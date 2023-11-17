В Астрахани после обрушения части пятиэтажного дома введён режим ЧС – губернатор - 17.11.2023 Украина.ру
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В Астрахани после обрушения части пятиэтажного дома введён режим ЧС – губернатор
В Астрахани после обрушения части пятиэтажного дома введён режим ЧС – губернатор - 17.11.2023 Украина.ру
В Астрахани после обрушения части пятиэтажного дома введён режим ЧС – губернатор
В Астраханской области в результате обрушения части жилого дома погибла женщина, эвакуировано 213 человек, работают спасатели. Глава региона Игорь Бабушкин в своём телеграм-канале сообщил об объявлении регионального режима ЧС
2023-11-17T05:10
2023-11-17T05:11
новости
россия
обрушение
происшествия
режим чс
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"Наши медучреждения, министерства и службы переведены в круглосуточный режим работы, введён региональный режим ЧС", - написал губернатор.По его словам, спасатели разобрали 25 процентов завалов. Предполагается, что они завершат работы до 14:00, после чего вокруг территории будет выставлено ограждение. В настоящее время зона спасательных работ оцеплена охраной."Открыты три пункта временного размещения, готовые принять жителей дома. Сейчас в ПВР находятся пять человек: семья с ребёнком-подростком и молодая пара, с которыми мне удалось поговорить. Астраханцы обеспечены всем необходимым: горячим питанием, вещами", - уточнил Бабушкин.Он добавил, что всем пострадавшим будет оказана финансовая поддержка, и будет предпринято "всё возможное", чтобы пострадавшим в кратчайшие сроки предоставить жильё из манёвренного фонда и произвести положенные выплаты."Информации, был ли кто-то в одной из квартир, до сих пор нет. Сейчас следствие проверяет все версии. Возбуждено уголовное дело", - добавил губернатор.Сообщение о появлении трещины в наружной стене пятиэтажного жилого дома по адресу: Вокзальная площадь, 1А поступило в оперативную дежурную смену ГУ МЧС по Астраханской области вечером 16 октября. На место выехали спасатели, началась эвакуация жителей. В 18:27 произошло обрушение третьего и четвёртого подъездов здания.По предварительным данным, погибла женщина, несколько человек числятся пропавшими без вести. Всего из дома эвакуировали 213 человек, включая 37 детей.На месте трагедии работают 176 спасателей и 39 единиц техники, периодически объявляются минуты тишины.
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новости, россия, обрушение, происшествия, режим чс
Новости, Россия, обрушение, происшествия, режим ЧС

В Астрахани после обрушения части пятиэтажного дома введён режим ЧС – губернатор

05:10 17.11.2023 (обновлено: 05:11 17.11.2023)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРеновация жилья в Москве
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© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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В Астраханской области в результате обрушения части жилого дома погибла женщина, эвакуировано 213 человек, работают спасатели. Глава региона Игорь Бабушкин в своём телеграм-канале сообщил об объявлении регионального режима ЧС
"Наши медучреждения, министерства и службы переведены в круглосуточный режим работы, введён региональный режим ЧС", - написал губернатор.
По его словам, спасатели разобрали 25 процентов завалов. Предполагается, что они завершат работы до 14:00, после чего вокруг территории будет выставлено ограждение. В настоящее время зона спасательных работ оцеплена охраной.
"Открыты три пункта временного размещения, готовые принять жителей дома. Сейчас в ПВР находятся пять человек: семья с ребёнком-подростком и молодая пара, с которыми мне удалось поговорить. Астраханцы обеспечены всем необходимым: горячим питанием, вещами", - уточнил Бабушкин.
Он добавил, что всем пострадавшим будет оказана финансовая поддержка, и будет предпринято "всё возможное", чтобы пострадавшим в кратчайшие сроки предоставить жильё из манёвренного фонда и произвести положенные выплаты.
"Информации, был ли кто-то в одной из квартир, до сих пор нет. Сейчас следствие проверяет все версии. Возбуждено уголовное дело", - добавил губернатор.
Сообщение о появлении трещины в наружной стене пятиэтажного жилого дома по адресу: Вокзальная площадь, 1А поступило в оперативную дежурную смену ГУ МЧС по Астраханской области вечером 16 октября. На место выехали спасатели, началась эвакуация жителей. В 18:27 произошло обрушение третьего и четвёртого подъездов здания.
По предварительным данным, погибла женщина, несколько человек числятся пропавшими без вести. Всего из дома эвакуировали 213 человек, включая 37 детей.
На месте трагедии работают 176 спасателей и 39 единиц техники, периодически объявляются минуты тишины.
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