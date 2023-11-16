https://ukraina.ru/20231116/1051091957.html
"Пока на час, но можем и полностью": перевозчики Словакии пригрозили закрыть границу с Украиной
"Пока на час, но можем и полностью": перевозчики Словакии пригрозили закрыть границу с Украиной - 16.11.2023 Украина.ру
"Пока на час, но можем и полностью": перевозчики Словакии пригрозили закрыть границу с Украиной
Блокада КПП стала знаком солидарности с польскими коллегами, которые требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков. Об этом сообщает 16 ноября Teraz со ссылкой на главу объединения Станислав Скала
2023-11-16T18:46
2023-11-16T18:46
2023-11-16T18:47
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Союз дальнобойщиков (UNAS) сегодня в 13.00 (в 15.00 по мск) временно заблокировал погранпереход Вышна Немецкая для всех авто, в том числе и легковых. Этот пункт был выбран для проведения акции протеста в связи тем, что здесь в последние дни словацкая полиция фиксирует скопление фур. Из-за протеста польских перевозчиков водители грузовиков пытаются попасть на Украину через территорию Словакии, чем осложняют движение на востоке страны. UNAS не согласен с приказом Еврокомиссии, которая отменила выдачу разрешений украинским перевозчикам на въезд в ЕС после начала СВО. В акции протеста приняли участие представители польских перевозчиков, которые перекрыли границу с Украиной в Польше. Блокада продлилась до 14:00.
https://ukraina.ru/20231116/1051082369.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, словакия, польша, забастовка
Новости, Новости Украины, Словакия, Польша, забастовка
"Пока на час, но можем и полностью": перевозчики Словакии пригрозили закрыть границу с Украиной
18:46 16.11.2023 (обновлено: 18:47 16.11.2023)
Блокада КПП стала знаком солидарности с польскими коллегами, которые требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков. Об этом сообщает 16 ноября Teraz со ссылкой на главу объединения Станислав Скала
Союз дальнобойщиков (UNAS) сегодня в 13.00 (в 15.00 по мск) временно заблокировал погранпереход Вышна Немецкая для всех авто, в том числе и легковых.
Этот пункт был выбран для проведения акции протеста в связи тем, что здесь в последние дни словацкая полиция фиксирует скопление фур. Из-за протеста польских перевозчиков водители грузовиков пытаются попасть на Украину через территорию Словакии, чем осложняют движение на востоке страны.
UNAS не согласен с приказом Еврокомиссии, которая отменила выдачу разрешений украинским перевозчикам на въезд в ЕС после начала СВО.
"Словацкие перевозчики готовы последовать примеру своих польских коллег и полностью заблокировать движение на границе с Украиной, если к их мнению в Европейской комиссии не прислушаются", – сообщает издание.
В акции протеста приняли участие представители польских перевозчиков, которые перекрыли границу с Украиной в Польше. Блокада продлилась до 14:00.