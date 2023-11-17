https://ukraina.ru/20231117/1051078777.html

Эксперт пояснил, какая тактику переняла Украина у вермахта и НАТО, но армия РФ нашла "противоядие"

Эксперт пояснил, какая тактику переняла Украина у вермахта и НАТО, но армия РФ нашла "противоядие" - 17.11.2023 Украина.ру

Эксперт пояснил, какая тактику переняла Украина у вермахта и НАТО, но армия РФ нашла "противоядие"

Бесконечные атаки ВСУ связывают армию РФ и не дают возможность до конца перехватить инициативу. Поэтому РФ выбрала тактику ползучего наступления, когда после работы артиллерии позиции ВСУ зачищают штурмовые группы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук

2023-11-17T05:10

2023-11-17T05:10

2023-11-17T05:10

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Бесконечные "контрнаступы" ВСУ связывают армию РФ. Они не дают России возможность до конца перехватить инициативу, потому что нельзя не учитывать способность противника контратаковать, рассказал эксперт.Это военная школа НАТО, которая досталась ВСУ "в наследство" от вермахта. Потому что в немецкой армии командир должен был атаковать, даже если в резерве было всего одно боеспособное отделение, добавил он.Если Киев перестанет "активничать" на фронте, у ВС РФ будет больше времени, чтобы собрать артиллерийские кулаки (сейчас формируются пять таких дивизий прорыва), проломить оборону на узких направлениях и зайти в тыл к ВСУ, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231116/1051036246.html

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