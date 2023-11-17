В Чехии опломбировали российскую недвижимость — СМИ - 17.11.2023 Украина.ру
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В Чехии опломбировали российскую недвижимость — СМИ
В Чехии опломбировали российскую недвижимость — СМИ - 17.11.2023 Украина.ру
В Чехии опломбировали российскую недвижимость — СМИ
Часть принадлежащей России недвижимости в Чехии уже опломбирована, сообщило агентство ЧТК
2023-11-17T07:41
2023-11-17T07:41
чехия
зарубежье
новости
заморозка
россия
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"На некоторых зданиях уже стоят пломбы с датой 16 ноября. Замораживание российской госсобственности стало следствием внесения компании по управлению российской недвижимостью за рубежом в национальный санкционный список Чехии, которое было одобрено правительством в среду. Как сообщил в четверг глава МИД Ян Липавский, речь идет примерно о 70 объектах недвижимости, расположенных в основном в Праге, Центральной Чехии и Карловых Варах", - говорится в материале.Агентство со ссылкой на данные кадастра указывает, что с четверга пломбы стоят, в частности, на зданиях бывшей школы в Праге и бывшего консульства в Карловых Варах. Принятые кабмином меры не распространяются на четыре объекта диппредставительства России в Праге, включая здание посольства и резиденцию посла.Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение о заморозке Чехией объектов российской "Госзагрансобственности" противозаконно с точки зрения международного права. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Москва рассматривает решение Чехии ввести санкции против "Госзагрансобственности" как враждебный шаг, который не останется без ответа.
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чехия, зарубежье, новости, заморозка, россия
Чехия, Зарубежье, Новости, заморозка, Россия

В Чехии опломбировали российскую недвижимость — СМИ

07:41 17.11.2023
 
© СС0, PixabayЧехия флаг
Чехия флаг
© СС0, Pixabay
Читать в
Часть принадлежащей России недвижимости в Чехии уже опломбирована, сообщило агентство ЧТК
"На некоторых зданиях уже стоят пломбы с датой 16 ноября. Замораживание российской госсобственности стало следствием внесения компании по управлению российской недвижимостью за рубежом в национальный санкционный список Чехии, которое было одобрено правительством в среду. Как сообщил в четверг глава МИД Ян Липавский, речь идет примерно о 70 объектах недвижимости, расположенных в основном в Праге, Центральной Чехии и Карловых Варах", - говорится в материале.
Агентство со ссылкой на данные кадастра указывает, что с четверга пломбы стоят, в частности, на зданиях бывшей школы в Праге и бывшего консульства в Карловых Варах.
Принятые кабмином меры не распространяются на четыре объекта диппредставительства России в Праге, включая здание посольства и резиденцию посла.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение о заморозке Чехией объектов российской "Госзагрансобственности" противозаконно с точки зрения международного права.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Москва рассматривает решение Чехии ввести санкции против "Госзагрансобственности" как враждебный шаг, который не останется без ответа.
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