Кстати, некоторые противники абортов это понимают и сетуют на то, что женщины забыли о своей социальной и биологической функции… Удивляет только, что эту мысль (правильную в общем-то) иногда высказывают довольно высокопоставленные женщины. Иногда даже ещё фертильного возраста. Ну пусть пример покажут – откажутся от своих дипломов, мандатов, кабинетов и возвращаются в семью. Kinder, Küche, Kirche, как говорят немцы…В общем, исторический опыт может нам подсказать только возвращение к "Домострою", по примеру амишей, но это не вариант – фарш невозможно провернуть назад.В завершение отмечу, что сейчас, вообще-то, мировые элиты озабочены не сокращением населения, а его ростом. Люди, понимаете ли, оставляют "углеродный след", от этого происходит глобальное потепление… Значит нужно плодить трансгендеров. Они потомства не оставляют. Россия тут, слава Богу, выпадает из тренда.Выводов делать не буду – я не знаю, каким может быть выход из демографического тупика и специалисты-демографы, похоже, тоже не знают. Но что можно сказать совершенно точно, так это то, что попытка вернуться в XVIII век (на самом деле даже XVII – в следующем веке женщины были более эмансипированными, даже императрицами работали…) выходом не является.

