Петр Акопов: Пообещав вечную дружбу Зеленскому, Кэмерон послал сигнал Евросоюзу и глобальному Югу - 17.11.2023 Украина.ру
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Петр Акопов: Пообещав вечную дружбу Зеленскому, Кэмерон послал сигнал Евросоюзу и глобальному Югу
Петр Акопов: Пообещав вечную дружбу Зеленскому, Кэмерон послал сигнал Евросоюзу и глобальному Югу - 17.11.2023 Украина.ру
Петр Акопов: Пообещав вечную дружбу Зеленскому, Кэмерон послал сигнал Евросоюзу и глобальному Югу
Вступив в должность главы МИД, Дэвид Кэмерон заверяет Зеленского, что Британия никуда не денется и не позволит остальному Западу бросить Украину, считает обозреватель РИА Новости Петр Акопов
2023-11-17T09:33
2023-11-17T09:33
интервью
кэмерон
владимир зеленский
сша
газа
черное море
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Во время своего первого официального визита в Киев глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Россия ошибается, если думает, что Запад прекратит поддержку режима Зеленского и переключится на что-то другое.- Петр, что на самом деле Кэмерон пообещал Зеленскому?- Позиция Британии изначально была такой. Это связано не только с личностью экс-премьера Джонсона, а с самого начала конфликта Лондон выступал за то, чтобы стоять с Украиной до конца и не дать ей возможность проиграть.Кэмерон это подтверждает. Вступив в должность главы МИД, он заверяет Зеленского, что Британия никуда не денется и не позволит остальному Западу бросить Украину. Прежде всего Европе, конечно.Главное для Киева, для Зеленского, чтобы на Западе не было шатаний, попыток ослабить поддержку Украине. Эти шатания связаны как с войной на Ближнем Востоке, с тем, что происходит в Газе, так как это ослабляет позиции Запада по его попыткам убедить глобальный Юг быть против России, выборами в США и общей усталостью Евросоюза от последствий торговой войны с Россией.- Недавно в Госдепе заявили, что Пентагон уже на 95% исчерпал средства, выделенные на военную помощь Украине. С помощью каких ресурсов Британия собирается спонсировать киевский режим?- Ресурсы они найдут. В США будет принят закон о помощи Израилю, в который будет вставлена и помощь Украине. Это вопрос нескольких недель. Никаких проблем для финансирования военных поставок Украине не будет.- По словам Кэмерона, Украине якобы за последние три месяца удалось оттеснить Россию в Черном море. Почему именно на этом британский политик сделал акцент?- Англичане помогали Украине с ВМФ еще до начала специальной военной операции. Операции против нашего Черноморского флота координируются британцами. Поэтому Кэмерон хвалит Украину, чтобы подчеркнуть для тех, кто понимает, вклад Британии в войну, потому что именно Лондон играет важнейшую роль в военно-морской составляющей происходящего на Украине.
https://ukraina.ru/20210114/1030238972.html
https://ukraina.ru/20231115/1051034303.html
https://ukraina.ru/20231114/1051015048.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, кэмерон, владимир зеленский, сша, газа, черное море
Интервью, Кэмерон, Владимир Зеленский, США, Газа, Черное море

Петр Акопов: Пообещав вечную дружбу Зеленскому, Кэмерон послал сигнал Евросоюзу и глобальному Югу

09:33 17.11.2023
 
© Петр ТолстойПетр Акопов интервью
Петр Акопов интервью
© Петр Толстой
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Вступив в должность главы МИД, Дэвид Кэмерон заверяет Зеленского, что Британия никуда не денется и не позволит остальному Западу бросить Украину, считает обозреватель РИА Новости Петр Акопов
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Во время своего первого официального визита в Киев глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Россия ошибается, если думает, что Запад прекратит поддержку режима Зеленского и переключится на что-то другое.
- Петр, что на самом деле Кэмерон пообещал Зеленскому?
- Позиция Британии изначально была такой. Это связано не только с личностью экс-премьера Джонсона, а с самого начала конфликта Лондон выступал за то, чтобы стоять с Украиной до конца и не дать ей возможность проиграть.
Петр Акопов - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
14 января 2021, 14:00
Петр Акопов: кто онПолитолог, политический обозреватель
Кэмерон это подтверждает. Вступив в должность главы МИД, он заверяет Зеленского, что Британия никуда не денется и не позволит остальному Западу бросить Украину. Прежде всего Европе, конечно.
Главное для Киева, для Зеленского, чтобы на Западе не было шатаний, попыток ослабить поддержку Украине. Эти шатания связаны как с войной на Ближнем Востоке, с тем, что происходит в Газе, так как это ослабляет позиции Запада по его попыткам убедить глобальный Юг быть против России, выборами в США и общей усталостью Евросоюза от последствий торговой войны с Россией.
- РИА Новости, 1920, 15.11.2023
15 ноября, 10:46
Украина: дипломатический тупикПосле того как Залужный в своём интервью журналу Economist заявил о позиционном тупике, сравнив ситуацию на украинском фронте с Первой мировой войной, тему подхватили многие российские эксперты, начавшие с увлечением спорить, есть ли на Украине позиционный тупик, нет ли на Украине позиционного тупика. Как будто это имеет какое-либо значение
- Недавно в Госдепе заявили, что Пентагон уже на 95% исчерпал средства, выделенные на военную помощь Украине. С помощью каких ресурсов Британия собирается спонсировать киевский режим?
- Ресурсы они найдут. В США будет принят закон о помощи Израилю, в который будет вставлена и помощь Украине. Это вопрос нескольких недель. Никаких проблем для финансирования военных поставок Украине не будет.
- РИА Новости, 1920, 14.11.2023
14 ноября, 15:04
Вспоминая секс со свиньёй. Главой британского МИДа стал бывший премьер КэмеронБывший премьер-министр Британии Дэвид Кэмерон назначен новым министром иностранных дел Соединенного Королевства, что стало сенсацией даже для британских политических экспертов и журналистов
- По словам Кэмерона, Украине якобы за последние три месяца удалось оттеснить Россию в Черном море. Почему именно на этом британский политик сделал акцент?
- Англичане помогали Украине с ВМФ еще до начала специальной военной операции. Операции против нашего Черноморского флота координируются британцами. Поэтому Кэмерон хвалит Украину, чтобы подчеркнуть для тех, кто понимает, вклад Британии в войну, потому что именно Лондон играет важнейшую роль в военно-морской составляющей происходящего на Украине.
 
ИнтервьюКэмеронВладимир ЗеленскийСШАГазаЧерное море
 
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