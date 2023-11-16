Миномётчики ЦВО уничтожили украинскую пехоту в опорном пункте под Красным Лиманом – МО - 16.11.2023 Украина.ру
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Миномётчики ЦВО уничтожили украинскую пехоту в опорном пункте под Красным Лиманом – МО
Миномётчики ЦВО уничтожили украинскую пехоту в опорном пункте под Красным Лиманом – МО - 16.11.2023 Украина.ру
Миномётчики ЦВО уничтожили украинскую пехоту в опорном пункте под Красным Лиманом – МО
Миномётный расчёт "Василька" Центрального военного округа уничтожил украинскую пехоту в опорном пункте на Краснолиманском направлении. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-11-16T08:20
2023-11-16T08:21
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"Военнослужащие расчёта возимого 82-мм миномёта "Василёк" Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт и личный состав вооружённых сил Украины на Краснолиманском направлении", - говорится в сообщении.Расчёт орудия, получивший данные о цели от разведки, прибыл на огневую позицию, где выполнил один пристрелочный выстрел."После получения данных корректировки огня были внесены необходимые поправки для точного нанесения удара по противнику. Используя залп осколочных боеприпасов, миномётчики нанесли поражение опорному пункту ВСУ", - уточнили в ведомстве.Отмечается, что корректировку и объективный контроль уничтожения целей выполнил расчёт БПЛА.Миномёт 2Б9 "Василёк" является возимо-буксируемым автоматическим гладкоствольным орудием калибра 82 миллиметра, выпускающим снаряды по навесной траектории на дальность до пяти километров.
https://ukraina.ru/20231116/1051036246.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, краснолиманское направление, сво, вс рф, потери всу, всу, миномет
Новости, Россия, Краснолиманское направление, СВО, ВС РФ, потери ВСУ, ВСУ, миномет

Миномётчики ЦВО уничтожили украинскую пехоту в опорном пункте под Красным Лиманом – МО

08:20 16.11.2023 (обновлено: 08:21 16.11.2023)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа минометного расчета на Краснолиманском направлении
Боевая работа минометного расчета на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Миномётный расчёт "Василька" Центрального военного округа уничтожил украинскую пехоту в опорном пункте на Краснолиманском направлении. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"Военнослужащие расчёта возимого 82-мм миномёта "Василёк" Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт и личный состав вооружённых сил Украины на Краснолиманском направлении", - говорится в сообщении.
Расчёт орудия, получивший данные о цели от разведки, прибыл на огневую позицию, где выполнил один пристрелочный выстрел.
"После получения данных корректировки огня были внесены необходимые поправки для точного нанесения удара по противнику. Используя залп осколочных боеприпасов, миномётчики нанесли поражение опорному пункту ВСУ", - уточнили в ведомстве.
Отмечается, что корректировку и объективный контроль уничтожения целей выполнил расчёт БПЛА.
Миномёт 2Б9 "Василёк" является возимо-буксируемым автоматическим гладкоствольным орудием калибра 82 миллиметра, выпускающим снаряды по навесной траектории на дальность до пяти километров.
Позывной Аргун интервью
07:15
Командир гаубичного дивизиона о секретах и тонкостях артиллерийской стрельбыАртиллерия на Донецком направлении гремит не смолкая. О ситуации на фронте, специфике работы артиллерии в современной войне, патриотическом воспитании и многом другом журналист издания "Украина.ру" побеседовал с командиром гаубичного артиллерийского дивизиона 1453 МсП, известным под позывным "Аргун".
 
НовостиРоссияКраснолиманское направлениеСВОВС РФпотери ВСУВСУминомет
 
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Заголовок открываемого материала
08:20Миномётчики ЦВО уничтожили украинскую пехоту в опорном пункте под Красным Лиманом – МО
08:11Зеленский выступил против заморозки конфликта на Украине
08:02Силы ПВО сбили над Брянской областью и Чёрным морем пять украинских БПЛА - МО
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