https://ukraina.ru/20231117/1051100567.html

В Астрахани после обрушения части пятиэтажного дома введён режим ЧС – губернатор

В Астрахани после обрушения части пятиэтажного дома введён режим ЧС – губернатор - 17.11.2023 Украина.ру

В Астрахани после обрушения части пятиэтажного дома введён режим ЧС – губернатор

В Астраханской области в результате обрушения части жилого дома погибла женщина, эвакуировано 213 человек, работают спасатели. Глава региона Игорь Бабушкин в своём телеграм-канале сообщил об объявлении регионального режима ЧС

2023-11-17T05:10

2023-11-17T05:10

2023-11-17T05:11

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"Наши медучреждения, министерства и службы переведены в круглосуточный режим работы, введён региональный режим ЧС", - написал губернатор.По его словам, спасатели разобрали 25 процентов завалов. Предполагается, что они завершат работы до 14:00, после чего вокруг территории будет выставлено ограждение. В настоящее время зона спасательных работ оцеплена охраной."Открыты три пункта временного размещения, готовые принять жителей дома. Сейчас в ПВР находятся пять человек: семья с ребёнком-подростком и молодая пара, с которыми мне удалось поговорить. Астраханцы обеспечены всем необходимым: горячим питанием, вещами", - уточнил Бабушкин.Он добавил, что всем пострадавшим будет оказана финансовая поддержка, и будет предпринято "всё возможное", чтобы пострадавшим в кратчайшие сроки предоставить жильё из манёвренного фонда и произвести положенные выплаты."Информации, был ли кто-то в одной из квартир, до сих пор нет. Сейчас следствие проверяет все версии. Возбуждено уголовное дело", - добавил губернатор.Сообщение о появлении трещины в наружной стене пятиэтажного жилого дома по адресу: Вокзальная площадь, 1А поступило в оперативную дежурную смену ГУ МЧС по Астраханской области вечером 16 октября. На место выехали спасатели, началась эвакуация жителей. В 18:27 произошло обрушение третьего и четвёртого подъездов здания.По предварительным данным, погибла женщина, несколько человек числятся пропавшими без вести. Всего из дома эвакуировали 213 человек, включая 37 детей.На месте трагедии работают 176 спасателей и 39 единиц техники, периодически объявляются минуты тишины.

https://ukraina.ru/20231117/1051099673.html

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новости, россия, обрушение, происшествия, режим чс