https://ukraina.ru/20231116/1051067240.html
Российские войска превосходят ВСУ в использовании беспилотников - боец "Ахмата"
Российские войска превосходят ВСУ в использовании беспилотников - боец "Ахмата" - 16.11.2023 Украина.ру
Российские войска превосходят ВСУ в использовании беспилотников - боец "Ахмата"
Российские подразделения в этом году начали превосходить ВСУ в эффективности использования БПЛА. Об этом со ссылкой на бойца с позывным "Аид" отряда "Охотник" спецназа "Ахмат" 16 ноября сообщает РИА Новости
2023-11-16T07:28
2023-11-16T07:28
2023-11-16T07:29
новости
россия
сво
"ахмат"
бпла
вс рф
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/10/1050212424_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d4b04ce305a260558e67fe594710aacc.jpg
"Будущее - за БПЛА, поэтому готовимся, адаптируемся к конфликтам в реальных условиях, в реальном времени. Надо успевать за противником, иногда он нас обходит, но в этом году тенденция, что мы начали их во всём обходить, и это очень хорошо", - рассказал боец.По его словам, приходящие в спецназ "Ахмат" бойцы имеют возможность обучиться работе с беспилотниками на должном уровне."Дополнительно ещё создаём сейчас учебный класс подготовки операторов БПЛА, где ребята смогут пройти у нас короткий курс изготовления FPV [дронов-камикадзе], ремонта FPV, изменения протокола частот, полётные симуляторы, реальные полёты", - отметил "Аид".Ранее Россия представила наземный комплекс радиоэлектронной борьбы "Сапфир", который после модернизации получил возможность подавлять все типы БПЛА, включая FPV-дроны ВСУ.
https://ukraina.ru/20231116/1051052315.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/10/1050212424_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5ae1ec31686b3780488e3fa2b4c60864.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сво, "ахмат", бпла, вс рф, всу
Новости, Россия, СВО, "Ахмат", БПЛА, ВС РФ, ВСУ
Российские войска превосходят ВСУ в использовании беспилотников - боец "Ахмата"
07:28 16.11.2023 (обновлено: 07:29 16.11.2023)
Российские подразделения в этом году начали превосходить ВСУ в эффективности использования БПЛА. Об этом со ссылкой на бойца с позывным "Аид" отряда "Охотник" спецназа "Ахмат" 16 ноября сообщает РИА Новости
"Будущее - за БПЛА, поэтому готовимся, адаптируемся к конфликтам в реальных условиях, в реальном времени. Надо успевать за противником, иногда он нас обходит, но в этом году тенденция, что мы начали их во всём обходить, и это очень хорошо", - рассказал боец.
По его словам, приходящие в спецназ "Ахмат" бойцы имеют возможность обучиться работе с беспилотниками на должном уровне.
"Дополнительно ещё создаём сейчас учебный класс подготовки операторов БПЛА, где ребята смогут пройти у нас короткий курс изготовления FPV [дронов-камикадзе], ремонта FPV, изменения протокола частот, полётные симуляторы, реальные полёты", - отметил "Аид".
Ранее Россия представила
наземный комплекс радиоэлектронной борьбы "Сапфир", который после модернизации получил возможность подавлять все типы БПЛА, включая FPV-дроны ВСУ.