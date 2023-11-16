https://ukraina.ru/20231116/1051091957.html

"Пока на час, но можем и полностью": перевозчики Словакии пригрозили закрыть границу с Украиной

"Пока на час, но можем и полностью": перевозчики Словакии пригрозили закрыть границу с Украиной - 16.11.2023 Украина.ру

"Пока на час, но можем и полностью": перевозчики Словакии пригрозили закрыть границу с Украиной

Блокада КПП стала знаком солидарности с польскими коллегами, которые требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков. Об этом сообщает 16 ноября Teraz со ссылкой на главу объединения Станислав Скала

2023-11-16T18:46

2023-11-16T18:46

2023-11-16T18:47

новости

новости украины

словакия

польша

забастовка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/10/1051092568_0:870:2065:2031_1920x0_80_0_0_e4d59b3c39a7b9b829c35eb48e63e583.jpg

Союз дальнобойщиков (UNAS) сегодня в 13.00 (в 15.00 по мск) временно заблокировал погранпереход Вышна Немецкая для всех авто, в том числе и легковых. Этот пункт был выбран для проведения акции протеста в связи тем, что здесь в последние дни словацкая полиция фиксирует скопление фур. Из-за протеста польских перевозчиков водители грузовиков пытаются попасть на Украину через территорию Словакии, чем осложняют движение на востоке страны. UNAS не согласен с приказом Еврокомиссии, которая отменила выдачу разрешений украинским перевозчикам на въезд в ЕС после начала СВО. В акции протеста приняли участие представители польских перевозчиков, которые перекрыли границу с Украиной в Польше. Блокада продлилась до 14:00.

https://ukraina.ru/20231116/1051082369.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, словакия, польша, забастовка