От Авдеевки до Работино. Эксперт о том, какую хитрую тактику нащупала армия РФ, на которую "ведётся" Киев - 17.11.2023 Украина.ру
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От Авдеевки до Работино. Эксперт о том, какую хитрую тактику нащупала армия РФ, на которую "ведётся" Киев
От Авдеевки до Работино. Эксперт о том, какую хитрую тактику нащупала армия РФ, на которую "ведётся" Киев - 17.11.2023 Украина.ру
От Авдеевки до Работино. Эксперт о том, какую хитрую тактику нащупала армия РФ, на которую "ведётся" Киев
ВС РФ должны продолжать действовать от обороны, применяя тактику ползучего наступления. За время СВО российские военные хорошо изучили поведение противника и его слабые стороны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2023-11-17T05:20
2023-11-17T05:20
новости
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война
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авдеевка
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В зоне спецоперации армии РФ не нужны глубокие охваты и стремительные прорывы. ВС РФ должны продолжать действовать от обороны, закрепляя за собой отбитые территории, рассказал историк.Российские войска нащупали тактику ползучего наступления и это работает. ВС РФ стали контратаковать под Артемовском, возле Работино, в Авдеевке, а также успешно продвигаются на Луганском направлении, добавил он.Сейчас военные действия ведутся совсем не так, как 80 лет назад. Скрытность обеспечить сложно, стали сильнее средства огневого поражения. И если такая тактика эффективна при минимальных потерях, надо ее придерживаться, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231116/1051049016.html
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новости, сво, россия, украина, вс рф, всу, война, наступление, авдеевка, запорожское направление, противник, поведение, окружение
Новости, СВО, Россия, Украина, ВС РФ, ВСУ, война, наступление, Авдеевка, Запорожское направление, противник, поведение, окружение

От Авдеевки до Работино. Эксперт о том, какую хитрую тактику нащупала армия РФ, на которую "ведётся" Киев

05:20 17.11.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота летного и технического состава ударной авиации и поисково-спасательной службы в зоне проведения СВО
Работа летного и технического состава ударной авиации и поисково-спасательной службы в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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ВС РФ должны продолжать действовать от обороны, применяя тактику ползучего наступления. За время СВО российские военные хорошо изучили поведение противника и его слабые стороны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
В зоне спецоперации армии РФ не нужны глубокие охваты и стремительные прорывы. ВС РФ должны продолжать действовать от обороны, закрепляя за собой отбитые территории, рассказал историк.
Российские войска нащупали тактику ползучего наступления и это работает. ВС РФ стали контратаковать под Артемовском, возле Работино, в Авдеевке, а также успешно продвигаются на Луганском направлении, добавил он.
"Я уже много раз говорил, что не надо мотать нервы нашим военным. За два года СВО они лучше знают, на что ведется противник. Поэтому хватит разговоров, что надо срочно бросать все силы, чтобы быстро уничтожить все десанты Украины на Херсонском направлении или окружить Авдеевку", - подчеркнул Полищук.
Сейчас военные действия ведутся совсем не так, как 80 лет назад. Скрытность обеспечить сложно, стали сильнее средства огневого поражения. И если такая тактика эффективна при минимальных потерях, надо ее придерживаться, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Тейковское ракетное соединение в Ивановской области - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Вчера, 06:00
"СВО не закончится": Политолог объяснил, почему угроза ядерной войны не остановит поход России на ЗападДаже если возникнет угроза ядерной войны с НАТО, Россия продолжит свой поход на Запад. Если Украина при нынешних контролируемых территориях будет в НАТО, спецоперация не закончится. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
 
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Заголовок открываемого материала
05:20От Авдеевки до Работино. Эксперт о том, какую хитрую тактику нащупала армия РФ, на которую "ведётся" Киев
05:10В Астрахани после обрушения части пятиэтажного дома введён режим ЧС – губернатор
05:10Эксперт пояснил, какая тактику переняла Украина у вермахта и НАТО, но армия РФ нашла "противоядие"
04:50Эксперт пояснил, как ВСУ заманивают ВС РФ на острова под Херсоном, но Россия приготовила им новый "котел"
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