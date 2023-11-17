От Авдеевки до Работино. Эксперт о том, какую хитрую тактику нащупала армия РФ, на которую "ведётся" Киев
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота летного и технического состава ударной авиации и поисково-спасательной службы в зоне проведения СВО
ВС РФ должны продолжать действовать от обороны, применяя тактику ползучего наступления. За время СВО российские военные хорошо изучили поведение противника и его слабые стороны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
В зоне спецоперации армии РФ не нужны глубокие охваты и стремительные прорывы. ВС РФ должны продолжать действовать от обороны, закрепляя за собой отбитые территории, рассказал историк.
Российские войска нащупали тактику ползучего наступления и это работает. ВС РФ стали контратаковать под Артемовском, возле Работино, в Авдеевке, а также успешно продвигаются на Луганском направлении, добавил он.
"Я уже много раз говорил, что не надо мотать нервы нашим военным. За два года СВО они лучше знают, на что ведется противник. Поэтому хватит разговоров, что надо срочно бросать все силы, чтобы быстро уничтожить все десанты Украины на Херсонском направлении или окружить Авдеевку", - подчеркнул Полищук.
Сейчас военные действия ведутся совсем не так, как 80 лет назад. Скрытность обеспечить сложно, стали сильнее средства огневого поражения. И если такая тактика эффективна при минимальных потерях, надо ее придерживаться, резюмировал собеседник Украина.ру.
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