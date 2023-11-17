https://ukraina.ru/20231117/1051073578.html

От Авдеевки до Работино. Эксперт о том, какую хитрую тактику нащупала армия РФ, на которую "ведётся" Киев

От Авдеевки до Работино. Эксперт о том, какую хитрую тактику нащупала армия РФ, на которую "ведётся" Киев - 17.11.2023 Украина.ру

От Авдеевки до Работино. Эксперт о том, какую хитрую тактику нащупала армия РФ, на которую "ведётся" Киев

ВС РФ должны продолжать действовать от обороны, применяя тактику ползучего наступления. За время СВО российские военные хорошо изучили поведение противника и его слабые стороны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук

2023-11-17T05:20

2023-11-17T05:20

2023-11-17T05:20

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В зоне спецоперации армии РФ не нужны глубокие охваты и стремительные прорывы. ВС РФ должны продолжать действовать от обороны, закрепляя за собой отбитые территории, рассказал историк.Российские войска нащупали тактику ползучего наступления и это работает. ВС РФ стали контратаковать под Артемовском, возле Работино, в Авдеевке, а также успешно продвигаются на Луганском направлении, добавил он.Сейчас военные действия ведутся совсем не так, как 80 лет назад. Скрытность обеспечить сложно, стали сильнее средства огневого поражения. И если такая тактика эффективна при минимальных потерях, надо ее придерживаться, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231116/1051049016.html

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новости, сво, россия, украина, вс рф, всу, война, наступление, авдеевка, запорожское направление, противник, поведение, окружение