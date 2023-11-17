https://ukraina.ru/20231117/1051090194.html

Петр Акопов: Пообещав вечную дружбу Зеленскому, Кэмерон послал сигнал Евросоюзу и глобальному Югу

Петр Акопов: Пообещав вечную дружбу Зеленскому, Кэмерон послал сигнал Евросоюзу и глобальному Югу - 17.11.2023 Украина.ру

Петр Акопов: Пообещав вечную дружбу Зеленскому, Кэмерон послал сигнал Евросоюзу и глобальному Югу

Вступив в должность главы МИД, Дэвид Кэмерон заверяет Зеленского, что Британия никуда не денется и не позволит остальному Западу бросить Украину, считает обозреватель РИА Новости Петр Акопов

2023-11-17T09:33

2023-11-17T09:33

2023-11-17T09:33

интервью

кэмерон

владимир зеленский

сша

газа

черное море

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Во время своего первого официального визита в Киев глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Россия ошибается, если думает, что Запад прекратит поддержку режима Зеленского и переключится на что-то другое.- Петр, что на самом деле Кэмерон пообещал Зеленскому?- Позиция Британии изначально была такой. Это связано не только с личностью экс-премьера Джонсона, а с самого начала конфликта Лондон выступал за то, чтобы стоять с Украиной до конца и не дать ей возможность проиграть.Кэмерон это подтверждает. Вступив в должность главы МИД, он заверяет Зеленского, что Британия никуда не денется и не позволит остальному Западу бросить Украину. Прежде всего Европе, конечно.Главное для Киева, для Зеленского, чтобы на Западе не было шатаний, попыток ослабить поддержку Украине. Эти шатания связаны как с войной на Ближнем Востоке, с тем, что происходит в Газе, так как это ослабляет позиции Запада по его попыткам убедить глобальный Юг быть против России, выборами в США и общей усталостью Евросоюза от последствий торговой войны с Россией.- Недавно в Госдепе заявили, что Пентагон уже на 95% исчерпал средства, выделенные на военную помощь Украине. С помощью каких ресурсов Британия собирается спонсировать киевский режим?- Ресурсы они найдут. В США будет принят закон о помощи Израилю, в который будет вставлена и помощь Украине. Это вопрос нескольких недель. Никаких проблем для финансирования военных поставок Украине не будет.- По словам Кэмерона, Украине якобы за последние три месяца удалось оттеснить Россию в Черном море. Почему именно на этом британский политик сделал акцент?- Англичане помогали Украине с ВМФ еще до начала специальной военной операции. Операции против нашего Черноморского флота координируются британцами. Поэтому Кэмерон хвалит Украину, чтобы подчеркнуть для тех, кто понимает, вклад Британии в войну, потому что именно Лондон играет важнейшую роль в военно-морской составляющей происходящего на Украине.

https://ukraina.ru/20210114/1030238972.html

https://ukraina.ru/20231115/1051034303.html

https://ukraina.ru/20231114/1051015048.html

газа

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2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, кэмерон, владимир зеленский, сша, газа, черное море