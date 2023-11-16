СБУ завела дело против министра энергетики РФ - 16.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231116/1051091572.html
СБУ завела дело против министра энергетики РФ
СБУ завела дело против министра энергетики РФ - 16.11.2023 Украина.ру
СБУ завела дело против министра энергетики РФ
Служба безопасности Украины заявила, что собрала доказательную базу на Николая Шульгинова, министра энергетики России. Об этом сообщает пресс-служба СБУ
2023-11-16T18:03
2023-11-16T18:04
новости
новости украины
сбу
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/10/1051091355_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_3d7085df008137eca84dbbbac9c1f017.jpg
Украинское следствие считает, что чиновник помогал высшему военно-политическому руководству России в обеспечении электроэнергией военных группировок.Таким образом, он обеспечил энергоснабжением военные подразделения и администрации России в Крыму. Кроме того, Шульгинову вменяют выполнение задач Кремля по подключению крымских энергообъектов к единой энергосистеме России.На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Шульгинову о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:▪️ ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);▪️ чч. 1, 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее).Санкция статей предусматривает наказание до 10 лет тюрьмы. Поскольку злоумышленник находится на территории России, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства, добавили в СБУ.
https://ukraina.ru/20231104/1050769523.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/10/1051091355_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_025fba449bac133745e40c0f48c3f786.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новости украины, сбу, крым
Новости, Новости Украины, СБУ, Крым

СБУ завела дело против министра энергетики РФ

18:03 16.11.2023 (обновлено: 18:04 16.11.2023)
 
© minenergo.gov.ruНиколай Шульгинов, министр энергетики России
Николай Шульгинов, министр энергетики России
© minenergo.gov.ru
Читать в
Служба безопасности Украины заявила, что собрала доказательную базу на Николая Шульгинова, министра энергетики России. Об этом сообщает пресс-служба СБУ
Украинское следствие считает, что чиновник помогал высшему военно-политическому руководству России в обеспечении электроэнергией военных группировок.

"Для этого в июле 2022 года Шульгинов прибыл в Крым, где анонсировал "присоединение" энергосистемы полуострова к электростанциям на левобережной Херсонской области. Согласно замыслу чиновника, соответствующие высоковольтные линии электропередач функционируют по направлениям "Каховская – Джанкой" и "Каховская – Островская", – говорится в сообщении.

Таким образом, он обеспечил энергоснабжением военные подразделения и администрации России в Крыму. Кроме того, Шульгинову вменяют выполнение задач Кремля по подключению крымских энергообъектов к единой энергосистеме России.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Шульгинову о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
▪️ ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
▪️ чч. 1, 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее).
Санкция статей предусматривает наказание до 10 лет тюрьмы. Поскольку злоумышленник находится на территории России, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства, добавили в СБУ.
II Cаммит и форум Россия - Африка. Пленарное заседание - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
4 ноября, 11:34
СБУ объявила подозрение патриарху КириллуСлужба безопасности Украины (СБУ) в субботу, 4 ноября, сообщила о подозрении патриарху Московскому и всея Руси Кириллу по статьям "посягательство на территориальную целостность Украины", "оправдание вооруженной агрессии РФ и глорификация ее участников" и "планирование и подготовка агрессивной войны"
 
НовостиНовости УкраиныСБУКрым
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:35Мэр Донецка сообщил о гибели при обстреле пенсионерки
18:27До Западной Украины дошли слухи об уголовном деле Арестовича*
18:20Экс-сотрудница ростовского госучреждения за помощь ВСУ получит 20 лет тюрьмы
18:03СБУ завела дело против министра энергетики РФ
17:56"Управляемая революция" Колчака. Как адмирал Черноморский флот спасал
17:49Украинский телеканал внепланово проверят из-за уголовного дела Фарион
17:49"Сроки слишком амбициозны". ЕС не успеет поставить миллион снарядов Киеву
17:44Аллея погибших волонтёров откроется в Донецке
17:23Обвиняемого в покушении на Соловьёва суд отправил на лечение в психбольницу
17:22В Польше подросток с Украины пытался на улице зарезать 12-летнюю соотечественницу
17:21Михаил Александров: Кэмерон приехал к Зеленскому отговаривать от капитуляции
17:00Тысячи убитых в Одессе, Харькове и Днепропетровске: писатель Бобров о том, что творится на Украине
16:59В МВД Эстонии пожаловались, что из-за России им приходится работать
16:57Бои под Купянском, Германия и Польша усиленно вооружаются. О чём говорили эксперты 16 ноября
16:40Балерина Илзе Лиепа заявила о невозможности разлюбить Россию
16:33Новый танковый батальон на границе с Белоруссией: Дзермант о плане Польши и готовности России
16:31Художницу Скочиленко приговорили к 7 годам колонии за подмену ценников на фейки об армии
16:20"Мать Тереза": Симоньян высмеяла "жертвы личной жизнью" Пугачёвой
16:10В новых регионах РФ запущен специальный сервис госуслуг "Я в России"
16:09Кэмерон из Одессы заявил, что Запад не переключит внимание с Украины
Лента новостейМолния