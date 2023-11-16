СБУ завела дело против министра энергетики РФ
18:03 16.11.2023 (обновлено: 18:04 16.11.2023)
© minenergo.gov.ruНиколай Шульгинов, министр энергетики России
© minenergo.gov.ru
Служба безопасности Украины заявила, что собрала доказательную базу на Николая Шульгинова, министра энергетики России. Об этом сообщает пресс-служба СБУ
Украинское следствие считает, что чиновник помогал высшему военно-политическому руководству России в обеспечении электроэнергией военных группировок.
"Для этого в июле 2022 года Шульгинов прибыл в Крым, где анонсировал "присоединение" энергосистемы полуострова к электростанциям на левобережной Херсонской области. Согласно замыслу чиновника, соответствующие высоковольтные линии электропередач функционируют по направлениям "Каховская – Джанкой" и "Каховская – Островская", – говорится в сообщении.
Таким образом, он обеспечил энергоснабжением военные подразделения и администрации России в Крыму. Кроме того, Шульгинову вменяют выполнение задач Кремля по подключению крымских энергообъектов к единой энергосистеме России.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Шульгинову о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
▪️ ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
▪️ чч. 1, 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее).
Санкция статей предусматривает наказание до 10 лет тюрьмы. Поскольку злоумышленник находится на территории России, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства, добавили в СБУ.
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