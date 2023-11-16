https://ukraina.ru/20231116/1051091572.html

СБУ завела дело против министра энергетики РФ

СБУ завела дело против министра энергетики РФ - 16.11.2023 Украина.ру

СБУ завела дело против министра энергетики РФ

Служба безопасности Украины заявила, что собрала доказательную базу на Николая Шульгинова, министра энергетики России. Об этом сообщает пресс-служба СБУ

2023-11-16T18:03

2023-11-16T18:03

2023-11-16T18:04

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Украинское следствие считает, что чиновник помогал высшему военно-политическому руководству России в обеспечении электроэнергией военных группировок.Таким образом, он обеспечил энергоснабжением военные подразделения и администрации России в Крыму. Кроме того, Шульгинову вменяют выполнение задач Кремля по подключению крымских энергообъектов к единой энергосистеме России.На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Шульгинову о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:▪️ ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);▪️ чч. 1, 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее).Санкция статей предусматривает наказание до 10 лет тюрьмы. Поскольку злоумышленник находится на территории России, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства, добавили в СБУ.

https://ukraina.ru/20231104/1050769523.html

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