https://ukraina.ru/20231117/1051101913.html

Макрон в борьбе с Россией сознательно довёл Францию до нищеты - Асселино

Макрон в борьбе с Россией сознательно довёл Францию до нищеты - Асселино - 17.11.2023 Украина.ру

Макрон в борьбе с Россией сознательно довёл Францию до нищеты - Асселино

Президент Франции Эммануэль Макрон своими действиями против России сознательно привёл французов к обнищанию. Об этом лидер французской партии "Народный республиканский союз" и политолог Франсуа Асселино написал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter)

2023-11-17T08:05

2023-11-17T08:05

2023-11-17T08:06

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"Рост цен на электроэнергию продолжится. Мэр [министр экономики Брюно Ле Мэр] объявляет о новом повышении цен на десять процентов, хотя они выросли вдвое с 2011 года. Макрон сознательно доводит французов до нищеты, чтобы поддержать санкции против России и остаться на европейском рынке электроэнергии любой ценой", - заявил политик.Введение странами Запада санкций против Москвы и курс на отказ от российского топлива привёл к росту цен на энергоресурсы, всплеску инфляции и потере европейской промышленностью конкурентных преимуществ. Усугубляют ситуацию для жителей Европы огромные затраты на военную помощь киевскому режиму.

https://ukraina.ru/20231117/1051090751.html

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новости, франция, россия, украина, санкции, инфляция, энергоресурсы