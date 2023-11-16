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Депутата Рады освободили от ответственности за сокрытый от налоговой дом в Испании

Депутата Рады освободили от ответственности за сокрытый от налоговой дом в Испании - 16.11.2023 Украина.ру

Депутата Рады освободили от ответственности за сокрытый от налоговой дом в Испании

Народный избранник выбрал упрощенную систему и избежал уголовного преследования, сообщает Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины (АП ВАКС)

2023-11-16T14:19

2023-11-16T14:19

2023-11-16T14:19

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15 ноября АП ВАКС отменила решение ВАКС от 17 августа 2023 года и освободил нардепа 9 созыва от уголовной ответственности за декларацию недостоверной информации. Имя героя не разглашается.Народный депутат не внес в пересмотренную декларацию на 2020 год информацию о двухэтажных жилых помещениях и парковочном месте в Испании, на общую сумму 252 тыс. евро, а также наличие денежных активов на сумму 1 млн 657 долларов, размещенных на счетах в одном из украинских банков.Основанием для закрытия производства послужило заявление фигуранта о рассмотрении дела в упрощенной форме.Отмечается, что освобождение от уголовного наказания не является реабилитацией.17 августа коллегия судей ВАКС признала нардепа виновным во внесении заведомо недостоверных сведений в годовую декларацию за 2020 год. За это он был оштрафован судом на 51 тыс. грн с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти в органах государственной власти на 1 год. После этого суд освободил лицо от наказания в связи с истечением срока давности.

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