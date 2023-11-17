Пленный грузинский снайпер рассказал, как наёмники в ВСУ пытаются избежать российских ударов - 17.11.2023 Украина.ру
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Пленный грузинский снайпер рассказал, как наёмники в ВСУ пытаются избежать российских ударов
Пленный грузинский снайпер рассказал, как наёмники в ВСУ пытаются избежать российских ударов - 17.11.2023 Украина.ру
Пленный грузинский снайпер рассказал, как наёмники в ВСУ пытаются избежать российских ударов
Иностранных наёмников из "второго интернационального легиона" ВСУ размещают в Славянске на съёмных квартирах, чтобы уберечь от российских ракетных ударов. Об этом со ссылкой на пленного грузинского наёмника Георгия Чубетидзе 17 ноября сообщает РИА Новости
2023-11-17T07:42
2023-11-17T07:43
новости
россия
сво
украина
грузия
пленный
иностранные наемники
всу
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Чубетидзе был стрелком-снайпером в звании младшего сержанта в третьем взводе первой роты "второго интернационального легиона обороны Украины". На днях он с другим грузинским наёмником попал в плен к бойцам российской группировки "Отважные" в лесу под Кременной. Их снайперская пара шла на точку для стрельбы, где они должны были сменить снайперов из Бразилии, но в темноте ошиблась дорогой и попала на российские позиции.По словам Чубетидзе, в роту "Альфа" входят выходцы из ближнего зарубежья, а в "Чарли" служат иностранцы, которым нужен переводчик. В ней есть граждане Франции, США, Великобритании, Бразилии и других стран. Большая часть этих наёмников получила опыт боевых действий на Ближнем Востоке и в Средней Азии."В Славянске мы снимали квартиру. Ну, смотря какая квартира - если большая, могут жить четверо", - рассказал он.Чубетидзе уточнил, что командование старается не располагать весь личный состав в одном месте, опасаясь российских ударов по помещению с наёмниками. Общие сборы бойцов обычно проводятся в случайном месте, о котором сообщают незадолго до этого."Наверное, командир боится бомбёжки… Когда он решает, где [встретиться], создаёт точку сбора сразу", - отметил пленный.Чубетидзе рассказал, что родился в 1983 году в Гори. В 2007 году он был задержан "властью Саакашвили" за кражу и вышел на свободу в 2011 году. Успел поработать в Турции, откуда из-за проблем с законом был депортирован на родину. Из-за отсутствия работы перебрался на Украину, где в 2016 году подписал первый контракт с ВСУ. Жил в Киеве вместе с женой и детьми.В 2022 году Чубетидзе был задержан украинской полицией за драку на улице, после чего он провёл десять месяцев в СИЗО, где был завербован "украинской контрразведкой" и подписал контракт с "интернациональным легионом".
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новости, россия, сво, украина, грузия, пленный, иностранные наемники, всу
Новости, Россия, СВО, Украина, Грузия, пленный, иностранные наемники, ВСУ

Пленный грузинский снайпер рассказал, как наёмники в ВСУ пытаются избежать российских ударов

07:42 17.11.2023 (обновлено: 07:43 17.11.2023)
 
скрин из видео минобороны
скрин из видео минобороны
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Иностранных наёмников из "второго интернационального легиона" ВСУ размещают в Славянске на съёмных квартирах, чтобы уберечь от российских ракетных ударов. Об этом со ссылкой на пленного грузинского наёмника Георгия Чубетидзе 17 ноября сообщает РИА Новости
Чубетидзе был стрелком-снайпером в звании младшего сержанта в третьем взводе первой роты "второго интернационального легиона обороны Украины". На днях он с другим грузинским наёмником попал в плен к бойцам российской группировки "Отважные" в лесу под Кременной. Их снайперская пара шла на точку для стрельбы, где они должны были сменить снайперов из Бразилии, но в темноте ошиблась дорогой и попала на российские позиции.
По словам Чубетидзе, в роту "Альфа" входят выходцы из ближнего зарубежья, а в "Чарли" служат иностранцы, которым нужен переводчик. В ней есть граждане Франции, США, Великобритании, Бразилии и других стран. Большая часть этих наёмников получила опыт боевых действий на Ближнем Востоке и в Средней Азии.
"В Славянске мы снимали квартиру. Ну, смотря какая квартира - если большая, могут жить четверо", - рассказал он.
Чубетидзе уточнил, что командование старается не располагать весь личный состав в одном месте, опасаясь российских ударов по помещению с наёмниками. Общие сборы бойцов обычно проводятся в случайном месте, о котором сообщают незадолго до этого.
"Наверное, командир боится бомбёжки… Когда он решает, где [встретиться], создаёт точку сбора сразу", - отметил пленный.
Чубетидзе рассказал, что родился в 1983 году в Гори. В 2007 году он был задержан "властью Саакашвили" за кражу и вышел на свободу в 2011 году. Успел поработать в Турции, откуда из-за проблем с законом был депортирован на родину. Из-за отсутствия работы перебрался на Украину, где в 2016 году подписал первый контракт с ВСУ. Жил в Киеве вместе с женой и детьми.
В 2022 году Чубетидзе был задержан украинской полицией за драку на улице, после чего он провёл десять месяцев в СИЗО, где был завербован "украинской контрразведкой" и подписал контракт с "интернациональным легионом".
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