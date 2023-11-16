Взрывы прогремели в Хмельницкой области - СМИ - 16.11.2023 Украина.ру
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Взрывы прогремели в Хмельницкой области - СМИ
Взрывы прогремели в Хмельницкой области - СМИ - 16.11.2023 Украина.ру
Взрывы прогремели в Хмельницкой области - СМИ
Взрывы прогремели в Староконстантинове Хмельницкой области Украины, где расположен военный аэродром. Об этом 16 ноября сообщает украинское издание "Страна.ua"
2023-11-16T08:50
2023-11-16T09:20
взрыв
хмельницкая область
воздушная тревога
новости
украина
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В воздушных силах украинских войск ранее сообщали о том, что Староконстантинов подвергся ударам беспилотников.Хмельницкая областная военная администрация подтверждает в своем телеграм-канале работу ПВО в регионе.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации в Хмельницкой и Черновицкой областях с 07:37 звучит воздушная тревога.
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взрыв, хмельницкая область, воздушная тревога, новости, украина
взрыв, Хмельницкая область, воздушная тревога, Новости, Украина

Взрывы прогремели в Хмельницкой области - СМИ

08:50 16.11.2023 (обновлено: 09:20 16.11.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Взрывы прогремели в Староконстантинове Хмельницкой области Украины, где расположен военный аэродром. Об этом 16 ноября сообщает украинское издание "Страна.ua"
В воздушных силах украинских войск ранее сообщали о том, что Староконстантинов подвергся ударам беспилотников.
Хмельницкая областная военная администрация подтверждает в своем телеграм-канале работу ПВО в регионе.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации в Хмельницкой и Черновицкой областях с 07:37 звучит воздушная тревога.
Подготовка к полетам самолетов ВКС РФ на аэродроме на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Вчера, 02:22
Взрывы прогремели в Кривом Роге, воздушная тревога объявлялась в восьми регионах УкраиныВоздушная тревога объявлялась на большей части территории Украины, за исключением западных регионов. По информации ряда украинских СМИ, в Кривом Роге Днепропетровской области в ночь на 15 ноября прогремели взрывы
 
взрывХмельницкая областьвоздушная тревогаНовостиУкраина
 
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