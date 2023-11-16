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Художницу Скочиленко приговорили к 7 годам колонии за подмену ценников на фейки об армии

Художницу Скочиленко приговорили к 7 годам колонии за подмену ценников на фейки об армии - 16.11.2023 Украина.ру

Художницу Скочиленко приговорили к 7 годам колонии за подмену ценников на фейки об армии

Решение по уголовному делу Василеостровский районный суд Петербурга вынес 16 ноября, сообщает объединенная пресс-служба судов города

2023-11-16T16:31

2023-11-16T16:31

2023-11-16T16:31

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Суд признал художницу Сашу Скочиленко виновной по статье 207.3 УК РФ – публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ.Ей назначили семь лет в исправительной колонии общего режима и лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, на 3 года.Художницу задержали в апреле 2022 года. В материалах дела говорится, что 31 марта Скочиленко, находясь в магазине "Перекресток", заменила пять ценников на полках с товарами на таблички с надписями, содержавшими ложную информацию о Вооруженных силах России– о действиях российской армии на Украине. Подмену заметила пожилая посетительница магазина и вызвала полицию. 8 ноября обвинение запросило для художницы восемь лет колонии.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, фейки, армия, вс рф, художники