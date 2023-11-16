Депутата Рады освободили от ответственности за сокрытый от налоговой дом в Испании - 16.11.2023 Украина.ру
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Депутата Рады освободили от ответственности за сокрытый от налоговой дом в Испании
Депутата Рады освободили от ответственности за сокрытый от налоговой дом в Испании - 16.11.2023 Украина.ру
Депутата Рады освободили от ответственности за сокрытый от налоговой дом в Испании
Народный избранник выбрал упрощенную систему и избежал уголовного преследования, сообщает Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины (АП ВАКС)
2023-11-16T14:19
2023-11-16T14:19
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15 ноября АП ВАКС отменила решение ВАКС от 17 августа 2023 года и освободил нардепа 9 созыва от уголовной ответственности за декларацию недостоверной информации. Имя героя не разглашается.Народный депутат не внес в пересмотренную декларацию на 2020 год информацию о двухэтажных жилых помещениях и парковочном месте в Испании, на общую сумму 252 тыс. евро, а также наличие денежных активов на сумму 1 млн 657 долларов, размещенных на счетах в одном из украинских банков.Основанием для закрытия производства послужило заявление фигуранта о рассмотрении дела в упрощенной форме.Отмечается, что освобождение от уголовного наказания не является реабилитацией.17 августа коллегия судей ВАКС признала нардепа виновным во внесении заведомо недостоверных сведений в годовую декларацию за 2020 год. За это он был оштрафован судом на 51 тыс. грн с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти в органах государственной власти на 1 год. После этого суд освободил лицо от наказания в связи с истечением срока давности.
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новости, новости украины, суд, коррупция, народные депутаты, депутат, верховная рада, слуга народа
Новости, Новости Украины, Суд, коррупция, народные депутаты, депутат, Верховная Рада, Слуга народа

Депутата Рады освободили от ответственности за сокрытый от налоговой дом в Испании

14:19 16.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Верховна Рада УкраїниВерховная рада украины заседание
Верховная рада украины заседание - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Верховна Рада України
Читать в
Народный избранник выбрал упрощенную систему и избежал уголовного преследования, сообщает Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины (АП ВАКС)
15 ноября АП ВАКС отменила решение ВАКС от 17 августа 2023 года и освободил нардепа 9 созыва от уголовной ответственности за декларацию недостоверной информации. Имя героя не разглашается.
Народный депутат не внес в пересмотренную декларацию на 2020 год информацию о двухэтажных жилых помещениях и парковочном месте в Испании, на общую сумму 252 тыс. евро, а также наличие денежных активов на сумму 1 млн 657 долларов, размещенных на счетах в одном из украинских банков.
Основанием для закрытия производства послужило заявление фигуранта о рассмотрении дела в упрощенной форме.
"Рассмотрение судом в упрощенной форме позволяет завершить уголовное производство, если лицо соглашается его завершить без осуществления своих прав на доказательство своей невиновности в совершении инкриминируемого уголовного преступления", – говорится в сообщении.
Отмечается, что освобождение от уголовного наказания не является реабилитацией.
17 августа коллегия судей ВАКС признала нардепа виновным во внесении заведомо недостоверных сведений в годовую декларацию за 2020 год. За это он был оштрафован судом на 51 тыс. грн с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти в органах государственной власти на 1 год. После этого суд освободил лицо от наказания в связи с истечением срока давности.
Слуга Народа съезд коллаж - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа 2022, 18:39
Троих нардепов от "Слуги народа" могут осудить за ложную информацию в декларациях Трое депутатов Верховной рады Украины от правящей партии представили недостоверные данные в своих декларациях о доходах. Об этом сообщает 19 августа Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в ведомственном Telegram-канале
 
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