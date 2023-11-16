Взрывы прогремели в Хмельницкой области - СМИ
08:50 16.11.2023 (обновлено: 09:20 16.11.2023)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении
Взрывы прогремели в Староконстантинове Хмельницкой области Украины, где расположен военный аэродром. Об этом 16 ноября сообщает украинское издание "Страна.ua"
В воздушных силах украинских войск ранее сообщали о том, что Староконстантинов подвергся ударам беспилотников.
Хмельницкая областная военная администрация подтверждает в своем телеграм-канале работу ПВО в регионе.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации в Хмельницкой и Черновицкой областях с 07:37 звучит воздушная тревога.
Вчера, 02:22Взрывы прогремели в Кривом Роге, воздушная тревога объявлялась в восьми регионах УкраиныВоздушная тревога объявлялась на большей части территории Украины, за исключением западных регионов. По информации ряда украинских СМИ, в Кривом Роге Днепропетровской области в ночь на 15 ноября прогремели взрывы