Макрон в борьбе с Россией сознательно довёл Францию до нищеты - Асселино
08:05 17.11.2023 (обновлено: 08:06 17.11.2023)
Президент Франции Эммануэль Макрон своими действиями против России сознательно привёл французов к обнищанию. Об этом лидер французской партии "Народный республиканский союз" и политолог Франсуа Асселино написал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter)
"Рост цен на электроэнергию продолжится. Мэр [министр экономики Брюно Ле Мэр] объявляет о новом повышении цен на десять процентов, хотя они выросли вдвое с 2011 года. Макрон сознательно доводит французов до нищеты, чтобы поддержать санкции против России и остаться на европейском рынке электроэнергии любой ценой", - заявил политик.
Введение странами Запада санкций против Москвы и курс на отказ от российского топлива привёл к росту цен на энергоресурсы, всплеску инфляции и потере европейской промышленностью конкурентных преимуществ. Усугубляют ситуацию для жителей Европы огромные затраты на военную помощь киевскому режиму.
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