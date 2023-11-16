Российские войска превосходят ВСУ в использовании беспилотников - боец "Ахмата" - 16.11.2023 Украина.ру
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Российские войска превосходят ВСУ в использовании беспилотников - боец "Ахмата"
Российские войска превосходят ВСУ в использовании беспилотников - боец "Ахмата" - 16.11.2023 Украина.ру
Российские войска превосходят ВСУ в использовании беспилотников - боец "Ахмата"
Российские подразделения в этом году начали превосходить ВСУ в эффективности использования БПЛА. Об этом со ссылкой на бойца с позывным "Аид" отряда "Охотник" спецназа "Ахмат" 16 ноября сообщает РИА Новости
2023-11-16T07:28
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новости
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"Будущее - за БПЛА, поэтому готовимся, адаптируемся к конфликтам в реальных условиях, в реальном времени. Надо успевать за противником, иногда он нас обходит, но в этом году тенденция, что мы начали их во всём обходить, и это очень хорошо", - рассказал боец.По его словам, приходящие в спецназ "Ахмат" бойцы имеют возможность обучиться работе с беспилотниками на должном уровне."Дополнительно ещё создаём сейчас учебный класс подготовки операторов БПЛА, где ребята смогут пройти у нас короткий курс изготовления FPV [дронов-камикадзе], ремонта FPV, изменения протокола частот, полётные симуляторы, реальные полёты", - отметил "Аид".Ранее Россия представила наземный комплекс радиоэлектронной борьбы "Сапфир", который после модернизации получил возможность подавлять все типы БПЛА, включая FPV-дроны ВСУ.
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новости, россия, сво, "ахмат", бпла, вс рф, всу
Новости, Россия, СВО, "Ахмат", БПЛА, ВС РФ, ВСУ

Российские войска превосходят ВСУ в использовании беспилотников - боец "Ахмата"

07:28 16.11.2023 (обновлено: 07:29 16.11.2023)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКорректировка огня танковых подразделений с помощью БПЛА в Запорожской области
Корректировка огня танковых подразделений с помощью БПЛА в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Российские подразделения в этом году начали превосходить ВСУ в эффективности использования БПЛА. Об этом со ссылкой на бойца с позывным "Аид" отряда "Охотник" спецназа "Ахмат" 16 ноября сообщает РИА Новости
"Будущее - за БПЛА, поэтому готовимся, адаптируемся к конфликтам в реальных условиях, в реальном времени. Надо успевать за противником, иногда он нас обходит, но в этом году тенденция, что мы начали их во всём обходить, и это очень хорошо", - рассказал боец.
По его словам, приходящие в спецназ "Ахмат" бойцы имеют возможность обучиться работе с беспилотниками на должном уровне.
"Дополнительно ещё создаём сейчас учебный класс подготовки операторов БПЛА, где ребята смогут пройти у нас короткий курс изготовления FPV [дронов-камикадзе], ремонта FPV, изменения протокола частот, полётные симуляторы, реальные полёты", - отметил "Аид".
Ранее Россия представила наземный комплекс радиоэлектронной борьбы "Сапфир", который после модернизации получил возможность подавлять все типы БПЛА, включая FPV-дроны ВСУ.
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