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Российские войска превосходят ВСУ в использовании беспилотников - боец "Ахмата"

Российские войска превосходят ВСУ в использовании беспилотников - боец "Ахмата" - 16.11.2023 Украина.ру

Российские войска превосходят ВСУ в использовании беспилотников - боец "Ахмата"

Российские подразделения в этом году начали превосходить ВСУ в эффективности использования БПЛА. Об этом со ссылкой на бойца с позывным "Аид" отряда "Охотник" спецназа "Ахмат" 16 ноября сообщает РИА Новости

2023-11-16T07:28

2023-11-16T07:28

2023-11-16T07:29

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"Будущее - за БПЛА, поэтому готовимся, адаптируемся к конфликтам в реальных условиях, в реальном времени. Надо успевать за противником, иногда он нас обходит, но в этом году тенденция, что мы начали их во всём обходить, и это очень хорошо", - рассказал боец.По его словам, приходящие в спецназ "Ахмат" бойцы имеют возможность обучиться работе с беспилотниками на должном уровне."Дополнительно ещё создаём сейчас учебный класс подготовки операторов БПЛА, где ребята смогут пройти у нас короткий курс изготовления FPV [дронов-камикадзе], ремонта FPV, изменения протокола частот, полётные симуляторы, реальные полёты", - отметил "Аид".Ранее Россия представила наземный комплекс радиоэлектронной борьбы "Сапфир", который после модернизации получил возможность подавлять все типы БПЛА, включая FPV-дроны ВСУ.

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новости, россия, сво, "ахмат", бпла, вс рф, всу