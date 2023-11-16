https://ukraina.ru/20231116/1051069091.html

Взрывы прогремели в Хмельницкой области - СМИ

Взрывы прогремели в Хмельницкой области - СМИ - 16.11.2023 Украина.ру

Взрывы прогремели в Хмельницкой области - СМИ

Взрывы прогремели в Староконстантинове Хмельницкой области Украины, где расположен военный аэродром. Об этом 16 ноября сообщает украинское издание "Страна.ua"

2023-11-16T08:50

2023-11-16T08:50

2023-11-16T09:20

взрыв

хмельницкая область

воздушная тревога

новости

украина

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В воздушных силах украинских войск ранее сообщали о том, что Староконстантинов подвергся ударам беспилотников.Хмельницкая областная военная администрация подтверждает в своем телеграм-канале работу ПВО в регионе.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации в Хмельницкой и Черновицкой областях с 07:37 звучит воздушная тревога.

https://ukraina.ru/20231115/1051029755.html

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Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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взрыв, хмельницкая область, воздушная тревога, новости, украина