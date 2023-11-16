Депутата Рады освободили от ответственности за сокрытый от налоговой дом в Испании
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© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Верховна Рада України
Народный избранник выбрал упрощенную систему и избежал уголовного преследования, сообщает Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины (АП ВАКС)
15 ноября АП ВАКС отменила решение ВАКС от 17 августа 2023 года и освободил нардепа 9 созыва от уголовной ответственности за декларацию недостоверной информации. Имя героя не разглашается.
Народный депутат не внес в пересмотренную декларацию на 2020 год информацию о двухэтажных жилых помещениях и парковочном месте в Испании, на общую сумму 252 тыс. евро, а также наличие денежных активов на сумму 1 млн 657 долларов, размещенных на счетах в одном из украинских банков.
Основанием для закрытия производства послужило заявление фигуранта о рассмотрении дела в упрощенной форме.
"Рассмотрение судом в упрощенной форме позволяет завершить уголовное производство, если лицо соглашается его завершить без осуществления своих прав на доказательство своей невиновности в совершении инкриминируемого уголовного преступления", – говорится в сообщении.
Отмечается, что освобождение от уголовного наказания не является реабилитацией.
17 августа коллегия судей ВАКС признала нардепа виновным во внесении заведомо недостоверных сведений в годовую декларацию за 2020 год. За это он был оштрафован судом на 51 тыс. грн с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти в органах государственной власти на 1 год. После этого суд освободил лицо от наказания в связи с истечением срока давности.
19 августа 2022, 18:39Троих нардепов от "Слуги народа" могут осудить за ложную информацию в декларациях Трое депутатов Верховной рады Украины от правящей партии представили недостоверные данные в своих декларациях о доходах. Об этом сообщает 19 августа Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в ведомственном Telegram-канале